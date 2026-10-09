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Την απόφασή της να αποσύρει την υποψηφιότητά της για το χρίσμα του ΔΗΣΥ, με στόχο να διασφαλίσει την ενότητα του κόμματος, υπερασπίστηκε η πρόεδρος της παράταξης, Αννίτα Δημητρίου, σε δηλώσεις της στην εκπομπή του Νικήτα Κυριάκου στον ΑΝΤ1 και τόνισε ότι κανείς δεν της επέβαλε την απόφαση.

Όπως ανέφερε, η απόφαση ήταν προσωπική και προέκυψε έπειτα από προβληματισμό για την πορεία του κόμματος, καθώς διαπίστωσε την ανησυχία που επικρατούσε ανάμεσα στα μέλη του ΔΗΣΥ.

«Ήταν δική μου προσωπική εισήγηση, βλέποντας την ανησυχία των μελών του κόμματος. Οφείλω να διασφαλίσω την ενότητα και ότι το κόμμα θα πορευθεί ενωμένο και δυνατό, για να έχει τη δική του πρόταση διακυβέρνησης για το 2028», ανέφερε, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για μια δύσκολη και προσωπική απόφαση.

Η κ. Δημητρίου εξέφρασε, παράλληλα, τη στενοχώρια της για όσα λέχθηκαν και γράφτηκαν τις προηγούμενες ημέρες, σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις ξεπεράστηκαν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Πολλές φορές υπερέβησαν τα επιτρεπτά όρια που μπορεί κάποιος να πολιτεύεται. Με στενοχωρούν, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι δεν τα υιοθετώ και σίγουρα δεν με αγγίζουν», ανέφερε.

Ερωτηθείσα ποιοι βρίσκονται πίσω από τις «κατινιές» και τους ψιθύρους, απάντησε ότι δεν γνωρίζει, επισημαίνοντας ότι η ανησυχία για την πορεία του κόμματος είναι αντιληπτή ακόμη και από όσους δεν είναι μέλη του.

«Δεν χρειάζεται να είσαι μέλος του κόμματος για να νιώσεις την ανησυχία και την αγωνία, καθώς και τον κίνδυνο να εισέλθει το κόμμα σε μια διχόνοια και να διασυρθεί», σημείωσε.

Η παρουσία Κουλέρμου στην Πινδάρου και οι συναντήσεις με Παμπορίδη – Αβέρωφ

Αναφερόμενη στην παρουσία του εκδότη της εφημερίδας «Αλήθεια», Φρίξου Κουλέρμου, στα γραφεία του ΔΗΣΥ, η κ. Δημητρίου τον χαρακτήρισε ιστορικό στέλεχος της παράταξης, τονίζοντας ότι δεν αρνήθηκε ποτέ συνάντηση σε κανέναν.

«Είναι ένα ιστορικό στέλεχος και δεν έχω αρνηθεί ποτέ και σε κανέναν μια συνάντηση. Το κάνω από την πρώτη μέρα που πολιτεύθηκα και έχω κατηγορηθεί γι’ αυτό», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ο κ. Κουλέρμος βρέθηκε στην Πινδάρου από ενδιαφέρον για το κόμμα. «Όλοι ξέρουν τα πάντα και ακούω τρελά σενάρια. Είναι απίστευτο», σχολίασε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δική της ήταν η εισήγηση να καλέσει τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη σε συνάντηση, σε μια προσπάθεια να καταλήξουν σε έναν υποψήφιο για το χρίσμα του κόμματος, κάτι που τελικά δεν κατέστη εφικτό.

Ερωτηθείσα για τις αναφορές του κ. Παμπορίδη περί «κηδεμόνων», δήλωσε ότι δεν γνωρίζει σε ποιους αναφερόταν και προέτρεψε να απευθυνθούν στον ίδιο για διευκρινίσεις.

«Έχουμε ανθρώπους που μας συμπαθούν και ανθρώπους που δεν μας συμπαθούν. Έτσι είναι η πολιτική», ανέφερε.

Το ενδεχόμενο νέων υποψηφιοτήτων και το δείπνο στην ψαροταβέρνα

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ κλήθηκε να σχολιάσει και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το χρίσμα ο Ιωνάς Νικολάου, σημειώνοντας ότι είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλες υποψηφιότητες.

«Μπορεί να ενδιαφερθούν και άλλοι. Είναι δικαίωμά του να πάρει τα έντυπα και να κατέλθει ως υποψήφιος. Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα και πρέπει να το καταλάβουν όλοι», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά το δείπνο σε ψαροταβέρνα, στο οποίο συμμετείχαν η ίδια, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και άλλα πρόσωπα, καθώς και το κατά πόσο αυτό επηρέασε την απόφασή της, ανέφερε ότι έλαβε υπόψη όλες τις παραμέτρους.

«Δεν ήταν μυστικό δείπνο και θα συνεχίσω να συναντιέμαι με όλους», τόνισε.

«Τα μέλη θα αποφασίσουν ποιος θα είναι υποψήφιος»

Ερωτηθείσα ποιος θεωρεί ότι είναι ο καταλληλότερος για το χρίσμα του ΔΗΣΥ, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι την τελική απόφαση θα λάβουν τα μέλη του κόμματος μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες.

Όπως σημείωσε, αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι να ακούσουν τις προτάσεις του ΔΗΣΥ και να κατανοήσουν σε ποια ζητήματα διαφωνεί με τη διακυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι όποιος χάσει στις εσωκομματικές εκλογές πρέπει να στηρίξει τον υποψήφιο που θα επιλέξουν τα μέλη.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι δεν αισθάνεται πικρία για την απόφασή της να αποσυρθεί. Όπως εξήγησε, αρχικά θεωρούσε ότι η πρόεδρος του κόμματος έπρεπε να συμμετέχει στην εσωκομματική εκλογική διαδικασία. Ωστόσο, στη συνέχεια, παρακολουθώντας τις συζητήσεις, τη συνωμοσιολογία και τον κανιβαλισμό που, όπως είπε, έβλαπταν την παράταξη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποχώρησή της θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της ενότητας.

Ερωτηθείσα αν σκέφτηκε να εγκαταλείψει και την προεδρία του κόμματος, απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα παραμείνει στη θέση της για να διασφαλίσει την ενότητα. «Θα είμαι εδώ για να διασφαλίσω την ενότητα. Δεν καταθέτουμε τα όπλα στην πρώτη δυσκολία», ανέφερε.