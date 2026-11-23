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Στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας μπαίνει η Cyta. Την άνοιξη του 2027 αναμένεται να εισαχθούν στην Κύπρο συστήματα αποθήκευσης για λογαριασμό της Cyta, δυναμικότητας 300 μεγαβάτ.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών συζήτησε τη Δευτέρα συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €44 εκατ. για τη Cyta. Τα κονδύλια τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, καθώς αφορούν τρία έργα που σχετίζονται με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Cyta Μαρία Τσιάκκα, ο Οργανισμός συμμετέχει σε ανοιχτούς διαγωνισμούς και αναλαμβάνει την προμήθεια και υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων για λογαριασμό κρατικών και άλλων οργανισμών. Όπως είπε, τα τρία έργα κατακυρώθηκαν στον οργανισμό μέσα από ανοιχτούς διαγωνισμούς.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Cyta, τα δύο έργα αφορούν στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες, για λογαριασμό αρμόδιων φορέων του ενεργειακού τομέα. Όπως εξήγησε, το πρώτο έργο αφορά τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Δεκέλειας και συμβάλλει στη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου, προσθέτοντας πως το δεύτερο αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε τρεις σταθμούς της ΑΗΚ, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη μείωση των αναγκαστικών περικοπών της παραγωγής τους.

Όπως είπε, οι μπαταρίες θα τεθούν σε λειτουργία εντός του 2027, προσθέτοντας ότι τα συστήματα αποθήκευσης αφορούν συνολικά περίπου 300 MW. Όπως εξήγησε, ο Οργανισμός θα είναι ο προμηθευτής των συστήματων. Σύμφωνα με την κ. Τσιάκκα, το τρίτο έργο είναι το Smart Cyprus, που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση, με εφαρμογές που βελτιώνουν τη διαχείριση δημοτικών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Αρχής, η έγκριση των πρόσθετων πιστώσεων από τη Βουλή θα επιτρέψει στη Cyta να ανταποκριθεί έγκαιρα στις συμβατικές της υποχρεώσεις και να προχωρήσει έγκαιρα στην υλοποίηση των έργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Υπέδειξε πως πρόκειται για έργα κρίσιμης σημασίας για την Κύπρο και τους πολίτες της και θα συμβάλουν στη σταθερότητα και την αποδοτικότερη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος, στην καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον εκσυγχρονισμό βασικών υπηρεσιών του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες.