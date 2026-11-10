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Η CYTA, μέσω της Cyta Power, θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με κάποια εκατομμύρια ευρώ να έχουν ήδη προϋπολογιστεί για το 2027. Ωστόσο, τα πρώτα βήματα του ημικρατικού οργανισμού σε αυτή τη δραστηριότητα δεν φαίνεται πως θα αφορούν μόνο την πώληση ενέργειας σε τρίτους, αλλά και την κάλυψη των δικών του αναγκών, ώστε να ακολουθήσει και τον σχεδιασμό της βιώσιμης ανάπτυξης που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της στρατηγικής.

Ο ημικρατικός οργανισμός μπορεί να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά του, δημοσίως τουλάχιστον, για τον τρόπο που θα δραστηριοποιηθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εντούτοις υπάρχουν ήδη ενδείξεις για το πώς θα κινηθεί, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια αυτού του νέου εγχειρήματος.

Η Cyta Power, η θυγατρική της CYTA που ιδρύθηκε για αυτό τον σκοπό, θα έχει δύο παράλληλους στόχους. Να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ίδιου του ημικρατικού οργανισμού και ταυτόχρονα να προχωρήσει με τη στρατηγική της για το μπάσιμο της στην πώληση ενέργειας σε τρίτους.

Εξάλλου, η CYTA πληρώνει ένα όχι και τόσο χαμηλό ποσό για ηλεκτρική ενέργεια κάθε χρόνο, το οποίο, λόγω και των υποδομών της, ενδεχομένως να αγγίζει αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, όπως είχε αναφερθεί το 2024 αυτό το ποσό αγγίζει τα 15 εκατομμύρια τον χρόνο. Άρα, υπό αυτή την οπτική, ακόμη και αν δεν δημιουργήσει τόσο μεγάλες υποδομές για παραγωγή ενέργειας ή/και ούτε μπορέσει να καλύψει άμεσα πλήρως τις ενεργειακές της ανάγκες, θα μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικά ποσά κάθε χρόνο από την ενέργεια που θα παράγει η ίδια και θα αξιοποιεί για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της.

Μάλιστα, τυχαίο με όλα αυτά δεν φαίνεται να είναι το γεγονός ότι μέρος των χρημάτων από τον προϋπολογισμό του 2027 θα οδηγηθεί προς έργο που αφορά τις υποδομές Data Centers. Κέντρα Δεδομένων που, για όσους γνωρίζουν, χρειάζονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας για να λειτουργήσουν. Αυτό δείχνει βασικά και το ότι η CYTA θέλει να αναπτύξει τέτοιου είδους έργα, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται να πληρώνει ακόμη περισσότερα εκατομμύρια κάθε χρόνο σε λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, για το 2027 έχουν προϋπολογιστεί €70 εκατ. για επενδύσεις, έναντι €40 εκατ. το 2026, δηλαδή αύξηση 75%. Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου», το ποσό αυτό αφορά τη χρηματοδότηση θυγατρικών εταιρειών της CYTA για την υλοποίηση δύο σημαντικών έργων.

Το πρώτο αφορά τη δημιουργία νέου Κέντρου Δεδομένων, το οποίο θα υλοποιηθεί σε ορίζοντα δύο ετών και θα εξυπηρετεί, πέραν των πελατών της CYTA, επιχειρήσεις, το κράτος, άλλους δημόσιους οργανισμούς, αλλά και πελάτες από το εξωτερικό.

Το δεύτερο αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο την εμπορική δραστηριοποίηση της CYTA στον συγκεκριμένο τομέα. Μάλιστα, στον προϋπολογισμό γίνεται συγκεκριμένη αναφορά και στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νέου Κέντρου Δεδομένων από την επένδυση στις ΑΠΕ.

Αυτό ουσιαστικά ενισχύει την εκτίμηση ότι η CYTA θέλει σε να αξιοποιήσει την ενέργεια που θα παράγει για τις δικές της ανάγκες και ακολούθως να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στην πώληση ενέργειας σε τρίτους. Ουσιαστικά, με αυτό τον τρόπο και από τη στιγμή που θα επενδύσει σε υποδομές παραγωγής ηλεκτρισμού, θα μπορεί να περιορίσει ένα μέρος των λειτουργικών της εξόδων και παράλληλα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια νέα εμπορική δραστηριότητα, η οποία δεν αποκλείεται να χρειαστεί χρόνια ώστε να ολοκληρωθεί, λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν σήμερα στον τομέα.

Εξάλλου, η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, κάτι που έχει διαπιστώσει και η ίδια η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η οποία, στην προσπάθειά της να ενισχύσει το ενεργειακό της μείγμα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιδίωξε είτε να αναπτύξει δικά της έργα είτε να εντοπίσει υφιστάμενα φωτοβολταϊκά πάρκα προς εξαγορά. Ωστόσο, όπως είχε αναφερθεί επισήμως, το κόστος απόκτησης τέτοιων έργων ανερχόταν σε αρκετές περιπτώσεις σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, η δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλης γης, σε περιοχές όπου υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για τη σύνδεση μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων με το ηλεκτρικό δίκτυο, αποτελεί σημαντική πρόκληση για όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα. Σε αυτά προστίθεται και το υψηλό κόστος εξαγοράς υφιστάμενων έργων, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον προσεκτικό οικονομικό και επενδυτικό σχεδιασμό ώστε να μην εκτροχιαστεί από τα αρχικά του στάδια η νέα δραστηριότητα της Cyta Power.

Ψάχνουν CEO και COO για τη Cyta Power

Την ίδια ώρα, η CYTA προχωρεί και με τη στελέχωση της νέας θυγατρικής της, αναζητώντας δύο ανώτατα διευθυντικά στελέχη που θα αναλάβουν να στήσουν και να αναπτύξουν τη δραστηριότητά της στον τομέα της ενέργειας.

Συγκεκριμένα, όπως έγραψε ήδη ο «Φιλελεύθερος», ο ημικρατικός οργανισμός προκήρυξε τις θέσεις του CEO, δηλαδή του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, και του COO, δηλαδή του Ανώτερου Επιχειρησιακού Διευθυντή της Cyta Power Ltd.

Οι δύο θέσεις θα είναι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας, η οποία θα μπορεί να ανανεωθεί για ακόμη πέντε χρόνια, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της CYTA. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2026.

Ο CEO θα έχει την ευθύνη για τη δημιουργία, την οργάνωση και την ανάπτυξη της εταιρείας, αλλά και για τη διαμόρφωση του επιχειρησιακού της μοντέλου. Από την άλλη, ο COO θα αναλάβει την εποπτεία και τον συντονισμό των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της νέας εταιρείας.

Ουσιαστικά, η CYTA βρίσκεται πλέον στη διαδικασία δημιουργίας της ομάδας που θα αναλάβει να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς για την είσοδό της στην αγορά ενέργειας. Αυτό που μένει να φανεί είναι πότε θα προχωρήσουν οι πρώτες επενδύσεις και κυρίως πότε η Cyta Power θα είναι σε θέση να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, που θα μπορεί να καλύπτει τόσο τον ίδιο τον ημικρατικό οργανισμό όσο και τις πωλήσεις σε τρίτους.