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Η CYTA προετοιμάζεται εδώ και καιρό για την είσοδο της στην αγορά ηλεκτρισμού. Μετά το πράσινο φως που άναψε η Βουλή, ο ημικρατικός οργανισμός προχώρησε με την προκήρυξη δύο ανώτατων διευθυντικών θέσεων.

Πρόκειται για τη θέση του CEO, Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και του COO, Ανώτερου Επιχειρησιακού Διευθυντή της νέας θυγατρικής εταιρείας για δραστηριοποίηση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Συγκεκριμένα, τα δύο άτομα που θα επιλεγούν θα αναλάβουν τις θέσεις στη νέα εταιρεία που δημιουργήθηκε, δηλαδή στη Cyta Power Ltd. Να σημειωθεί πως οι δύο θέσεις θα είναι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεωθεί για ακόμη πέντε χρόνια, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της CYTA.

Aιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και για τις δύο θέσεις μέχρι τις 12/11/2026 και ώρα 14:00.

Προσόντα για τον CEO

Σύμφωνα με την αγγελία, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής θα αναλάβει την ηγεσία της δημιουργίας, της οργανωτικής συγκρότησης και της ανάπτυξης της Cyta Power, καθοδηγώντας τη διαμόρφωση του επιχειρησιακού της μοντέλου, την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών της, καθώς και την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού. Θα έχει την ευθύνη για τη σταδιακή εδραίωση και ανάπτυξη του Οργανισμού, προωθώντας το όραμά του, θέτοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες και διαμορφώνοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μελλοντική του εξέλιξη.

Όπως περιγράφεται στην αγγελία, μεταξύ άλλων, ο/η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει:

Προσόντα και Προϋποθέσεις

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σπουδών ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ενέργεια, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Δημόσια Διοίκηση, στη Μηχανική (οποιοδήποτε κλάδο), στα Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά ή σε άλλο συναφή κλάδο, ή τίτλος αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών.

2. Δεκαετής τουλάχιστον πείρα στους τομείς της Ενέργειας ή των υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, από την οποία τουλάχιστον πενταετής πείρα σε σύνθετο διευθυντικό και ηγετικό ρόλο, με καθήκοντα που να περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο εργασιών. Πείρα σε σύνθετο διευθυντικό και ηγετικό ρόλο γίνεται αποδεκτή όταν:

i. Για τις εταιρείες γενικά να κατέχεται η θέση του Διευθυντή (Director, CEO, General Manager, Group Manager,ή άλλη θέση σε C level) και ο/η υποψήφιος/α να προΐσταται τμημάτων / ομάδων, με διαφορετικά καθήκοντα και λειτουργίες μεταξύ τους, τα οποία πρέπει να συντονίζει ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας. Δεν σημαίνει τον Διευθυντή (CEO, Manager, General Manager, Head) σε μια εταιρεία ή τμήμα η οποία έχει μία μονοδιάστατη δραστηριότητα

ii. Για κρατικές αρχές ή Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέαγίνεται αποδεκτή η κατοχή θέσης κλίμακας Α14 και πάνω.

Τι ζητούν για τον COO

Ο Ανώτερος Επιχειρησιακός Διευθυντής θα αναλάβει την εποπτεία, τον συντονισμό και την ανάπτυξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Οργανισμού της Cyta Power Ltd, συμβάλλοντας στη δημιουργία και την οργάνωση των απαραίτητων λειτουργιών και διαδικασιών. Θα ενταχθεί στην ηγετική ομάδα της Cyta Power και θα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και την επίτευξη των καθορισμένων επιχειρησιακών στόχων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και υπό την καθοδήγηση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή.

Όπως περιγράφεται στην αγγελία, μεταξύ άλλων, ο/η υποψήφιος θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να κατέχει:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σπουδών ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ενέργεια, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Δημόσια Διοίκηση, στη Μηχανική (οποιοδήποτε κλάδο), στα Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά ή σε άλλο συναφή κλάδο, ή τίτλος αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών

2. Οκταετής τουλάχιστον πείρα στους τομείς της Ενέργειας ή των υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, από την οποία τουλάχιστον τριετής πείρα σε σύνθετο διευθυντικό και ηγετικό ρόλο.