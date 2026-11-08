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Σεντόνια, μαξιλαροθήκες, κουρτίνες και άλλος νοσοκομειακός ιματισμός αποτελούν μέρος της καθημερινής λειτουργίας κάθε νοσηλευτηρίου. Ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται, μεταφέρονται, πλένονται και αποθηκεύονται συνδέεται με την πρόληψη λοιμώξεων και την προστασία τόσο των ασθενών όσο και του προσωπικού.

Το υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει ειδική κατευθυντήρια οδηγία για τη διαχείριση ιματισμού στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, στην οποία καθορίζονται οι βασικές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται.

Ο καθαρός ιματισμός χρειάζεται ξεχωριστό χώρο

Σύμφωνα με την οδηγία, ο καθαρός ιματισμός πρέπει να μεταφέρεται με τροχήλατα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Τα τροχήλατα πρέπει ιδανικά να είναι κλειστά. Διαφορετικά, ο ιματισμός μεταφέρεται καλυμμένος, ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα επιμόλυνσης.

Η αποθήκευση γίνεται σε καθαρό, κλειστό χώρο, προστατευμένο από σκόνη και υγρασία. Ο καθαρός ιματισμός δεν πρέπει να τοποθετείται στο πάτωμα ή σε ακάθαρτες επιφάνειες.

Τι απαγορεύεται κατά τη συλλογή

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον χειρισμό του χρησιμοποιημένου ιματισμού.

Το προσωπικό δεν πρέπει να τινάζει τα σεντόνια ή άλλα υφάσματα, καθώς η πρακτική αυτή μπορεί να συμβάλει στη διασπορά μικροοργανισμών.

Ο χρησιμοποιημένος ιματισμός πρέπει να συλλέγεται άμεσα, στο σημείο όπου αφαιρείται, και να τοποθετείται στον κατάλληλο σάκο.

Δεν επιτρέπεται η προσωρινή τοποθέτησή του στο πάτωμα, σε καρέκλες, σε γειτονικά κρεβάτια ή σε άλλες καθαρές επιφάνειες.

Τι γίνεται όταν υπάρχουν αίμα και βιολογικά υγρά

Ο ιματισμός που είναι έντονα λερωμένος με βιολογικά υγρά ή προέρχεται από ασθενή που βρίσκεται σε προφυλάξεις απομόνωσης απαιτεί ειδική συσκευασία.

Η οδηγία προβλέπει αρχική τοποθέτηση σε υδατοδιαλυτό σάκο και στη συνέχεια σε υδατοστεγή σακούλα, η οποία κλείνει με ασφάλεια.

Οι σάκοι συλλογής πρέπει να κλείνονται όταν γεμίσουν περίπου κατά τα τρία τέταρτα της χωρητικότητάς τους.

Πριν αποσταλεί ο ιματισμός για πλύση, πρέπει να απομακρύνονται τυχόν αιχμηρά αντικείμενα, όπως βελόνες και νυστέρια, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στους εργαζομένους.

Προστασία του προσωπικού

Κατά τον χειρισμό λερωμένου και μολυσμένου ιματισμού απαιτείται η χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, όπως γάντια και προστατευτική μπλούζα, ανάλογα με τον κίνδυνο.

Η υγιεινή των χεριών παραμένει απαραίτητη μετά από κάθε χειρισμό χρησιμοποιημένου ιματισμού και μετά την αφαίρεση των γαντιών.

Το Υπουργείο Υγείας υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης του προσωπικού, καθώς η ασφαλής διαχείριση του ιματισμού δεν αφορά μόνο τα πλυντήρια, αλλά αρχίζει από τον χώρο φροντίδας του ασθενούς.