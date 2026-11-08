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Σε ατύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα έχασε τη ζωή της η 75χρονη Μηλίτσα Φαντή από τη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 15:50 χθες, η 75χρονη είχε μεταβεί με συγγενικό της πρόσωπο σε χωριό της περιοχής Μόρφου για μάζεμα μανιταριών. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται κατέπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Η 75χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νωρίς χθες το απόγευμα απεβίωσε.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κάμπου συνεχίζει τις εξετάσεις.