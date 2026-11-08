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Μεγάλη ποσότητα αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων κατάσχεσε χθες το απόγευμα η Αστυνομία στο Παραλίμνι. Συγκεκριμένα, μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλήματος Αμμοχώστου, βάσει δικαστικού εντάλματος, πραγματοποίησαν έρευνα στο υποστατικό 32χρονου στο Παραλίμνι, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- 135 πακέτα τσιγάρων.
- 14 πακέτα καπνών.
- 7 πακέτα θερμαινόμενου καπνού.
Όλα τα κατασχεθέντα προϊόντα παραδόθηκαν σε τελωνειακούς λειτουργούς, ενώ εναντίον του 32χρονου εκδόθηκε εξώδικο πρόστιμο 1.500 ευρώ.