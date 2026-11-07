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Ο Αγαθοκλής Αγαθοκλέους, 55 ετών, είναι ο οδηγός που έχασε τη ζωή του σήμερα, μετά από πρόσκρουση του οχήματός του σε πάσσαλο της ΑΤΗΚ, στον Πύργο Λεμεσού. Ο 55χρονος ήταν άγαμος, ενώ οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί για τον θάνατό του. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μετά τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής.

Γύρω στις 11:50 π.μ. σήμερα, ο 55χρονος οδηγούσε το όχημά του στην οδό Αγίας Μαρίνας, στον Πύργο Λεμεσού, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρεξέκλινε ελαφρώς της πορείας του προς τα αριστερά και προσέκρουσε σε ξύλινο πάσσαλο της ΑΤΗΚ, όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε.

Ο Αγαθοκλέους τραυματίστηκε από την πρόσκρουση και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, εξέπνευσε λίγο πριν από τις 2:00 μ.μ.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Τροχαίας Λεμεσού και του Αστυνομικού Σταθμού Μονής, τα οποία προχώρησαν στις αναγκαίες εξετάσεις και στη σχεδιαγράφηση της σκηνής. Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 55χρονος δεν έφερε ζώνη ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι, στο παρόν στάδιο των εξετάσεων, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο θάνατός του να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η Τροχαία Λεμεσού, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Μονής, συνεχίζει τις εξετάσεις.