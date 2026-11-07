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Nα πετύχει ότι δεν κατάφερε στις δύο τελευταίες επισκέψεις του στην έδρα του Ολυμπιακού θέλει απόψε (19:00, Cytavision1) ο Απόλλων. Στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος η λεμεσιανή ομάδα δοκιμάζεται στο ΓΣΠ, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες, μετά το ισόπαλο 2-2 απέναντι στην Πάφος FC.
Η αντίστοιχη περσινή αναμέτρηση δεν έβγαλε νικητή (2-2), ενώ τη σεζόν 2022-2023, όταν ο Ολυμπιακός γνώρισε τον υποβιβασμό, οι δύο ομάδες εξήλθαν εκ νέου ισόπαλες (1-1) στη Λευκωσία. Ο Ερνάν Λοσάδα γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία του αγώνα και αντιλαμβάνεται πως η κατάκτηση των τριών βαθμών αποτελεί επιτακτική ανάγκη.
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