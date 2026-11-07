Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση ενός από τα πιο πολυσυζητημένα ταλέντα της γενιάς του, με τον 16χρονο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ να έχει ήδη εγκατασταθεί στην ισπανική πρωτεύουσα και να περιμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη μετακίνησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο νεαρός Αγγλοκύπριος προπονείται ήδη στη Μαδρίτη, ακολουθώντας διπλό καθημερινό πρόγραμμα. Το πρωί δουλεύει ατομικά στο γήπεδο υπό την επίβλεψη προσωπικού γυμναστή και το απόγευμα συνεχίζει στο γυμναστήριο, έχοντας ουσιαστικά απομακρυνθεί από την καθημερινότητα των ακαδημιών της Γιουνάιτεντ.

Παρότι εξακολουθεί να ανήκει στους «κόκκινους διαβόλους» σε επίπεδο ποδοσφαιρικής εγγραφής, η κατεύθυνση που έχει επιλέξει για το μέλλον του δείχνει ξεκάθαρη.

Όταν ρωτήθηκε μάλιστα αν προτιμά τη Μαδρίτη ή τη Βαρκελώνη, η απάντησή του ήταν άμεση: «Προφανώς τη Μαδρίτη».

Περισσότερα στο Goal