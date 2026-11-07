Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Για το Ριζοκάρπασο, η μνήμη του Πετράκη Γιάλλουρου και του Παναγιώτη Κάσπη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και της ταυτότητάς του. Η απόδοση τιμής στους δύο νέους που θυσιάστηκαν στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ συνδέει τους ανθρώπους της κοινότητας με τη γενέτειρά τους και μεταφέρει στις νεότερες γενιές τη γνώση μιας καθοριστικής περιόδου της κυπριακής ιστορίας. Το Σωματείο «Το Ριζοκάρπασον», σε συνεργασία με τις κοινοτικές αρχές και τους υπόλοιπους οργανωμένους φορείς, συμβάλλει διαχρονικά στη διατήρηση αυτού του δεσμού.

Στο πλαίσιο αυτής της συλλογικής προσπάθειας, το Σωματείο και τα οργανωμένα σύνολα Ριζοκαρπάσου διοργανώνουν το Εθνικό Μνημόσυνο των δύο ηρώων την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στις Καμάρες Λάρνακας. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσιώτης, ενώ θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.

Ο Πετράκης Γιάλλουρος και ο Παναγιώτης Κάσπης μεγάλωσαν στην ίδια κοινότητα και συμμετείχαν, μέσα από διαφορετικές διαδρομές, στον αγώνα για την ελευθερία. Οι σύντομες ζωές τους διασταυρώθηκαν με τις προσδοκίες μιας γενιάς που διεκδίκησε την αποτίναξη της βρετανικής αποικιοκρατίας, την αυτοδιάθεση και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

Ο Γιάλλουρος, γεννημένος το 1938, φοίτησε στο Αρρεναγωγείο Ριζοκαρπάσου και συνέχισε την φοίτησή του στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου. Αριστούχος μαθητής και σημαιοφόρος του σχολείου του, εντάχθηκε στην Άλκιμη Νεολαία ΕΟΚΑ και ανέλαβε ενεργό ρόλο στην οργάνωση των μαθητών, στη διανομή προκηρύξεων και στις κινητοποιήσεις της μαθητικής νεολαίας. Στις 7 Φεβρουαρίου 1956 σκοτώθηκε από βρετανικά πυρά κατά τη διάρκεια μαθητικής διαδήλωσης στην Αμμόχωστο. Ήταν μόλις δεκαεπτά ετών.

Ο Παναγιώτης Κάσπης γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου 1939 και φοίτησε στο Αρρεναγωγείο και στο Εξατάξιο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. Εντάχθηκε στην Άλκιμη Νεολαία ΕΟΚΑ το 1956 και αργότερα στις ομάδες κρούσης. Διακρινόταν για τις αθλητικές του επιδόσεις και σχεδίαζε, μετά την αποφοίτησή του τον Ιούνιο του 1958, να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ακαδημία Σωματικής Αγωγής Αθηνών. Παρέμεινε, ωστόσο, στην Κύπρο, αναβάλλοντας τις σπουδές του για να συνεχίσει τη δράση του στον Αγώνα. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε στο Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Ριζοκαρπάσου, συμβάλλοντας στην οργάνωση και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των εργατών.

Στις 13 Οκτωβρίου 1958 συμμετείχε, μαζί με τους συναγωνιστές του Ιωάννη Τανή, Νικόλα Χρονία και Παύλο Δημητρίου, σε επιχείρηση εναντίον βρετανικής στρατιωτικής αυτοκινητοπομπής στην περιοχή της Γούππας, έξω από το Ριζοκάρπασο. Κατά την καταδίωξη που ακολούθησε, ο Τανής τραυματίστηκε βαριά και συνελήφθη, ενώ ο Κάσπης σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να επιστρέψει στο χωριό. Ήταν δεκαεννέα ετών.

Πολύτιμη πηγή για την προσωπικότητα και τη δράση του αποτελεί η μαρτυρία του Ιωάννη Τανή. Στον επιμνημόσυνο λόγο που εκφώνησε στις 14 Οκτωβρίου 2001, στους Αγίους Αναργύρους Λάρνακας, ο συναγωνιστής του αναφέρθηκε στον συμμαθητή, στον αθλητή και στον νέο που προσφερόταν πρώτος στις επικίνδυνες αποστολές. Μέσα από την αφήγησή του, η ιστορία του αγώνα αποκτά την αμεσότητα της προσωπικής εμπειρίας. Η αναφορά του στα στεφάνια που κατατίθεντο στο κενοτάφιο, μακριά από τον τάφο του ήρωα, αποτυπώνει επίσης το ιδιαίτερο βάρος που απέκτησαν οι τελετές μνήμης στην προσφυγιά.

Η παράδοση της απόδοσης τιμής έχει τις ρίζες της στην ίδια την κοινότητα. Αρχειακό τεκμήριο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών καταγράφει ομιλία του Υπουργού Παιδείας δρος Ανδρέα Κούρου στο μνημόσυνο του Κάσπη στο Ριζοκάρπασο, στις 14 Οκτωβρίου 1973. Οι προτομές των δύο ηρώων στην πλατεία, απέναντι από τον ναό του Αγίου Συνεσίου, αποτελούσαν δημόσια σημεία αναφοράς, συνδέοντας τη μνήμη τους με την καθημερινή ζωή, τις σχολικές εκδηλώσεις και τις εθνικές επετείους.

Η εισβολή του 1974, η απομάκρυνση των προτομών από την κεντρική πλατεία της κοινότητας και ο εκτοπισμός μεγάλου μέρους των κατοίκων άλλαξαν βίαια τις συνθήκες μέσα στις οποίες η κοινότητα τιμούσε τους ήρωές της. Η συνέχιση των μνημοσύνων στις ελεύθερες περιοχές απέκτησε έκτοτε πρόσθετη σημασία: διατήρησε έναν κοινό τόπο συνάντησης για ανθρώπους που βρέθηκαν μακριά από τη γενέτειρά τους, ενώ η σκέψη τους παρέμενε στους τάφους των ηρώων και στους εγκλωβισμένους συγχωριανούς τους.



Αρχειακά τεκμήρια καταγράφουν τη συνέχεια των μνημοσύνων του Παναγιώτη Κάσπη στους Αγίους Αναργύρους Λάρνακας. Στις 10 Οκτωβρίου 1999, επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου 2001 μίλησε ο συμμαθητής και συναγωνιστής του ήρωα, Ιωάννης Τανής, καταθέτοντας την προσωπική του μαρτυρία για τη ζωή, τη δράση και τη θυσία του. Στις 11 Οκτωβρίου 2009, τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο τότε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου, συνδέοντας την προσφορά του Κάσπη με τις αξίες της ελευθερίας, της ειρήνης και της δημοκρατίας.

Στην προσπάθεια της κοινότητας και του Σωματείου σημαντική είναι και η συμπαράσταση του θεσμού του Επιτρόπου Προεδρίας. Στις 11 Οκτωβρίου 2015, ο τότε Επίτροπος Φώτης Φωτίου εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο για τον Παναγιώτη Κάσπη, αναφερόμενος στη δράση του και στο χρέος απέναντι στη μνήμη του. Η φετινή συμμετοχή του Επίτροπου κ. Μάριου Χαρτσιώτη συνεχίζει αυτή την παρουσία στο πλευρό της κοινότητας και αναγνωρίζει τη σημασία της προσπάθειάς της να διαφυλάξει την ιστορική της κληρονομιά.

Ιδιαίτερη θέση στην πρόσφατη διαδρομή κατέχει το κοινό Εθνικό Μνημόσυνο της 16ης Νοεμβρίου 2025, το οποίο διοργάνωσαν το Σωματείο και τα Κοινοτικά Συμβούλια στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα. Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε η ιστορικός και ερευνήτρια Νάσα Παταπίου, με καταγωγή από το Ριζοκάρπασο. Η παρουσία της έφερε κοντά την ιστορική έρευνα και τη βιωματική σχέση με την κοινότητα, προσδίδοντας ξεχωριστό περιεχόμενο στην απόδοση τιμής στους δύο ήρωες.

Παράλληλα, τη μνήμη του Γιάλλουρου διατηρούν τα ετήσια μνημόσυνα στην Παναγία Φανερωμένη Λευκωσίας, με τη διαχρονική οργανωτική παρουσία της ΝΕΔΗΣΥ και τη συνεργασία της οικογένειας και οργανώσεων αγωνιστών. Στις σχετικές προσκλήσεις καταγράφεται, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή της Συντονιστικής Επιτροπής Καρπασίας και της Ένωσης Αγωνιστών Αμμοχώστου. Οι πρωτοβουλίες αυτές συμβάλλουν στη διάδοση της ιστορίας του ήρωα και στη σύνδεσή της με την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία.

Τα εθνικά μνημόσυνα λειτουργούν ως μνημονικές τελετές μέσα από τις οποίες η κοινότητα διατηρεί και μεταδίδει τη συλλογική της μνήμη. Η συνάντηση των συγχωριανών, η παρουσία των οικογενειών, οι επιμνημόσυνοι λόγοι και η κατάθεση στεφάνων δίνουν συνέχεια στη σχέση με το παρελθόν. Δημιουργούν, συγχρόνως, ευκαιρίες ώστε οι νεότεροι να γνωρίσουν τη ζωή και τη δράση των ηρώων, να ακούσουν τις μαρτυρίες των παλαιότερων και να κατανοήσουν το ιστορικό πλαίσιο της θυσίας τους.

Σε αυτή τη διαδικασία, το Σωματείο «Το Ριζοκάρπασον» και οι συνεργαζόμενοι φορείς αναλαμβάνουν ουσιαστικό ρόλο. Με τη διοργάνωση των τελετών διατηρούν τη μνήμη στον δημόσιο βίο της κοινότητας. Η διάσωση προσκλήσεων, φωτογραφιών, ομιλιών και προσωπικών μαρτυριών μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την προσπάθεια, συγκροτώντας ένα τεκμηριωμένο αρχείο για τους ήρωες και για τους ανθρώπους που φρόντισαν διαχρονικά να τιμάται η προσφορά τους.

Το μνημόσυνο της 8ης Νοεμβρίου αποτελεί συνέχεια αυτής της ευθύνης. Το Σωματείο και τα οργανωμένα σύνολα Ριζοκαρπάσου καλούν την κοινότητα και το κοινό να τιμήσουν τον Πετράκη Γιάλλουρο και τον Παναγιώτη Κάσπη, συμβάλλοντας με την παρουσία τους στη διατήρηση μιας μνήμης που συνδέει τον τόπο, την ιστορία και τις γενιές των ανθρώπων του.