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Περιμένοντας τις σημαντικές εξελίξεις, τες κρίσιμες ούτως ειπείν, στο βασικό μας πρόβλημα, την κατοχή, περιμένοντας και τον Φιντάν να ακούσουμε τι ήρθε να κάνει, η ζωή συνεχίζεται. Αλλού, όμως.

Στη Λάρνακα, κάτι 14χρονοι, έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών και έστησαν καραούλι. Όταν έτρεξε περιπολικό της Αστυνομίας και πυροσβεστικό όχημα, οι νεαροί άνοιξαν εναντίον τους πετροπόλεμο. Για να κάνουν χάζι; Για να βγάλουν τα νεύρα τους, που ούτε οι ίδιοι ξέρουν από πού προέρχονται; Ποιος ξέρει! Πάντως, όταν πήγαν σπίτι δεν τους ρώτησε κανένας πού ήταν.

Στη Λάρνακα επίσης, δικάζεται μια άλλη αγριότητα. Βασανίστηκε ο παραπονούμενος, συνελήφθη ο ύποπτος, προφυλακίστηκε, αλλά το θύμα πήγε μετά και απέσυρε την καταγγελία του. Ευτυχώς το Κακουργιοδικείο αποφάσισε ότι θα συνεχιστεί η διαδικασία άσχετα αν αποσύρθηκε η καταγγελία. Ο άλλος βασανίστηκε ακόμα και με ηλεκτροσόκ, αλλά μετά δεν είχε παράπονο. Του πέρασε ο πόνος από τα βασανιστήρια και τα ξέχασε; Τον απείλησαν; Τι στο καλό συμβαίνει γύρω μας κι εμείς ως να ζούμε σε άλλο πλανήτη; Άκου ηλεκτροσόκ!

Στην Πάφο, ένας 74χρονος δέχτηκε επίθεση από… αυτοκίνητο. Ο οδηγός το οδήγησε κατά πάνω του, δεν τον πέτυχε και μετά στράφηκε εναντίον του αυτοκινήτου του, το διεμβόλισε και απομακρύνθηκε. Μετά όμως του επιτέθηκαν δυο πεζοί του 74χρονου, του έριξαν καρέκλες και δεν ξέρω τι άλλο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο.

Στη Λεμεσό, στη μαρίνα, έκαψαν εστιατόριο Ουκρανού. Συνηθισμένη δραστηριότητα αυτή, σωστά, απλώς την αναφέρω διότι, ο εμπρηστής πήγε να κάνει τη δουλειά ως να πήγαινε σουλατσάδα στη μαρίνα να φάει παγωτό… Πήγε πεζός και τον έγραψαν δεκάδες βίντεο από την ώρα που ξεκίνησε από το σπίτι του μέχρι την ώρα που επέστρεψε. Ωραίος, ε;

Στην Ορμήδεια, άνοιξαν πυρ εναντίον του σπιτιού ενός 76χρονου ο οποίος τυγχάνει να είναι πατέρας ισοβίτη. Εκτιμάται, λέει το αστυνομικό ρεπορτάζ, ότι πρόκειται για μήνυμα προς τον ισοβίτη από ομάδα του οργανωμένου εγκλήματος. Τον Αύγουστο του είχαν στείλει ξανά μήνυμα όταν γάζωσαν το αυτοκίνητο του αδελφού του ο οποίος τραυματίστηκε. Οι έρευνες φυσικά θα επεκταθούν και στις Κεντρικές Φυλακές. Πού αλλού;

Στη Λεμεσό, αφέθηκαν ελεύθεροι ο γαμπρός και ο κουμπάρος που έκλεισαν τον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας κι έκαναν ένα τρομακτικό ράλι – σόου με αγωνιστικό αυτοκίνητο, σε βάρος όλων των περαστικών και της ασφάλειας τους, από τη χαρά τους μάλλον που παντρεύονταν. Οι έρευνες, πάντως, της Τροχαίας Λεμεσού συνεχίζονται διότι μέχρι χθες δεν εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του σόου. Κοτζάμ αυτοκίνητο εξαφανίστηκε!

Στον Άγιο Θεράποντα εξαφανίστηκαν πέντε κυνηγετικοί σκύλοι. Παρόλο που οι σκύλοι άξιζαν €7.500, τους είχαν σε ένα χωράφι από όπου εξαφανίστηκαν. Κλάπηκαν μάλλον και οι υποψίες είναι εναντίον Τουρκοκύπριου ο οποίος πιθανότατα τους μετέφερε ήδη στα κατεχόμενα. Από πού τους πέρασε ποιος ξέρει; Από εκεί που περνούν και άλλα ζώα μάλλον, ολόκληρα κοπάδια!

Α, ήρθαν και στοιχεία για τους φιλάσθενους κυβερνητικούς υπαλλήλους. Κάθε χρόνο γύρω στις 13 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν άδεια ασθενείας. Δικαιούνται 42 μέρες με πλήρεις απολαβές. Για τις οκτώ δεν χρειάζονται ούτε ιατρικό πιστοποιητικό. Δικαιούνται μάλιστα κι έξι μήνες άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές, αλλά με έγκριση από το Ιατροσυμβούλιο.

Κάποιοι μάλιστα αφού εξαντλήσουν το εξάμηνο της άδειας ασθενείας με πλήρεις απολαβές, επιστρέφουν για μερικές ημέρες στην εργασία τους και ασθενούν ξανά για άλλους έξι μήνες, λαμβάνοντας κανονικά τον μισθό τους. Ε, αφού τες δικαιούνται οι άνθρωποι γιατί να μην τις πάρουν. Και μετά σου λέει ο άλλος, γιατί στην Κύπρο θέλουν όλοι να γίνουν κυβερνητικοί υπάλληλοι!

Ήρθε κι ο καιρός των αμπελοπουλιών και ξεκίνησαν οι καυγάδες και οι βαρβαρότητες. Είναι κι ένας γιατρός που τον έφεραν να ομορφύνει το γένος των Κυπρίων με μπότοξ και τον έπιασαν στο αεροδρόμιο φορτωμένο με φαρμακευτικά σκευάσματα και αναισθητικά διαλύματα αγνώστου προελεύσεως. Είναι και ο δρόμος Λεμεσού – Πάφου που μόλις βρέξει γίνεται αδιάβατος, ως και αντί για δρόμο έκαναν κανάλι απορροής όμβριων υδάτων… Η ζωή συνεχίζεται που λες. Χωρίς να βελτιώνεται.

Ήρθε τελικά ο Φιντάν; Ήρθε κι έφυγε. Αλλά τι μας νοιάζει εμάς;