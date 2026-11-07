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Η Alpha Bank στοχεύει να αλλάξει τις ισορροπίες στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, μετατρέποντας την Κύπρο σε βασικό «κινητήρα» κερδοφορίας και διεθνή πύλη του ομίλου, με ορίζοντα το 2030.

Στο πλαίσιο του Investor Day στην Αθήνα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, παρουσίασε ένα άκρως επιθετικό στρατηγικό πλάνο. Αυτό αναβαθμίζει την Κύπρο στη δεύτερη σημαντικότερη αγορά του οργανισμού, με στόχο τη ραγδαία αύξηση των μεριδίων αγοράς, αφήνοντας πίσω το παραδοσιακό μοντέλο της απλής οργανικής ανάπτυξης.

Η Alpha Bank Κύπρου μπαίνει «σφήνα» στον ανταγωνισμό, στοχεύοντας σε ετήσια αύξηση των χορηγήσεων κατά 13%, τη στιγμή που η υπόλοιπη κυπριακή αγορά αναμένεται να αναπτύσσεται με ρυθμούς μόλις 4–5%. Το όπλο για αυτή την επέκταση είναι η τεράστια πλεονάζουσα ρευστότητα που διαθέτει η τράπεζα, €2,2 δισ. δάνεια έναντι €5,9 δισ. καταθέσεων (στοιχεία 2025), και δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κάτω από 1%.

«Ως η δεύτερη σημαντικότερη αγορά μας, η Κύπρος θα ωφεληθεί από το ίδιο μοντέλο, με κέντρο τον πελάτη», δήλωσε ο κ. Ψάλτης, παρουσιάζοντας το κεφάλαιο της Κύπρου. «Η Κύπρος προσθέτει έτσι μια ξεχωριστή πηγή ανάπτυξης κερδών και διαφοροποίησης για τον όμιλο, πάνω σε δυνατότητες και κλίμακα που ήδη έχουμε».

Αυτή η δεξαμενή κεφαλαίων επιτρέπει τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων (wholesale banking), της στεγαστικής πίστης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), χωρίς την ανάγκη αναζήτησης νέων πηγών χρηματοδότησης. Σύμφωνα με την παρουσίαση, σε μια αγορά όπου μεγάλο μέρος του πλούτου παραμένει σε καταθέσεις, η τράπεζα στοχεύει να αυξήσει τα κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών (AUMs) κατά 2.3 φορές έως το 2030, με αντίστοιχη αύξηση στα σχετικά έσοδα από προμήθειες. Η AstroBank φέρνει μια καταξιωμένη ομάδα private banking, ενώ ο Όμιλος και η UniCredit προσθέτουν επενδυτική τεχνογνωσία, προϊόντα και διασυνοριακές δυνατότητες.

Η Κύπρος εντάσσεται και στο διεθνές δίκτυο private banking του ομίλου. Το Λουξεμβούργο θα γίνει το βασικό διεθνές κέντρο, με έναρξη λειτουργίας το 2027, με τη Κύπρο και το Λονδίνο να συμπληρώνουν το δίκτυο. Οι δυνατότητες wealth της AstroBank και της Alpha Trust ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο οικοσύστημα διαχείρισης περιουσίας, ελληνικό και διεθνές.

Η εξαγορά της AstroBank, σημείωσε, αποτελεί το θεμέλιο της νέας κλίμακας του ομίλου στο νησί, δημιουργώντας έναν ενιαίο οργανισμό με περισσότερους από 125.000 πελάτες και η τεχνική ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη επιχειρησιακή ενσωμάτωση. Ο κ. Ψάλτης αποκάλυψε ότι αναμένονται ετήσιες συνέργειες που θα ξεπεράσουν τα €20 εκατομμύρια έως το 2027 ενώ οι συνέργειες και η αύξηση των εσόδων θα συμπιέσουν τον δείκτη κόστους προς έσοδα (Cost-to-Income) στο εντυπωσιακό 44% έως το 2030, από το 56% (pro forma) το 2025.

Η δυναμική υπήρχε ήδη πριν από την εξαγορά. «Πριν από την εξαγορά, κερδίζαμε περίπου το 11% των νέων δανείων, σχεδόν διπλάσιο από το μερίδιό μας στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο», είπε ο κ. Ψάλτης. Το μερίδιο της τράπεζας στο συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ήταν περίπου 5,7% το 2025, πριν την εξαγορά της AstroBank. Αυτό είναι και το σημείο που ξεχωρίζει την Κύπρο από την Ελλάδα μέσα στο νέο στρατηγικό πλάνο της Alpha Bank. «Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου η έμφασή μας είναι να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες πελατών που ήδη έχουμε, η Κύπρος προσφέρει σημαντικά περιθώρια αύξησης μεριδίου αγοράς, μαζί με βαθύτερες σχέσεις με τους πελάτες, περισσότερες καταθέσεις και έσοδα από προμήθειες», πρόσθεσε.

Για τον όμιλο, η Κύπρος είναι και πύλη προς την ευρύτερη περιοχή. «Η Κύπρος είναι η αγορά εκτός Ελλάδας στην οποία έχουμε δεσμεύσει το μεγαλύτερο κεφάλαιο: μια αγορά με ισχυρή ρευστότητα και θετικά μακροοικονομικά θεμελιώδη, που ανοίγει πρόσβαση σε περισσότερες αγορές της ευρύτερης περιοχής και σε μια αναπτυσσόμενη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα», είπε ο deputy CEO του ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου. Το πελατολόγιο της τράπεζας περιλαμβάνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Κύπρου, διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσω Κύπρου, καθώς και εγχώριους και διεθνείς πελάτες διαχείρισης περιουσίας. Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την UniCredit, οι πελάτες έχουν πρόσβαση στο ευρωπαϊκό της δίκτυο.