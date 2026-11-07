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Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τον πληθωρισμό ετοίμασε τη βδομάδα που πέρασε η συνάδελφος Θεανώ Θειοπούλου. Με παραδείγματα και αριθμούς εξήγησε πώς ο πληθωρισμός «κλέβει» από την τσέπη μας ένα μερίδιο των εσόδων μας, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αγοραστική μας δύναμη.

Πληθωρισμός λοιπόν. Πρόκειται για έναν οικονομικό όρο, ο οποίος για αρκετούς καταναλωτές παραμένει δυσνόητος. Διότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια δεν είναι ακριβώς το ίδιο και χρονικά δεν είναι απαραίτητο ότι συμβαδίζουν.

Ας δούμε με απλά λόγια τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα δύο. Κατ’ αρχάς, ο πληθωρισμός είναι ρυθμός, ενώ η ακρίβεια είναι κατάσταση. Δηλαδή, ο πληθωρισμός εκφράζει τον ρυθμό αύξησης των τιμών, ενώ η ακρίβεια αποτυπώνει το τελικό ύψος των τιμών σε σχέση με το εισόδημα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο πληθωρισμός μπορεί να μειώνεται, αλλά η ακρίβεια παραμένει. Αν για παράδειγμα ο πληθωρισμός μειωθεί από το 5% στο 2%, αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές θα μειωθούν. Απλά θα συνεχίσουν να αυξάνονται με πιο αργό ρυθμό. Επομένως, εάν οι τιμές έχουν ήδη σταθεροποιηθεί σε ψηλά επίπεδα, ενώ την ίδια ώρα οι μισθοί έχουν μείνει ίδιοι, τότε η ακρίβεια παραμένει αισθητή στην καθημερινότητα ενός νοικοκυριού. Παράδειγμα: Αν ένα προϊόν κόστιζε €100 και πήγε στα €150, αυτό σημαίνει ότι είχαμε ψηλό πληθωρισμό. Αν την επόμενη χρονιά πάει στα €153, τότε αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός ναι μεν μειώθηκε, αλλά το προϊόν παρέμεινε ακριβό για τον καταναλωτή.

Τι ανέφερε λοιπόν η συνάδελφος στο ρεπορτάζ της. «Ο σωρευτικός πληθωρισμός της 5ετίας (2022-2026) στην Κύπρο, αγγίζει το 11,16%. Ένα καλάθι προϊόντων που αγοράζαμε τον Οκτώβριο του 2022 με ακριβώς €100, σήμερα κοστίζει €111,16. Παρά τις προσωρινές ανάσες σταθεροποίησης τα προηγούμενα έτη, το νέο φετινό άλμα του πληθωρισμού στερεί από τους καταναλωτές ένα σημαντικό κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματός τους, κάνοντας το καθημερινό καλάθι ακόμα πιο βαρύ σε κόστος». Και συμπληρώνει ότι οι νέες ανατιμήσεις «κάθονται» πάνω στις ήδη αυξημένες τιμές των προηγούμενων ετών.

Συμπερασματικά, όλα τα πιο πάνω καταδεικνύουν ότι διά μέσου των χρόνων, η αξία του χρήματος μειώνεται. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνονται σωστοί χειρισμοί, ώστε τουλάχιστον να αναπληρώνεται η χαμένη του αξία. Αρκετοί οικονομολόγοι έχουν αναλύσει κατά καιρούς το ζήτημα του πληθωρισμού. Αυτό που συστήνουν ως στα νοικοκυριά είναι η προσοχή σε τρεις άξονες. (α) Αναδιάρθρωση του μηνιαίου προϋπολογισμού, (β) βελτιστοποίηση των αγορών και (γ) σωστή διαχείριση των αποταμιεύσεων.

Μεταξύ άλλων, στο κομμάτι της αναδιάρθρωσης και σωστότερης διαχείρισης του προϋπολογισμού ενός νοικοκυριού, γίνεται λόγος για κατηγοριοποίηση των εξόδων, ανάλογα με τη σημαντικότητα τους και διαχωρισμός αναγκών (π.χ. ενοίκιο, λογαριασμοί) από επιθυμίες (π.χ. διασκέδαση, ταξίδια).

Στο κομμάτι της εξοικονόμησης και βελτιστοποίησης αγορών, μεταξύ άλλων αναφέρεται η λεπτομερής σύγκριση τιμών, η στροφή σε εναλλακτικές αγορές όπως είναι για παράδειγμα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά και η υλοποίηση εργασιών για εξοικονόμηση ενέργειας, όπως είναι η βελτίωση της μόνωσης στο σπίτι για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού. Τέλος, στο κομμάτι της σωστής διαχείρισης εσόδων και αποταμιεύσεων, αναφέρεται η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην εξόφληση καρτών ή δανείων που επηρεάζονται από την άνοδο των επιτοκίων και η αποφυγή νέου χρέους.

Όλα αυτά, βεβαίως, θα πρέπει να τα εξετάσει ο καθένας αναλόγως της οικονομικής του κατάστασης και ενδεχομένως, αφού συμβουλευθεί ένα ειδικό του τομέα. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπει σε μια εποχή κατά την οποία η διαχείριση του μηνιαίου μας προϋπολογισμού έχει καταστεί πολύπλοκη και χρειάζονται ειδικοί χειρισμοί, ώστε η αξία του χρήματος μας να αναπληρώνεται αν μη τι άλλο στο ποσοστό που μας αφαιρεί ο πληθωρισμός ο κλέφτης.