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Για την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας παραμένει ανοιχτό το θέμα με τις προσωπικές φρουρές αξιωματούχων και δη του Επιτρόπου Προεδρίας, Μάριου Χαρτσιώτη.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», περί τις αρχές της εβδομάδας η Ελεγκτική απέστειλε επιστολή προς την Αστυνομία Κύπρου ζητώντας να πληροφορηθεί τα κριτήρια, στη βάση των οποίων αποφασίστηκε να εγκριθεί αστυνομική φρουρά για τον κ. Χαρτσιώτη τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στην ουσία, αυτό που επιχειρείται να εξακριβωθεί είναι κατά πόσον έχει προηγηθεί αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή ασφαλείας της Αστυνομίας, με βάση την προκαθορισμένη διαδικασία, για να διατηρεί το δικαίωμα φρούρησης ο κ. Χαρτσιώτης.

Θυμίζουμε ότι το θέμα απασχόλησε την Ελεγκτική Υπηρεσία από την περασμένη άνοιξη οπότε άρχισε να εξετάζει σχετικά ζητήματα με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούσαν τη φρουρά και τις συνθήκες χρήσης υπηρεσιακού οχήματος από τον κ. Χαρτσιώτη.

Ακολούθησε εντός Σεπτεμβρίου αναθεώρηση για τις φρουρές που παραχωρούνταν σε πρώην αξιωματούχους και συγγενικά τους πρόσωπα μετά από ενέργειες του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο υπουργός είχε δώσει οδηγίες για επαναξιολόγηση του ζητήματος κι αποφασίστηκε όπως, από τις αρχές Οκτωβρίου (5/10/26), καταργηθούν οι αστυνομικές φρουρές των πρώην προέδρων της Βουλής Μάριου Καρογιάν, Δημήτρη Συλλούρη και Γιαννάκη Ομήρου, καθώς και των συζύγων των πρώην προέδρων Γιώργου Βασιλείου και Δημήτρη Χριστόφια, Ανδρούλας Βασιλείου και Έλσης Χριστόφια, αντιστοίχως.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την υπόθεση του κ. Χαρτσιώτη, η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε αρχίσει έρευνα από τον περασμένο Μάρτιο για τις συνθήκες χρήσης υπηρεσιακού οχήματος, το οποίο οδηγείτο από δυο αστυνομικούς που ήταν επιφορτισμένοι με καθήκοντα φρούρησης του Επιτρόπου Προεδρίας, αν και ήταν μέλη της Μονάδας Προεδρικής Φρουράς.

Σύμφωνα με καταγγελία, ο κ. Χαρτσιώτης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του ως υπουργός Δικαιοσύνης, συνέχισε να χρησιμοποιεί υπηρεσιακό όχημα για τις διακινήσεις του από τον τόπο κατοικίας του στη Λεμεσό. Προνόμιο που δεν προβλέπεται για τη θέση του επιτρόπου.

Μετά από διευκρινίσεις που ζήτησε η Ελεγκτική Υπηρεσία για το όλο ζήτημα από το Προεδρικό, ο βοηθός αρχηγός της Αστυνομίας μετέθεσε τους αστυνομικούς από τη Μονάδα Προεδρικής Φρουράς στην Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικοτήτων (ΕΥΠΠ) για τη συνοδεία του Επιτρόπου Προεδρίας, Μάριου Χαρτσιώτη.