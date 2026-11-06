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Συνέχεια στην αντιπαράθεση που ξέσπασε χθες στη Βουλή για τον Ακάμα έδωσαν σήμερα ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ηλίας Μυριάνθους, με αφορμή την παράνομη εγκατάσταση εξέδρας για ιδιωτικό πάρτι επιχειρηματία στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, τον Αύγουστο του 2025.

Η διαφωνία μεταφέρθηκε σήμερα στην εκπομπή Πρώτη Ενημέρωση του ΡΙΚ, όπου ο κ. Μυριάνθους επανέφερε στη συζήτηση το Φεστιβάλ Χαρουπιού, παρότι στη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου είχε διευκρινιστεί επανειλημμένα ότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές εκδηλώσεις. Ο Γενικός Ελεγκτής αντέδρασε έντονα, φτάνοντας να δηλώσει ότι «αν ήταν σε άλλη χώρα, θα έδινε την παραίτησή του». Θέμα παραμονής του Επιτρόπου στη θέση του έθεσε επίσης το Κίνημα Οικολόγων .

Η αντιπαράθεση άρχισε χθες στη Βουλή, όταν εξετάστηκε η υπόθεση της εξέδρας που εγκαταστάθηκε τον Αύγουστο του 2025 για ιδιωτικό πάρτι γνωστού επιχειρηματία στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας. Η εξέδρα, μαζί με τον ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό, τοποθετήθηκε χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, σε σημείο που εφάπτεται με προστατευόμενη περιοχή Natura 2000. Κατά τη συζήτηση, ο κ. Μυριάνθους υποστήριξε ότι η εξέδρα βρισκόταν μακριά από τις παραλίες ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών, προκαλώντας την αντίδραση του Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος επέμεινε ότι μια τέτοια εκδήλωση δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική αξιολόγηση και τις προβλεπόμενες εγκρίσεις.

Σήμερα, στην εκπομπή Πρώτη Ενημέρωση του ΡΙΚ, ο Επίτροπος επανήλθε στο θέμα, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε δικαιολόγησε την εγκατάσταση της εξέδρας χωρίς άδεια. Επέμεινε, ωστόσο, ότι οι αντιδράσεις για τις πιθανές επιπτώσεις στις χελώνες δεν είχαν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Στη συνέχεια, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική αναφορά από τον παρουσιαστή, έφερε ο ίδιος στη συζήτηση το Φεστιβάλ Χαρουπιού, το οποίο, όπως είπε, διοργανωνόταν επί 13 χρόνια στον χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, μέχρι που ζητήθηκε η μετακίνησή του για περιβαλλοντικούς λόγους. Υποστήριξε ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε διαπιστωθεί πρόβλημα από το φεστιβάλ, προσθέτοντας ότι οι παραλίες ωοτοκίας βρίσκονται περίπου δέκα χιλιόμετρα μακριά.

Ωστόσο, το Φεστιβάλ Χαρουπιού δεν ήταν η εκδήλωση που είχε καταγγελθεί και διερευνηθεί από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε αποκλειστικά το ιδιωτικό πάρτι του Αυγούστου του 2025, για το οποίο είχαν εγκατασταθεί ξεχωριστή εξέδρα, προβολείς και ισχυρά ηχεία. Η διάκριση αυτή δεν έγινε μόνο κατά τη χθεσινή συνεδρία της Βουλής. Είχε επισημανθεί και παλαιότερα από την Ελεγκτική, η οποία είχε χαρακτηρίσει τη σύνδεση του ιδιωτικού πάρτι με το ετήσιο Φεστιβάλ Χαρουπιού «αυθαίρετη και αποπροσανατολιστική», διευκρινίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις των δύο εκδηλώσεων δεν είχαν λειτουργική ή τοπογραφική σχέση.

Ακολούθησε σήμερα, στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή, η παρέμβαση του Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την επαναφορά του Φεστιβάλ Χαρουπιού στη συζήτηση. «Η υπόθεση δεν ήταν για το Φεστιβάλ Χαρουπιού. Το είχαμε διευκρινίσει τέσσερις φορές εκεί στη συνεδρία», ανέφερε, εξηγώντας εκ νέου ότι η Ελεγκτική είχε ασχοληθεί με την εγκατάσταση εξέδρας για ιδιωτικό πάρτι επιχειρηματία, δίπλα σε προστατευόμενη περιοχή Natura 2000. Διερωτήθηκε μάλιστα με ποια επιστημονικά στοιχεία ο Επίτροπος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε περιβαλλοντικός κίνδυνος. «Πώς το έκρινε; Με το μάτι;», διερωτήθηκε, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του για μια τέτοια τοποθέτηση από τον ίδιο τον Επίτροπο Περιβάλλοντος. Ήταν σε αυτό το σημείο που ο κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε ότι «αν ήταν σε άλλη χώρα, θα έδινε την παραίτησή του».

Ο Γενικός Ελεγκτής διευκρίνισε επίσης στην παρέμβαση ότι δεν μπορεί να αποδείξει πως το συγκεκριμένο πάρτι προκάλεσε οικολογική ζημιά. Τόνισε, ωστόσο, ότι η απουσία τέτοιας απόδειξης δεν σημαίνει πως μπορούσε να παρακαμφθεί η διαδικασία αδειοδότησης. Όπως εξήγησε, η Ελεγκτική είχε επικοινωνήσει με τον δήμαρχο πριν από τη διοργάνωση του ιδιωτικού πάρτι, τον Αύγουστο του 2025, ζητώντας να μην πραγματοποιηθεί η εκδήλωση χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Παρά τις παρεμβάσεις, το πάρτι έγινε και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς. Ο κ. Παπακωνσταντίνου στάθηκε και στο επιχείρημα που ακούστηκε χθες στη Βουλή ότι η εκδήλωση διήρκεσε μόνο μία βραδιά, διερωτώμενος τι θα συνέβαινε εάν ο καθένας επικαλούνταν την ίδια δικαιολογία για να διοργανώνει αντίστοιχες εκδηλώσεις στην περιοχή.

Τα αυτονόητα στην Κύπρο δεν είναι… αυτονόητα

Πέρα από την αντιπαράθεση για την εξέδρα, ο Γενικός Ελεγκτής επανήλθε σήμερα και στις παρανομίες που εξακολουθούν να καταγράφονται στον Ακάμα, κάνοντας λόγο για έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα αυθαίρετες κατασκευές να παραμένουν για χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο παράνομο εστιατόριο στη Λάρα, το οποίο καταστράφηκε από πυρκαγιά τον περασμένο Σεπτέμβριο. Όπως ανέφερε, ενώ το κράτος αδυνατούσε για χρόνια να σταματήσει τη λειτουργία του, τώρα υπάρχουν πληροφορίες για διαδικτυακό έρανο με σκοπό την ανοικοδόμησή του. Ο κ. Παπακωνσταντίνου κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να μην επιτρέψουν την επανακατασκευή του υποστατικού. «Δεν πρέπει να επιτρέψουν οποιονδήποτε εργολάβο να μπει στην περιοχή του Ακάμα, στο δάσος, για να ξαναχτίσει αυτό το εστιατόριο», τόνισε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για κάτι αυτονόητο που οφείλουν να διασφαλίσουν οι αρμόδιες αρχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σήμερα και στις τέσσερις διοικητικές και πειθαρχικές έρευνες για τα οδικά έργα στον Ακάμα. Ήδη από χθες είχε καταγγείλει στη Βουλή ότι, παρά τα αιτήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, δεν της παραδόθηκαν τα πλήρη πορίσματα. Στη σημερινή τηλεοπτική του παρέμβαση επανήλθε με πιο έντονο τρόπο. «Δεν γίνεται το κράτος να κάνει έρευνες και αυτές να κλείνονται στα συρτάρια», ανέφερε, θέτοντας ερωτήματα για τους λόγους που δεν δόθηκαν οι εκθέσεις και υποστηρίζοντας ότι πρέπει να εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο σκοπιμότητας. Επανέλαβε παράλληλα ότι οι αποκλίσεις στα οδικά έργα δεν μπορούν να δικαιολογούνται ως απλές τεχνικές προσαρμογές, χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στο μεταξύ, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τις χθεσινές τοποθετήσεις του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, του προέδρου του ΕΟΑ Πάφου και του δημάρχου Πόλης Χρυσοχούς κατά των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ειδικά για τον κ. Μυριάνθους, το Κίνημα υποστήριξε ότι οι σημερινές δηλώσεις του στην «Πρώτη Ενημέρωση» εγείρουν πλέον ζήτημα κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει να κατέχει τη θέση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για την επανεκκίνηση των έργων στον Ακάμα χωρίς ουσιαστική αλλαγή της φιλοσοφίας του οδικού δικτύου, διερωτώμενο γιατί η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που εξήγγειλε χθες ο Υπουργός Γεωργίας δεν είχε επιδιωχθεί εξαρχής.