Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο στόχαστρο του Δημάρχου Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτη Παπαχριστοφή, βρέθηκαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά τη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου για τον Ακάμα. Αντιπαράθεση σημειώθηκε και μεταξύ του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλία Μυριάνθους, και του Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, για την υπόθεση της εξέδρας υπαίθριων εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, υπόθεση που είχε αναδειχθεί από το Terra Cypria τον Αύγουστο του 2025, με καταγγελίες για απουσία απαιτούμενων εγκρίσεων και φωτορύπανση σε προστατευόμενη περιοχή.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή. Ο τελευταίος καταφέρθηκε εναντίον των περιβαλλοντικών οργανώσεων, υποστηρίζοντας ότι μέσα από τις αντιδράσεις τους για τα έργα στον Ακάμα «βρήκαν λόγο ύπαρξης».

Ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι οι οργανώσεις δεν ενδιαφέρονται για τις συνέπειες που προκαλεί η πολύχρονη καθυστέρηση των έργων στις τοπικές κοινωνίες και ότι «δημιουργούν συνεχώς ζητήματα». Ανέφερε , παράλληλα, ότι οι κοινότητες έχουν εγκαταλειφθεί, καθώς και στη γήρανση του πληθυσμού, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή έχουν απομείνει κυρίως ηλικιωμένοι κάτοικοι.

Μυριάνθους: Το παράδειγμα με το ΓΣΠ και το Δάλι

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε και η υπόθεση της εξέδρας που εγκαταστάθηκε τον Αύγουστο του 2025 στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, για τη διοργάνωση υπαίθριας εκδήλωσης με τη χρήση εξοπλισμού ήχου και φωτισμού.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλίας Μυριάνθους, αμφισβήτησε την ουσία των αντιδράσεων που είχαν διατυπωθεί για τις πιθανές επιπτώσεις της εκδήλωσης στις θαλάσσιες χελώνες.

Υποστήριξε ότι όσοι αντέδρασαν δεν είχαν επαρκή αντίληψη της γεωγραφικής θέσης της εξέδρας σε σχέση με τις παραλίες ωοτοκίας των χελωνών.

Χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα, παρομοίασε τις αντιδράσεις με το ενδεχόμενο να διοργανώνεται συναυλία στο ΓΣΠ και να εκφράζονται ανησυχίες στο Δάλι για επιπτώσεις στους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Πάντως, ο κ. Μυριάνθους αναγνώρισε ότι ο επιχειρηματίας όφειλε να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες για την εγκατάσταση και λειτουργία της εξέδρας.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση του Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, ο οποίος τον ρώτησε κατά πόσο είναι ειδικός για να προβαίνει σε τέτοιες εκτιμήσεις.

Ακολούθησε έντονος διάλογος, με τον Επίτροπο να ανταπαντά θέτοντας αντίστοιχο ερώτημα προς τον Γενικό Ελεγκτή και να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όσο ειδικοί είστε εσείς με τις εκθέσεις».

Αντιδράσεις για τη στοχοποίησή τους

Οι σημερινές τοποθετήσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων. Εκπρόσωπος του Πτηνολογικού Συνδέσμου εξέφρασε έκπληξη για τους χαρακτηρισμούς που ακούστηκαν, χαρακτηρίζοντάς τους άτοπους και αβάσιμους. Ανάλογες αντιδράσεις διατυπώθηκαν και από εκπροσώπους άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίοι, παίρνοντας τον λόγο, επιχείρησαν να απαντήσουν στις επικρίσεις. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ζαχαρίας Κουλίας, παρενέβαινε, διακόπτοντας τις τοποθετήσεις τους και ζητώντας να επικεντρωθούν στα ουσιαστικά ζητήματα που βρίσκονταν υπό εξέταση.