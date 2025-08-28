Σφοδρές επικρίσεις από την Ελεγκτική Υπηρεσία και την περιβαλλοντική οργάνωση Terra Cypria δέχονται κρατικές Υπηρεσίες και τοπικές Αρχές για τη διεξαγωγή ιδιωτικής εκδήλωσης με εξέδρα και ηχητικό εξοπλισμό στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, περιοχή περιβαλλοντικά ευαίσθητη, εντός του Δικτύου Natura 2000. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αντεγκλήσεις μεταξύ του Δήμου Ακάμα και περιβαλλοντικών οργανώσεων, ενώ σοβαρά ερωτήματα τίθενται για την απουσία αδειών και την πιθανή αμέλεια των εμπλεκόμενων φορέων.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, με δημόσια ανακοίνωσή της, απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε συσχετισμό της εγκατάστασης εξέδρας στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας με το Φεστιβάλ Χαρουπιού, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για ιδιωτικό πάρτι γενεθλίων γνωστού επιχειρηματία και όχι για μέρος του καθιερωμένου ετήσιου φεστιβάλ. Η Υπηρεσία κάνει λόγο για παραπληροφόρηση του κοινού και χαρακτηρίζει αυθαίρετη και αποπροσανατολιστική τη σύνδεση της εκδήλωσης με πολιτιστικές δραστηριότητες. Επιπλέον, επισημαίνει πως δεν είχαν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες για την τοποθέτηση της εξέδρας και του ηχητικού εξοπλισμού.

Ταυτόχρονα, ασκεί δριμεία κριτική στις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες όπως αναφέρει είχαν γνώση της πρόθεσης για την εκδήλωση, αλλά δεν έλαβαν μέτρα αποτροπής, παρά τις προειδοποιήσεις. Ιδιαίτερα επικριτική είναι και προς τον διευθυντή της Περιβαλλοντικής Αρχής, ο οποίος υποστήριξε πως το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν έχει νομικά εργαλεία για προληπτική δράση. Η Ελεγκτική Υπηρεσία χαρακτηρίζει τη δήλωση αυτή αντίθετη προς τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου, που δίνει έμφαση στην πρόληψη. Το θέμα βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν αποκλείεται η παραπομπή της υπόθεσης σε αρμόδια όργανα.

Δήμαρχος Ακάμα: Στοχοποίηση από όσους έχασαν προνόμια

Ο δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, απαντώντας στις επικρίσεις, κάνει λόγο για στοχοποίηση του δήμου από συγκεκριμένες ΜΚΟ, με αφορμή την απόφαση μη ανανέωσης σύμβασης εκμετάλλευσης του παλιού Δημοτικού Σχολείου στον Κάθηκα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι για 13 χρόνια διεξάγονται εκδηλώσεις στο προαύλιο εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Πέγειας χωρίς να υπάρξουν ενστάσεις, ενώ χαρακτηρίζει το σημείο εκτός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Πλέον, ο Δήμος Ακάμα, τόνισε, προχωρεί σε δημιουργία ενός κοινωφελούς πολυδύναμου έργου στην περιοχή και έχει ενημερωθεί σχετικά η οργάνωση που εκμεταλλευόταν το κτήριο ότι δεν θα της ανανεωθεί η άδεια χρήσης. «Μετά από αυτό, αίφνης ανακάλυψαν ότι οι εκδηλώσεις μας επηρεάζουν το περιβάλλον», παρατήρησε ο κ. Λάμπρου. Σημειώνει, επίσης, ότι ο δήμος συνεργάστηκε με την Περιβαλλοντική Υπηρεσία και μετέφερε την εξέδρα, ώστε να μην υπάρχουν περαιτέρω ενστάσεις.

ΕΟΑ Πάφου: Τρικυμία σε ποτήρι νερό

Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, απορρίπτει τις ανησυχίες για περιβαλλοντική καταστροφή, κάνοντας λόγο για «τρικυμία σε ποτήρι νερό». Υποστηρίζει ότι οι εκδηλώσεις αυτές διεξάγονται εδώ και δεκαετίες και χαρακτηρίζει υπερβολικές τις αντιδράσεις. Παράλληλα, τονίζει πως σε πρόσφατη σύσκεψη με συμμετοχή του Τμήματος Περιβάλλοντος καθορίστηκαν νέες διαδικασίες για την αδειοδότηση παρόμοιων εκδηλώσεων στο μέλλον, ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και παρανοήσεις.

«Πολιτιστικές δραστηριότητες στην περιοχή οι οποίες πραγματοποιούνται για δεκάδες χρόνια», είπε, «φέτος κατά παράδοξο τρόπο επιχειρείται από πλευράς περιβαλλοντικών οργανώσεων να συσχετισθούν με δήθεν καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και για προβλήματα σε φώκιες και χελώνες».

Η θέση της Terra Cypria: Σοβαρές παρανομίες, ανάγκη άμεσης παρέμβασης

Η Terra Cypria, από πλευράς της, καταγγέλλει κατάφωρες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αναφερόμενη τόσο στην ανέγερση κτισμάτων και επέκταση υποδομών χωρίς άδειες, όσο και στην εγκατάσταση εξέδρας σε προστατευόμενη περιοχή.

Η οργάνωση τεκμηριώνει, με φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρξαν πολύ υψηλά επίπεδα φωτορύπανσης και ηχορύπανσης, γεγονός που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την αναπαραγωγή και επιβίωση ειδών προτεραιότητας, όπως οι θαλάσσιες χελώνες και η μεσογειακή φώκια.

Ειδική αναφορά γίνεται στην παραλία «Τοξεύτρα», από όπου η εξέδρα ήταν πλήρως ορατή, και όπου, σύμφωνα με το Τμήμα Αλιείας, δεν καταγράφηκαν επιπτώσεις «από τύχη», καθώς δεν υπήρξε φωλεοποίηση ή εκκόλαψη εκείνη τη νύχτα.

Το Terra Cypria ζητά: Άμεση αποξήλωση της εξέδρας και ακύρωση μελλοντικών εκδηλώσεων στην περιοχή. Επιβολή αυστηρών ποινών σε περιπτώσεις παρακοής και παρανομιών. Ορθή και άμεση εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τερματισμό της στοχοποίησης περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Η οργάνωση καταγγέλλει, επίσης, την αδράνεια των τοπικών και κρατικών Αρχών, σημειώνοντας πως ακόμη και σήμερα δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα για την περιοχή Natura, ούτε έχουν εκδοθεί διατάγματα διαχείρισης.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από σειρά επιτόπιων επισκέψεων και καταγγελιών από την Terra Cypria, που διαπίστωσε από τον Απρίλιο του 2025 μέχρι και τον Αύγουστο την επέκταση δραστηριοτήτων στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, χωρίς τις απαιτούμενες πολεοδομικές ή περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Στις 21 Αυγούστου καταγράφηκε η εγκατάσταση της εξέδρας για την υπαίθρια εκδήλωση, και ακολούθησε άμεση αναφορά στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Παρά την έκδοση οδηγιών για αναστολή των εργασιών, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23 Αυγούστου, προκαλώντας αντιδράσεις από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρχε καμία έγκριση για την εκδήλωση, ενώ οι παρεμβάσεις που έγιναν (όπως τα καλύμματα φωτισμού) χαρακτηρίστηκαν εκ των υστέρων ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές.

Καμία αμέλεια ή καθυστέρηση, διαβεβαιώνουν Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα Αλιείας

Σε κοινή τους ανακοίνωση, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών και το Τμήμα Περιβάλλοντος απαντούν στην ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αναφορικά με την υπαίθρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 23 Αυγούστου 2025, κοντά στην αυστηρά προστατευόμενη παραλία της «Τοξεύτρας», διαβεβαιώνοντας πως προέβησαν εγκαίρως σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και έλαβαν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ζημιάς.

Η εκδήλωση προκάλεσε ανησυχίες κυρίως λόγω του έντονου φωτισμού, ο οποίος, σύμφωνα με τις ΜΚΟ και τον Γενικό Ελεγκτή, ενδέχεται να είχε σοβαρές επιπτώσεις στη φωλεοποίηση των θαλάσσιων χελωνών και να αποπροσανατόλιζε τα νεογνά κατά την πορεία τους προς τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μετά την κοινοποίηση των σχετικών ανησυχιών, πραγματοποιήθηκε επιτόπια επιθεώρηση στις 21 Αυγούστου. Την ίδια ημέρα, απεστάλη επιστολή στον Δήμο Ακάμα, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των εργασιών εγκατάστασης της εξέδρας και την επανεξέταση της νομιμότητας της εκδήλωσης. Ωστόσο, καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση από τον Δήμο Ακάμα, ο οποίος φέρει και την ευθύνη αδειοδότησης τέτοιων εκδηλώσεων και οι προετοιμασίες συνεχίζονταν, τα Τμήματα προχώρησαν σε νέα παρέμβαση, ζητώντας την εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό της φωτορύπανσης. Συγκεκριμένα, εισηγήθηκαν την τοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων στην εξέδρα, ώστε να μειωθεί η διάχυση φωτός προς την παραλία.

Ο Δήμος Ακάμα τελικά συμμορφώθηκε και τα προστατευτικά καλύμματα τοποθετήθηκαν και επιθεωρήθηκαν την ίδια ημέρα της εκδήλωσης (23/08), από λειτουργούς των δύο Τμημάτων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε νυχτερινή επιτόπια επιθεώρηση. Την επομένη, Κυριακή 24 Αυγούστου, ειδικοί διενήργησαν έλεγχο στην περιοχή, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν προκλήθηκε καμία ζημιά στις φωλιές.