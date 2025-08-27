Σε κοινή ανακοίνωση, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών απάντησαν την Τετάρτη στην ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την υπαίθρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Αυγούστου σε χώρο γειτονικό προς την αυστηρά προστατευόμενη παραλία της Τοξεύτρας.

Τα δύο Τμήματα τονίζουν ότι, όπως καταδεικνύουν τα γεγονότα, προχώρησαν άμεσα στις δέουσες ενέργειες και έλαβαν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ώστε να εξαλειφθεί κάθε ενδεχόμενη απειλή για τη φωλεοποίηση, ιδίως λόγω του έντονου φωτισμού της εκδήλωσης.

«Δεν υπήρξε οποιαδήποτε αμέλεια ούτε καθυστέρηση στις ενέργειες και τα προληπτικά μέτρα που έπρεπε να ληφθούν», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα, τα δύο Τμήματα εξέφρασαν λύπη για τον τρόπο που παρουσιάστηκε το ζήτημα από την Ελεγκτική Υπηρεσία, «κυρίως προτού λάβει την επίσημη ενημέρωση για όλες τις ενέργειες που έγιναν».