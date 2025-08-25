Τα Τμήματα Αλιείας & Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) και Περιβάλλοντος (ΤΠ) ξεκαθαρίζουν ότι «δεν δόθηκε οποιαδήποτε έγκριση» για την τοποθέτηση εξέδρας και τη διεξαγωγή εκδήλωσης εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα», όπως και δίπλα στην αυστηρά προστατευόμενη παραλία φωλεοποίησης της πράσινης χελώνας Chelonia mydas στην Τοξεύτρα.

Η διευκρίνιση δόθηκε ύστερα από σχετικά δημοσιεύματα και τις καταγγελίες της ΜΚΟ Terra Cypria για τοποθέτηση εξέδρας με προβολείς και ηχεία σε χώρο εστιατορίου στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, εντός της προστατευόμενης ζώνης, για εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί στις 23 Αυγούστου από τον Δήμο Ακάμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά από επιστολές της Terra Cypria (21/08/2025) και του Γενικού Ελεγκτή (22/08/2025) για τον κίνδυνο αποπροσανατολισμού των νεοσσών χελώνων λόγω φωτισμού, πραγματοποιήθηκε άμεσα επιτόπια επιθεώρηση, ενώ στις 22 Αυγούστου εστάλη επιστολή στον Δήμο Ακάμα για τερματισμό των εργασιών και έλεγχο της νομιμότητας της κατασκευής.

Παρά τη μη ανταπόκριση του Δήμου, τα Τμήματα ζήτησαν μέτρα μείωσης του φωτισμού. Όπως σημειώνεται, ο Δήμος Ακάμας τοποθέτησε προστατευτικά καλύμματα στην εξέδρα και οι Λειτουργοί των Τμημάτων επιθεώρησαν τον χώρο στις 23 Αυγούστου. Κατά τη βραδινή επιθεώρηση στην Τοξεύτρα, διαπιστώθηκε ότι «ο φωτισμός δεν ήταν έντονος» και τα μέτρα περιόρισαν τη διάχυση του φωτός προς τη θάλασσα.

Την επόμενη ημέρα, το ΤΑΘΕ προχώρησε σε νέο έλεγχο με εμπειρογνώμονες του προγράμματος προστασίας θαλάσσιων χελωνών και διαπιστώθηκε ότι «δεν δημιουργήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα με τις φωλιές στην περιοχή».

Ωστόσο, τα Τμήματα υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση «δεν αποτελεί προηγούμενο» και ότι κάθε εκδήλωση κοντά ή εντός περιοχών Natura 2000 πρέπει να ακολουθεί τις νόμιμες διαδικασίες και τις προβλεπόμενες διαβουλεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΠ θα συγκαλέσει άμεσα σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα σχετικά με τη μετακίνηση της εξέδρας και τη μη συμμόρφωση.

«Η περιοχή Τοξεύτρας αποτελεί έναν πολύτιμο βιότοπο της πράσινης χελώνας, αλλά και ένα ζωντανό μνημείο της βιοποικιλότητας της Μεσογείου. Η διασφάλιση της προστασίας της, όπως και η διατήρηση του μοναδικού φυσικού μας πλούτου σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Κύπρου, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα… και αυτό πρέπει να γίνεται από όλους σεβαστό», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δηλώσεις του Δήμαρχου Ακάμα

Απόρριψε τους ισχυρισμούς της ΜΚΟ Terra Cypria ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, ότι η τοποθέτηση εξέδρας στον περίβολο εστιατορίου στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας για τη συναυλία του Σαββάτου δημιούργησε πρόβλημα με τις φωλιές των χελώνων στην περιοχή.

Σε δηλώσεις του ο κ. Λάμπρου ανέφερε πως «επί 13 χρόνια διοργανώνεται στην περιοχή αυτή το ετήσιο φεστιβάλ χαρουπιού». Όπως είπε, «το φεστιβάλ διοργανώνεται για μια βραδιά, για κάποιες ώρες, και επί τόσα χρόνια δεν επηρεάστηκε ποτέ η ωοτοκία των χελώνων, η οποία έχει αυξηθεί κατακόρυφα».

Ο Δήμαρχος σημείωσε πως η εκδήλωση του Σαββάτου «διήρκησε μερικές ώρες», ενώ τόνισε ότι «οι εκδηλώσεις στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας θα συνεχιστούν κανονικά». Παράλληλα υπογράμμισε ότι «αν γίνει οποιαδήποτε παρατήρηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος ή το Τμήμα Αλιείας αυτή θα ληφθεί υπόψιν, όπως λήφθηκε και για τη βραδιά του Σαββάτου».

Ο κ. Λάμπρου χαρακτήρισε «παράλογο» να θεωρείται ότι τα φώτα των εκδηλώσεων επηρεάζουν την ωοτοκία των χελώνων στην Τοξεύτρα. Πρόσθεσε ακόμη ότι «χτες στην περιοχή μετέβησαν λειτουργοί του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας οι οποίοι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησαν, διαπίστωσαν ότι η διοργάνωση δεν δημιούργησε πρόβλημα με τις φωλιές στην περιοχή».

ΚΥΠΕ