Σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις του δημάρχου Ακάμα, του προέδρου του ΕΟΑ Πάφου και του διευθυντή της Περιβαλλοντικής Αρχής, πήρε η Ελεγκτική Υπηρεσία, σε σχέση με την εγκατάσταση εξέδρας με ηχητικό εξοπλισμό σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή του Ακάμα. Η εγκατάσταση αυτή, σύμφωνα με την Υπηρεσία, δεν συνδέεται με το καθιερωμένο Φεστιβάλ Χαρουπιού, αλλά με ιδιωτικό πάρτι γενεθλίων γνωστού επιχειρηματία, που πραγματοποιήθηκε σε διαφορετική τοποθεσία.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία καταγγέλλει προσπάθεια παραπληροφόρησης του κοινού, καθώς όπως σημειώνει η σύνδεση του ιδιωτικού πάρτι με τον ετήσιο θεσμό του Φεστιβάλ Χαρουπιού είναι αυθαίρετη και αποπροσανατολιστική. Διευκρινίζεται πως η σκηνή και τα ηχητικά που στήθηκαν για το πάρτι δεν είχαν καμία λειτουργική ή τοπογραφική σχέση με τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, και, επιπλέον, δεν φαίνεται να είχαν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες.

Η Υπηρεσία εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τη στάση των αρμοδίων αρχών, τονίζοντας ότι είχαν γνώση της πρόθεσης διοργάνωσης του ιδιωτικού πάρτι και των κινδύνων που αυτό συνεπαγόταν για την περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, δεν προχώρησαν σε ουσιαστική παρέμβαση για την αποτροπή του, παρά τον διαθέσιμο χρόνο και τις σχετικές προειδοποιήσεις.

Ιδιαίτερη ενόχληση προκαλεί και η δήλωση του διευθυντή Περιβάλλοντος, ο οποίος υποστήριξε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν διαθέτει νομικά εργαλεία για να παρέμβει προληπτικά. Η Ελεγκτική Υπηρεσία απορρίπτει τη θέση αυτή, επισημαίνοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου, που επιτάσσει πρόληψη και προφύλαξη και όχι απλή αντίδραση μετά το γεγονός.

Τα πρώτα ευρήματα, όπως αναφέρεται, δημιουργούν εύλογες υπόνοιες για πιθανή περίπτωση αμέλειας ή και αδικαιολόγητης ανοχής εκ μέρους κρατικών αξιωματούχων, με στόχο την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αναμένοντας επίσημη τοποθέτηση. Ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύψουν από την περαιτέρω διερεύνηση, θα αποφασιστεί αν και πότε θα γίνει παραπομπή της υπόθεσης στα αρμόδια όργανα.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Σχετικά με τις δηλώσεις του Δημάρχου Ακάμα, του Προέδρου ΕΟΑ Πάφου, καθώς και του Διευθυντή της Περιβαλλοντικής Αρχής, αναφορικά με την εξέδρα με προβολείς και ηχεία που χρησιμοποιήθηκε για συναυλία, στο πλαίσιο πάρτι γενεθλίων γνωστού επιχειρηματία, και η οποία στήθηκε με τρόπο που εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για μία από τις πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει τα εξής:

Η προσπάθεια διασύνδεσης του ιδιωτικού πάρτι με το ετήσιο Φεστιβάλ Χαρουπιού δημιουργεί την εντύπωση εσκεμμένης παραπληροφόρησης του κοινού. Η τοποθέτηση εξέδρας και ηχητικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του εν λόγω πάρτι έγινε σε διαφορετικό σημείο από εκείνο όπου πραγματοποιείται το Φεστιβάλ Χαρουπιού και, όπως αρχικώς φαίνεται, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες.

Επιπλέον, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους, ενώ γνώριζαν εκ των προτέρων για την πρόθεση διοργάνωσης του ιδιωτικού πάρτι στον συγκεκριμένο χώρο (έπειτα και από σχετικές υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας) και ενώ είχαν αναγνωρίσει τους κινδύνους που αυτό εγκυμονούσε, δεν έλαβαν άμεσα και δραστικά μέτρα για την αποτροπή του, παρότι υπήρχε επαρκής χρόνος για να το πράξουν.

Η δήλωση του Διευθυντή Περιβάλλοντος ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν διαθέτει τα νομικά εργαλεία για να παρέμβει εκ των προτέρων δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Στέλνει εξαιρετικά λανθασμένα μηνύματα ως προς τις δυνατότητες του κράτους να επιβάλει την έννομη τάξη. Υπενθυμίζεται η θεμελιώδης αρχή του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου, η οποία επιτάσσει στην προφύλαξη και στην πρόληψη και όχι στην εκ των υστέρων λήψη μέτρων.

Κατά την άποψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τα αρχικά στοιχεία δημιουργούν εύλογες υποψίες για ενδεχόμενη σοβαρή υπόθεση αμέλειας εκ μέρους κρατικών αξιωματούχων προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένου ιδιωτικού συμφέροντος. Για το λόγο αυτό έχει ήδη αποσταλεί επιστολή προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Με βάση την απάντηση που θα ληφθεί, καθώς και την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, θα αποφασιστεί αναλόγως η παραπομπή στα αρμόδια σώματα.