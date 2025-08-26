Σε τροχιά σύγκρουσης οδηγούνται ο Δήμος Ακάμα και το Τμήμα Περιβάλλοντος, μετά την πραγματοποίηση εκδήλωσης το περασμένο Σάββατο και την εξαγγελία νέας εκδήλωσης την ερχόμενη Παρασκευή, χωρίς την απαιτούμενη διά νόμου περιβαλλοντική έγκριση.

Η διοργάνωση υπαίθριας εκδήλωσης, με ήχο και φωτισμό, εντός και πλησίον περιοχών του δικτύου Natura 2000 και της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κρατικές Αρχές, περιβαλλοντικές οργανώσεις και το ευρύτερο κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλος Μεσημέρης, θα ανακοινώσει σήμερα κατά τη διάρκεια σύσκεψης στα γραφεία του Τμήματος στην Πάφο, την απόφαση για ετοιμασία έκθεσης γεγονότων και υποβολή της στη Νομική Υπηρεσία για ενδεχόμενη λήψη νομικών μέτρων κατά του Δήμου Ακάμα. Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, καθώς και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Περαιτέρω, η Περιβαλλοντική Αρχή θα καλέσει τον Δήμο Ακάμα να προχωρήσει άμεσα στην απομάκρυνση της εξέδρας από την περιοχή, καθώς και την ακύρωση νέας εκδήλωσης που προγραμματίζει την ερχόμενη Παρασκευή, στο πλαίσιο της Γιορτής του Χαρουπιού, στον προαύλιο χώρο του ναού Αγίου Γεωργίου Πέγειας, σε περίπτωση που προτίθεται να χρησιμοποιήσει εξέδρα με εξοπλισμό ήχου και φωτισμού.

Σημειώνεται ότι, χθες, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) και το Τμήμα Περιβάλλοντος, με κοινή ανακοίνωση ξεκαθάρισαν ότι «δεν δόθηκε οποιαδήποτε έγκριση» για την τοποθέτηση εξέδρας και τη διεξαγωγή εκδήλωσης εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 Χερσόνησος Ακάμα και κυρίως της αυστηρά προστατευόμενης παραλίας φωλεοποίησης της πράσινης χελώνας στην «Τοξεύτρα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά από επιστολές του Terra Cypria ημερομηνίας 21/08/2025 και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 22/08/2025 για τον κίνδυνο όχλησης ενήλικων χελωνών και αποπροσανατολισμού νεογνών χελωνών, κυρίως λόγω φωτισμού, πραγματοποιήθηκε άμεσα επιτόπια επιθεώρηση, ενώ στις 22/08/2025 απεστάλη σχετική επιστολή στον Δήμο Ακάμα για τερματισμό των εργασιών και έλεγχο της νομιμότητας της κατασκευής.

Παρά τη μη ανταπόκριση του δήμου, τα Τμήματα ζήτησαν μέτρα μείωσης του φωτισμού. Όπως σημειώνεται, ο Δήμος Ακάμας τοποθέτησε προστατευτικά καλύμματα στην εξέδρα και οι λειτουργοί των Τμημάτων επιθεώρησαν τον χώρο στις 23/08/2025. Κατά τη βραδινή επιθεώρηση στην «Τοξεύτρα», διαπιστώθηκε ότι «ο φωτισμός δεν ήταν έντονος» και τα μέτρα περιόρισαν τη διάχυση του φωτός προς τη θάλασσα.

Την επόμενη ημέρα, το ΤΑΘΕ προχώρησε σε νέο έλεγχο με εμπειρογνώμονες του προγράμματος προστασίας θαλάσσιων χελωνών και διαπιστώθηκε ότι «δεν δημιουργήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα με τις φωλιές στην περιοχή».

Ωστόσο, τα Τμήματα υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση «δεν αποτελεί προηγούμενο» και ότι κάθε εκδήλωση εντός ή πλησίον περιοχών του δικτύου Natura 2000 πρέπει να ακολουθεί τις νόμιμες διαδικασίες και τις προβλεπόμενες διαβουλεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Περιβάλλοντος θα συγκαλέσει άμεσα σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα σχετικά με τη μετακίνηση της εξέδρας και τη μη συμμόρφωση του Δήμου Ακάμα.

Άμεση παύση εργασιών ζητεί το Τμήμα Περιβάλλοντος

Με επιστολή ημερομηνίας 21 Αυγούστου 2025, το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε την άμεση διακοπή εργασιών στον χώρο όπου τοποθετήθηκε εξέδρα για μουσικές εκδηλώσεις κοντά στον ναό Αγίου Γεωργίου Πέγειας. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά ζώνες της Κύπρου και φιλοξενεί σημαντικά και προστατευόμενα είδη, όπως θαλάσσιες χελώνες, μεσογειακές φώκιες και θαλασσοκόρακες.

Σε επιτόπια επίσκεψη στελεχών του Τμήματος, διαπιστώθηκε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες εντός ή στα όρια της Ζώνης Ειδικής Διατήρησης (ΕΖΔ) και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση.

Η καταγγελία συνοδευόταν από φωτογραφικό υλικό που δείχνει την ύπαρξη εξέδρας με φωτισμό και ηχεία στον περίβολο εστιατορίου στην περιοχή «Τοξεύτρα», η οποία βρίσκεται πλησίον αυστηρά προστατευόμενης ζώνης ωοτοκίας της πράσινης χελώνας. Το Τμήμα προειδοποιεί ότι η φωταγώγηση και η ηχορύπανση μπορεί να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες βλάβες στα οικοσυστήματα.

Νέες εκδηλώσεις χωρίς άδεια υπό εξέταση

Με επιστολή ημερομηνίας 23/08/2025, το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε εκ νέου τη μη διεξαγωγή της προγραμματισμένης Γιορτής του Χαρουπιού (29/8), εφόσον περιλαμβάνει χρήση εξέδρας, φωτισμού και ηχείων, εάν δεν εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες και δεν διενεργηθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), όπως προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία.

Καταγγελίες από την Ελεγκτική Υπηρεσία και περιβαλλοντικές οργανώσεις

Την ένταση του ζητήματος ενισχύει καταγγελία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία στις 22 Αυγούστου απέστειλε σχετικό φωτογραφικό υλικό στο Τμήμα Περιβάλλοντος, επισημαίνοντας τις παράνομες εγκαταστάσεις σε ιδιωτικό χώρο, εντός και πλησίον προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Ανάλογες καταγγελίες υπέβαλαν και περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες κάνουν λόγο για «σοβαρότατες και μη αναστρέψιμες» επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Οι οργανώσεις ζητούν την άμεση αναστολή των δραστηριοτήτων, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να διευκρινίσουν κατά πόσο ζητήθηκαν οι απαραίτητες γνωμοδοτήσεις από τις συναρμόδιες αρχές και εάν οι εν λόγω δραστηριότητες υποβλήθηκαν στην προβλεπόμενη διαδικασία ΕΟΑ.

Τι απαντά ο Δήμος Ακάμα

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, διαβεβαιώνει ότι για τις δύο εκδηλώσεις έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες ήχου, προσθέτοντας ότι η πρώτη αφορούσε ιδιωτική εκδήλωση στις 23 Αυγούστου και η δεύτερη τη Γιορτή του Χαρουπιού στις 29 Αυγούστου. Περαιτέρω, σημειώνει ότι η συναυλία του Σαββάτου δεν δημιούργησε πρόβλημα με τις φωλιές των χελωνών στην περιοχή. Όπως είπε, «το φεστιβάλ διοργανώνεται για μια βραδιά, για κάποιες ώρες, και επί τόσα χρόνια δεν επηρεάστηκε ποτέ η ωοτοκία των χελωνών, η οποία έχει αυξηθεί κατακόρυφα». Τόνισε ότι «οι εκδηλώσεις στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας θα συνεχιστούν κανονικά».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «αν γίνει οποιαδήποτε παρατήρηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος ή το Τμήμα Αλιείας αυτή θα ληφθεί υπόψιν, όπως λήφθηκε και για τη βραδιά του Σαββάτου».

Ο κ. Λάμπρου χαρακτήρισε «παράλογο» να θεωρείται ότι τα φώτα των εκδηλώσεων επηρεάζουν την ωοτοκία των χελωνών στην «Τοξεύτρα». Πρόσθεσε, ακόμη, ότι το βράδυ του Σαββάτου «στην περιοχή μετέβησαν λειτουργοί του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας οι οποίοι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησαν, διαπίστωσαν ότι η διοργάνωση δεν δημιούργησε πρόβλημα με τις φωλιές στην περιοχή».