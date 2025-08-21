Έντονη κριτική κατά του Τμήματος Δασών ασκούν τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις, κατηγορώντας τo για «αλαζονεία», «άρνηση πραγματικότητας» και για πλήρη αποποίηση ευθυνών αναφορικά με τις παραβιάσεις που εντοπίστηκαν στα έργα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, το Terra Cypria, το BirdLife Cyprus, η Cyprus Wildlife Society και η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών καταγγέλλουν ως προκλητική τη στάση του Τμήματος Δασών, μετά την επίσημη δήλωσή του ότι είναι «πλήρως ικανοποιημένο και δικαιωμένο» από τις επαναξιολογήσεις των έργων που υλοποιούνται στην περιοχή του Ακάμα.

Οι οργανώσεις εκφράζουν απορία για τη δήλωση αυτή, τη στιγμή που, όπως υποστηρίζουν, έχουν τεκμηριωθεί σοβαρές παραβάσεις νομικά δεσμευτικών και ουσιωδών περιβαλλοντικών όρων, τόσο στο Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου όσο και στη Φάση Α’ για τη βελτίωση του οδικού δικτύου.

Όπως υπογραμμίζουν, από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι και σήμερα, το Τμήμα Δασών «αρνείται να παραδεχτεί τα σοβαρά λάθη που έχουν διαπραχθεί» και τις ευθύνες που του αναλογούν. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις οργανώσεις, είναι ένα εργοτάξιο που παραμένει ανοικτό στην καρδιά της Χερσονήσου Ακάμα, με σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στην επαναξιολόγηση όσο και στην ολοκλήρωση των έργων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, πλην του Τμήματος Δασών, όλα τα υπόλοιπα μέλη της Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών όπως το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Αλιείας, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, καθώς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, έχουν αναγνωρίσει τις παραβάσεις των όρων της περιβαλλοντικής έγκρισης.

Επιπλέον, οι παρατυπίες έχουν επισημανθεί από σειρά θεσμικών και επιστημονικών φορέων, όπως το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, την Ελεγκτική Υπηρεσία, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, ακόμη και από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου να έχουν ληφθεί τον Δεκέμβριο του 2023 και τον Μάρτιο του 2024.

Οι οργανώσεις αμφισβητούν ευθέως τη δήλωση του Τμήματος Δασών περί «δικαίωσης» και ζητούν εξηγήσεις για το ποια ακριβώς σημεία θεωρεί ότι έχει δικαιωθεί το Τμήμα Δασών. Θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα:

●Την κατεδάφιση των τοίχων αντιστήριξης που έχουν κατασκευαστεί κατά μήκος προστατευόμενων γεωμορφών/ γεώτοπων, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Τοξεύτρας;

●Την πλήρη αφαίρεση του αγωγού υδροδότησης των κόμβων εξυπηρέτησης επισκεπτών, ο οποίος έχει τοποθετηθεί κατά μήκος του δρόμου Άσπρος Ποταμός-Τοξεύτρα-Λάρα;

●Τη συνολική και ολοκληρωμένη επαναξιολόγηση των υδραυλικών έργων που έχουν κατασκευαστεί κατά μήκος του δρόμου Τοξεύτρα-Άβακας;

●Την ακύρωση της περαιτέρω κατασκευής ρείθρου κατά μήκος του δρόμου Άσπρος Ποταμός -Τοξεύτρα-Λάρα;

●Την ακύρωση οποιασδήποτε κατασκευής ρείθρου κατά μήκος του κυκλικού δρόμου Λάρας και του δρόμου Τοξεύτρα-Άβακας;

●Την αφαίρεση του δρόμου Άβακας-Λίπατη από την Φάση Α’ για τη βελτίωση του οδικού δικτύου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα;

●Ή μήπως την εκκρεμούσα διαδικασία πλήρους επαναξιολόγησης όλων των υπόλοιπων έργων του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα;

Έκθεση-καταπέλτης και νέα πορίσματα

Σημειώνεται ότι στις 23 Ιουνίου 2025, η Ελεγκτική Υπηρεσία δημοσίευσε ειδική έκθεση ελέγχου για τα κατασκευαστικά έργα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, χαρακτηρίζοντας την ως καταπέλτη για το Τμήμα Δασών. Επιπρόσθετα, αναμένεται η έκδοση νέας ειδικής έκθεσης συμμόρφωσης της υπηρεσίας με τους όρους περιβαλλοντικής έγκρισης.

Οι τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να λάβει άμεσα θέση και να τερματίσει, όπως αναφέρουν, την «ανοχή» απέναντι στις πρακτικές του Τμήματος Δασών, «εκτός αν τις συμμερίζεται».

Τέλος, ζητούν τη δημοσιοποίηση όλων των πορισμάτων των διοικητικών και πειθαρχικών ερευνών που σχετίζονται με τις παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων τόσο του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης όσο και της Φάσης Α’ των έργων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα.

Έντονη αντίδραση και από την ΚΟΚ & ΔΑΖ

Την έντονη δυσαρέσκειά της εκφράζει η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής (ΚΟΚ & ΔΑΖ) με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, στην οποία η αρμόδια αρχή εμφανίζεται «ευχαριστημένη και δικαιωμένη» για την πρόοδο των έργων εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η στάση αυτή προκαλεί απογοήτευση, καθώς τα έργα που υλοποιούνται χαρακτηρίζονται «ασύμβατα και καταστροφικά» για το ευαίσθητο περιβαλλοντικό σύστημα της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή της, η ΚΟΚ & ΔΑΖ καλεί το Τμήμα Δασών να αναλογιστεί τη σοβαρότητα των εκθέσεων συμμόρφωσης που έχει εκδώσει το Τμήμα Περιβάλλοντος και να επανεξετάσει τη στάση του, εγκαταλείποντας όπως χαρακτηριστικά αναφέρει τους «πανηγυρισμούς για άλλες περιστάσεις».

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι η χθεσινή ανακοίνωση του Τμήματος Δασών αποτελεί, στην ουσία, μια προσπάθεια συγκάλυψης και αποποίησης ευθυνών, την ώρα που όπως υποστηρίζει το κύριο μέλημα της αρμόδιας αρχής θα έπρεπε να είναι η πλήρης και άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου στη χερσόνησο του Ακάμα.