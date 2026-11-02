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Εκτελώ ανελλιπώς όλα τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής Κυριάκος Κυριάκου, προσθέτοντας ότι είναι οξύμωρο ο τέως Γενικός Ελεγκτής να επικρίνει ως πρόβλημα μια κατάσταση «την οποία ο ίδιος δημιούργησε».

Σε γραπτή του δήλωση, με αφορμή τις δηλώσεις του νυν και του τέως Γενικού Ελεγκτή κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών στις 30 Οκτωβρίου 2026, ο κ. Κυριάκου αναφέρει ότι είναι αναγκαίο να θέσει τα δεδομένα στην πραγματική τους διάσταση.

“Δηλώνω κατηγορηματικά ότι εκτελώ ανελλιπώς όλα τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ή υπαινιγμός ότι δεν επιθυμώ να εργαστώ ή ότι ευθύνομαι για την περιορισμένη αξιοποίησή μου είναι απολύτως αβάσιμος” αναφέρει.

Αντιθέτως, προσθέτει, έχει ζητήσει επανειλημμένα, αρχικά προφορικά και στη συνέχεια γραπτώς, να του ανατεθούν περισσότερα και ουσιαστικότερα καθήκοντα και ότι στην επιστολή του δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε απάντηση.

Ο κ. Κυριάκου υπενθυμίζει ότι το Σύνταγμα προβλέπει τη συμμετοχή του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή στις εργασίες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, χωρίς να εξειδικεύει πλήρως τα επιμέρους καθήκοντά του. Ελλείψει ειδικής νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη λειτουργία της Υπηρεσίας, ο καθορισμός των συγκεκριμένων καθηκόντων του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή εναπόκειται στον εκάστοτε Γενικό Ελεγκτή, εντός του πλαισίου που καθορίζει το Σύνταγμα, αναφέρει.

“Συνεπώς, η ευθύνη για την περιορισμένη αξιοποίηση του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή δεν μπορεί να μετακυλίεται στον ίδιο, όταν μάλιστα έχει επανειλημμένα ζητήσει να αναλάβει περισσότερα καθήκοντα” συνεχίζει.

Η σημερινή κατάσταση, αναφέρει, δεν προέκυψε τυχαία.

Εξηγεί ότι “δημιουργήθηκε κατά τη θητεία του τέως Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος αφαίρεσε τα καθήκοντα που ασκούσα πριν από τον διορισμό του και με απέκλεισε από σχεδόν όλες τις εργασίες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Η υποβάθμιση αυτή συνοδεύτηκε, μεταξύ άλλων, από περιορισμούς στην πρόσβασή μου σε υπηρεσιακούς φακέλους, αποκλεισμό από υπηρεσιακές συμμετοχές και άρνηση εφαρμογής των συνταγματικών διατάξεων περί αναπλήρωσης του Γενικού Ελεγκτή”.

Για την κατάσταση αυτή, προσθέτει ο κ. Κυριάκου, “και τους σοβαρούς κινδύνους που συνεπαγόταν για την ορθή λειτουργία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και την τήρηση της συνταγματικής τάξης, είχα επανειλημμένα προειδοποιήσει εγγράφως τους αρμόδιους θεσμούς, ζητώντας τη λήψη μέτρων. Ωστόσο, δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση”.

Είναι, επομένως, αναφέρει, “τουλάχιστον οξύμωρο ο τέως Γενικός Ελεγκτής να εμφανίζεται σήμερα να επικρίνει ως πρόβλημα μια κατάσταση την οποία ο ίδιος δημιούργησε και διατήρησε επί σειρά ετών”.

“Δεν αποδέχομαι να πλήττεται η υπόληψή μου για μια κατάσταση την οποία δεν δημιούργησα, την οποία επανειλημμένα κατήγγειλα και για την άρση της οποίας εξακολουθώ να ζητώ συγκεκριμένες ενέργειες” καταλήγει.

ΚΥΠΕ