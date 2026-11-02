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Την ανέγερση 460 κατοικιών σε κρατική γη, με επένδυση άνω των €70 εκατ., προωθεί η κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ιδιωτικό κατασκευαστικό τομέα, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, στη Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι οι επενδύσεις στη στεγαστική πολιτική ξεπερνούν συνολικά τα €300 εκατ., χαρακτηρίζοντας την πρόσβαση σε προσιτή στέγαση κοινωνική προτεραιότητα, ιδιαίτερα για τους νέους και τις οικογένειες. Υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί αύξηση της προσφοράς κατοικιών, αξιοποίηση κρατικής γης και συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στην ίδια προσπάθεια εντάσσεται η παραχώρηση πολεοδομικών κινήτρων μέσω της αξιοποίησης του συντελεστή δόμησης, με στόχο την ενίσχυση της οικιστικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει σε νέα αποστολή στις ΗΠΑ στα τέλη Νοεμβρίου, για την παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών στην Κύπρο. Όπως είπε, οι επαφές θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες.

Αναφερόμενος στο επιχειρηματικό περιβάλλον, έθεσε ως προτεραιότητες την απλοποίηση, την ψηφιοποίηση και την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, καθώς και τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων για την υποστήριξη στρατηγικών αναπτύξεων.

Συνέδεσε επίσης τη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία, όπως ανέφερε, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για παραγωγικές επενδύσεις.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου με τον Σύνδεσμο Μεγάλων Αναπτύξεων για την αντιμετώπιση διαχρονικών στρεβλώσεων. Τόνισε ότι η ανάπτυξη πρέπει να αξιολογείται και από τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και τα οφέλη για τους πολίτες, καλώντας τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν τις ευκαιρίες με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και σεβασμό στην κοινωνία και το περιβάλλον.