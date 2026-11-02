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Δεκατρεις ανήλικοι κατέληξαν στο νοσοκομείο για παροχή των πρώτων βοηθειών έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι για το Halloween. Η Αστυνομία άρχισε έρευνα και οι διοργανωτές αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή Λεμεσού, Λευτέρη Κυριάκου, στο Sigma, έχουν εντοπιστεί τα στοιχεία των 13 ανήλικων προσώπων, τα οποία είναι 15-17 ετών.

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε πως σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το πάρτι ήταν προγραμματισμένο να διοργανωθεί σε συγκεκριμένο χώρο για τον οποίο ήταν ενήμεροι οι γονείς και στον οποίο δεν θα σερβίρονταν αλκοολούχα ποτά. Εν τέλει οι διοργανωτές άλλαξαν τον χώρο διεξαγωγής του πάρτι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και αλκοολούχα ποτά που παραχωρήθηκαν στους ανήλικους. Πριν την αλλαγή της τοποθεσίας, τα παιδιά είχαν ήδη αγοράσει τα εισητίρια τους.

Νεότερη ενημέρωση από το ΤΑΕ Λεμεσού αναφέρει ότι μέχρι στιγμής ληφθήκαν έξι καταθέσεις από γονείς που τα παιδιά τους ήταν στο πάρτι και κατανάλωσαν οινοπνευματώδη ποτά. Όπως προκύπτει, παιδιά που δεν ένοιωθαν καλά επισκέφθηκαν διάφορα νοσηλευτήρια, όμως κανένα περιστατικό δεν κρίθηκε ως σοβαρό.