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Καταχωρίσθηκε σήμερα ενώπιον του τριμελούς Δικαστηρίου Παίδων, υπόθεση εναντίον επτά ανηλίκων για το βάναυσο ξυλοδαρμό του 16χρονου στα Λατσιά και όλοι οι κατηγορούμενοι πλην του τέταρτου αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες ο τέταρτος ύποπτος παρέμεινε υπό κράτηση ως υπόδικος, καθώς εναντίον του εκκρεμούσαν άλλες ποινικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», πριν από την καταχώριση της υπόθεσης, αφέθηκε ελεύθερος ο έβδομος ύποπτος, καθώς δεν στοιχειοθετήθηκαν κατηγορίες εναντίον του. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, πρόκειται για το πρόσωπο που ακούγεται στο βίντεο να ζητεί από τους υπόλοιπους να σταματήσουν να χτυπούν όλοι μαζί τον 16χρονο.

Οι επτά ανήλικοι κατηγορούμενοι, αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων αδικήματα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και επιθέσεων που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη.

Οι συλλήψεις για την υπόθεση είχαν φτάσει συνολικά τις εννέα, καθώς στις 16 Οκτωβρίου συνελήφθη ακόμη ένας 16χρονος ενώ στη συνέχεια ακολούθησε και η σύλληψη ενός 17χρονου.

Οι δύο τελευταίοι συλληφθέντες παρουσιάστηκαν στις 17 Οκτωβρίου, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διατάγματα διήμερης προσωποκράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 21χρονος, ο οποίος περιλαμβανόταν στους αρχικούς συλληφθέντες, είχε αφεθεί ελεύθερος στις 15 Οκτωβρίου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακριτές διαπίστωσαν από τις εξετάσεις τους ότι δεν σχετίζεται με το περιστατικό.

Ο βάναυσος ξυλοδαρμός

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου, στη περιοχή των Λατσιών. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο 16χρονος αφού συναντήθηκε με ομάδα νεαρών, φέρεται να δέχθηκε επίθεση. Οι ιατρικές εξετάσεις κατέδειξαν κάταγμα ρινικού οστού, καθώς και οίδημα και αιμάτωμα στο πρόσωπο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που περιήλθε στην κατοχή της Αστυνομίας, ενώ ο παραπονούμενος έδωσε κατάθεση στο ΤΑΕ Λευκωσίας για όσα προηγήθηκαν και εκτυλίχθηκαν το βράδυ της επίθεσης.