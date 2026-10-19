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Μια πρωτοφανή επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου στρατιώτη από την πρώτη γραμμή του μετώπου πραγματοποίησαν οι ουκρανικές δυνάμεις, χρησιμοποιώντας μεγάλο ιπτάμενο drone με έξι έλικες, το οποίο κατάφερε να τον απομακρύνει από μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μονάδας Μη Επανδρωμένων Επίγειων Συστημάτων της 92ης Ξεχωριστής Ταξιαρχίας Εφόδου, πρόκειται για την πρώτη παγκοσμίως επιχείρηση απομάκρυνσης τραυματισμένου στρατιώτη με εναέριο μη επανδρωμένο όχημα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός βαρέος εξακόπτερου της ουκρανικής εταιρείας «Gurzuf Defence», με τη συνεργασία περισσότερων στρατιωτικών σχηματισμών.

Οι ουκρανικές δυνάμεις δεν αποκάλυψαν ούτε την ακριβή ημερομηνία ούτε την τοποθεσία της διάσωσης, πιθανότατα για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Ο τραυματίας ήταν εγκλωβισμένος ανάμεσα σε νάρκες και εχθρικά drones

Όπως εξήγησε η στρατιωτική μονάδα, ο τραυματισμένος στρατιώτης υπηρετούσε στην 30ή Ξεχωριστή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία και βρισκόταν σε θέση μάχης όταν τραυματίστηκε.

Η απομάκρυνσή του αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η περιοχή βρισκόταν υπό συνεχή απειλή από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ το έδαφος ήταν ναρκοθετημένο.

«Ένας στρατιώτης πεζικού της 30ής Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας τραυματίστηκε, ενώ βρισκόταν στη θέση του. Λόγω της έντονης δραστηριότητας των εχθρικών drones και του ναρκοθετημένου εδάφους, η απομάκρυνσή του με τα πλέον συνηθισμένα μη επανδρωμένα επίγεια συστήματα ήταν αδύνατη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι στρατιωτικοί εκτίμησαν ότι η χρήση ενός επίγειου ρομποτικού οχήματος δεν αποτελούσε ασφαλή επιλογή και αποφάσισαν να δοκιμάσουν μια διαφορετική λύση: τη μεταφορά του τραυματία μέσω αέρος, χωρίς την παρουσία ανθρώπινου πληρώματος.

Μετέτρεψαν ένα βαρύ εξακόπτερο σε μέσο διακομιδής

Για την επιχείρηση επιλέχθηκε ένα βαρύ εξακόπτερο της Gurzuf Defence, το οποίο η εταιρεία παραχώρησε δωρεάν στις ουκρανικές δυνάμεις.

Το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος προορίζεται για τη μεταφορά μεγάλων φορτίων και στρατιωτικές αποστολές, ωστόσο χρειάστηκαν ειδικές τεχνικές παρεμβάσεις ώστε να μπορέσει να μεταφέρει έναν άνθρωπο με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική μονάδα, οι ειδικοί συνεργάστηκαν στενά με την κατασκευάστρια εταιρεία για να διασφαλίσουν ότι το drone θα διατηρούσε τη σταθερότητά του κατά την πτήση. «Οι ειδικοί μας, σε στενή συνεργασία με τον κατασκευαστή, εφάρμοσαν τεχνικές λύσεις χάρη στις οποίες το βαρύ drone βομβαρδισμού μπόρεσε να πραγματοποιήσει την απομάκρυνση, διατηρώντας τη σταθερότητά του στον αέρα, χωρίς να ανατρέπεται ή να παρουσιάζει υπερβολικές ταλαντώσεις», εξήγησε η μονάδα.

Πριν από την αποστολή πραγματοποιήθηκαν προκαταρκτικές δοκιμές σε χώρους που διέθεσε η Gurzuf Defence.

Στη συνέχεια, οι στρατιωτικοί σχεδίασαν την επιχείρηση σε συνεργασία με γειτονικές μονάδες, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι κατά τη μεταφορά του τραυματία.

BREAKING:



Ukraine has carried out the first evacuation in history of a wounded soldier from the frontlines by an aerial drone pic.twitter.com/6vnOve3BKH — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026

«Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία – Ο στρατιώτης σώθηκε»

Τον χειρισμό του drone ανέλαβε στρατιωτικός χειριστής μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την 30ή Ξεχωριστή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία.

Το εξακόπτερο κατάφερε να προσεγγίσει την επικίνδυνη περιοχή και να πραγματοποιήσει την απομάκρυνση του τραυματισμένου πεζικάριου, σύμφωνα με την ουκρανική ανακοίνωση.

«Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία – Ο τραυματίας σώθηκε!», ανακοίνωσε η μονάδα, διευκρινίζοντας πως ο στρατιώτης νοσηλεύεται και ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ η ζωή του δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της 92ης, της 30ής και της 14ης Ξεχωριστής Ταξιαρχίας, του 10ου Σώματος Στρατού, καθώς και ειδικοί της κατασκευάστριας εταιρείας Gurzuf Defence.

Τα ουκρανικά drones αναλαμβάνουν πλέον και αποστολές διάσωσης

Η συγκεκριμένη επιχείρηση αναδεικνύει μια νέα διάσταση στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πόλεμο της Ουκρανίας. Πέρα από την αναγνώριση, την επιτήρηση, τον ανεφοδιασμό και τις επιθέσεις, οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν πλέον να αξιοποιήσουν τα drones και για την απομάκρυνση τραυματιών από ιδιαίτερα επικίνδυνα σημεία του μετώπου.

Η ουκρανική εφημερίδα Ukrainska Pravda είχε ήδη αναφέρει ότι η Gurzuf Defence εξέταζε τη δυνατότητα χρήσης του βαρέος εξάκοπτέρου Aiudah-6 για την αεροδιακομιδή τραυματισμένων στρατιωτών.

Παράλληλα, η ουκρανική εταιρεία SkyFall έχει αναπτύξει το drone StarGate, το οποίο προορίζεται επίσης για την απομάκρυνση τραυματιών μέσω αέρος και έχει παραδοθεί στον στρατό για δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες μετώπου.

protothema.gr