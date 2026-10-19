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Την ώρα που οι ανήλικοι αλωνίζουν με τα ηλεκτρικά σκούτερ σε κεντρικές αρτηρίες της Λευκωσίας, μετατρέποντάς τες σε αυτοσχέδιες πίστες και καταγράφοντας τα «κατορθώματα» τους σε βίντεο, η Αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή της ενεργοποίησης του διατάγματος για κατακράτηση των συσκευών. Μέχρι την ενεργοποίησή του, όπως αναφέρει στον «Φ» η Τροχαία Αρχηγείου, οι παραβάτες καταγγέλλονται και τα σκούτερ παραμένουν στην κατοχή τους.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν με ξεκάθαρο τρόπο την έκταση του προβλήματος. Αλλεπάλληλες σούζες, ανήλικοι που κινούνται κατά δεκάδες μέσα σε κεντρικούς δρόμους και άλλοι που οδηγούν χωρίς τα απαραίτητα διακριτικά το βράδυ.

Το πρώτο βίντεο, που εντόπισε ο «Φ» αρχίζει με πρώτο πλάνο, 17 σκούτερ σταθμευμένα στην γέφυρα Αγλαντζιάς, κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο ηχητικό υπόβαθρο έχει προστεθεί, εσκεμμένα, απόσπασμα από τη δημοσιογράφο Κατερίνα Αγαπητού, η οποία σχολιάζει τις ανεξέλεγκτες σούζες νεαρών με μηχανές στους δρόμους.

Ακολουθεί πλάνο, με κάποιο να πατά επιδεικτικά το γκάζι του σκούτερ, προκαλώντας σπινάρισμα και καπνό γύρω από τον τροχό. Στο επόμενο καρέ, στη λεωφόρο Αγλατζιάς, ομάδα νεαρών κινείται και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Αρκετοί σηκώνουν τους μπροστινούς τροχούς των σκούτερ και συνεχίζουν στον έναν τροχό. Κινούνται παράλληλα, αγνοώντας το γεγονός ότι βρίσκονται στη μέση του δρόμου.

Οι επιδείξεις συνεχίζονται και σε νυχτερινό πλάνο. Ο νεαρός οδηγός, δεν φέρει κανένα διακριτικό ούτε και έχει κάποιο αναμμένο φως στη συσκευή του. Η φιγούρα του, δύσκολα διακρίνεται μέσα στο σκοτάδι.

Επόμενη εικόνα από τη λεωφόρο Μακαρίου. Αναβάτης κρατά το μπροστινό μέρος του σκούτερ στον αέρα και συνεχίζει την πορεία του στον πίσω τροχό. Κινείται ανάμεσα σε οχήματα και μοτοσικλετιστές, συνεχίζοντας την πορεία του στη λωρίδα λεωφορείων.

Σε άλλο βίντεο καταγράφεται και πάλι μία πολυμελής ομάδα νεαρών να διασχίζει τους στενούς δρόμους της παλιάς Λευκωσίας. Τι και αν υπάρχουν οχήματα που θέλουν να περάσουν, οι νεαροί κινούνται κατά δεκάδες μέσα στη μέση του δρόμου.

Καταγγελία και συνέχιση της χρήσης

Η απάντηση της Τροχαίας για τις δυνατότητες άμεσης παρέμβασης αναδεικνύει την σοβαρότητα του γεγονότος ότι το μέτρο κατακράτησης τέτοιων συσκευών ακόμη εκκρεμεί. Όπως εξηγεί, η Αστυνομία μπορεί ναι μεν, να ανακόπτει τους χρήστες και να προβαίνει στις ανάλογες εξώδικες ή άλλες καταγγελίες, αλλά δεν μπορεί ακόμη να προχωρήσει στην κατακράτηση των συσκευών. Όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε ο υπαστυνόμος του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, Τάσος Ασιήκκης: «Ο παραβάτης καταγγέλλεται και στη συνέχεια αφήνεται να συνεχίσει τη χρήση των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας »

Σύμφωνα με τον κ. Ασιήκκη, η Αστυνομία αναμένει την έκδοση του διατάγματος κατακράτησης, αφού αυτό τύχει νομοτεχνικού ελέγχου και αφού εγκριθεί από την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Όταν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Αστυνομία θα το μελετήσει και θα ενεργοποιήσει τις πρόνοιές του.

Στις περιπτώσεις κατακράτησης που παραθέτει ο κ. Ασιήκκης περιλαμβάνονται « η χρήση από παιδιά κάτω των 17 ετών, η διακίνηση σε μη επιτρεπόμενους χώρους και η χρήση συσκευών που μπορούν να αναπτύξουν ή αναπτύσσουν ταχύτητα πέραν των 25 χιλιομέτρων ανά ώρα. Περιλαμβάνεται επίσης, η κατακράτηση σε περίπτωση που γίνει, υπέρβαση των 10 χιλιομέτρων ανά ώρα σε πλατείες ή πεζοδρόμους που έχουν καθοριστεί ως επιτρεπόμενοι χώροι».

Σύμφωνα με την τροχαία οι προϋποθέσεις επιστροφής των συσκευών μετά την κατακράτησή τους θα καθοριστούν στο διάταγμα και θα γνωστοποιηθούν μετά τη δημοσίευσή του.

Πού επιτρέπεται η οδήγηση

Σύμφωνα με την Τροχαία, οι επιτρεπόμενοι χώροι οδήγησης τους, είναι οι δρόμοι με αναρτημένο όριο ταχύτητας 30 χιλιομέτρων ανά ώρα, οι ποδηλατόδρομοι, οι ποδηλατολωρίδες και οι κατάλληλα σηματοδοτημένοι χώροι κοινής χρήσης που αποτελούν προέκταση ποδηλατοδρόμου.

Σε δρόμους με όριο ταχύτητας 50 χιλιομέτρων ανά ώρα και άνω η διακίνησή τους απαγορεύεται.

Για χρήση σε πλατείες και πεζοδρόμους απαιτείται σχετική απόφαση δήμου ή κοινότητας, δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα, με ανώτατη ταχύτητα τα 10 χιλιόμετρα ανά ώρα. Η Τροχαία σημειώνει ότι, μέχρι την αποστολή των απαντήσεων στον «Φ», (16/10) δεν είχε δημοσιευθεί τέτοια απόφαση.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους

Τα στοιχεία τα οποία επικαλείται ο υπαστυνόμος του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, Τάσος Ασιήκκης, είναι ενδεικτικά του προβλήματος: «Από τις 7.635 εξώδικες καταγγελίες, οι 2.423 αφορούν χρήση σε μη επιτρεπόμενο χώρο, οι 1.951 τη μη χρήση κατάλληλου προστατευτικού κράνους και οι 1.419 την απουσία κατάλληλων φωσφοριζόντων διακριτικών».

Ανάμεσα στους αριθμούς καταγράφονται δύο θανατηφόρα με χρήστες ηλικίας 24 και 26 ετών. Για τους σοβαρούς τραυματισμούς, τα διαθέσιμα στοιχεία καλύπτουν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2026 μέχρι και τον Αύγουστο του ίδιου έτους, καταγράφοντας πέντε σοβαρά περιστατικά τραυματισμων, εκ των οποίων δύο αφορούσαν άτομα κάτω των 18 ετών.

Ευθύνη γονέων και κυρώσεις

Ποια είναι όμως η ευθύνη όταν έχουμε να κάνουμε με παραβάσεις από ανήλικους; Σύμφωνα με την Τροχαία: «Γονείς, πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα και ιδιοκτήτες συσκευών, οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέπουν τη χρήση των σκουτερ, από παιδιά κάτω των 17 ετών. Η παράλειψη αυτή αποτελεί αδίκημα, με προβλεπόμενη ποινή, σε περίπτωση καταδίκης, έως €1.000 ή τρεις μήνες φυλάκισης ή και τις δύο ποινές.»

Για συμπεριφορές, που στοιχειοθετούν αμελή, αλόγιστη ή επικίνδυνη οδήγηση, όπως για παράδειγμα οι «σούζες» καθώς και συγκεκριμένες παραβάσεις χρήσης λωρίδας, οι χρήστες των σκούτερ, σύμφωνα με τον υπαστυνόμο Τάσο Ασίηκκη, υπόκεινται στις ίδιες κυρώσεις με τους οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων.

Η Τροχαία διευκρινίζει, πάντως, ότι η ομαδική διαδρομή οδηγών σκούτερ, δεν αποτελεί από μόνη της στόχο καταγγελίας. Ωστόσο, αν και δεν υπάρχει ειδική απαγόρευση παράλληλης κίνησης χρηστών σκούτερ, μπορούν να προκύψουν αδικήματα, όπως βραδυπορία ή παρακώλυση της κυκλοφορίας.