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Ειδικό από το εξωτερικό έφερε το υπουργείο Υγείας προκειμένου να συνδράμει στη διαχείριση του νεογνού που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειο Νοσοκομείου μετά την ανάπτυξη συμπτωμάτων του βακτηρίου της λεγεωνέλας.

Την ίδια ώρα οι αρμόδιες κρατικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα δείγματα που λήφθηκαν από το νοσηλευτήριο στο οποίο γεννήθηκε το νεογνό αλλά και από το σπίτι τους.

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τη διευθύντρια του Κρατικού χημείου Ρεβέκκα Κοκκινόφτα, αναμένονται την Τετάρτη ή την Πέμπτη.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της, η εργαστηριακή διαδικασία απαιτεί συνήθως τέσσερις με πέντε ημέρες για την εξαγωγή της πρώτης ένδειξης, διευκρινίζοντας ότι κανένα αποτέλεσμα δεν ανακοινώνεται προτού διασφαλιστεί η αξιοπιστία του.

Το βρέφος εξακολουθεί, σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση, να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Σχεδόν ταυτόχρονα ο προγραμματισμένος έλεγχος και το περιστατικό

Σύμφωνα με την κ. Κοκκινόφτα, το πρώτο δείγμα που λήφθηκε από το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο και εξετάστηκε από το Κρατικό Χημείο προερχόταν από προγραμματισμένο έλεγχο, ο οποίος συνέπεσε χρονικά σχεδόν με την εμφάνιση του προβλήματος.

Όπως είπε, η εργαστηριακή διαδικασία είχε ήδη δρομολογηθεί και είχε προκύψει θετική ένδειξη, ανεξάρτητα από τη δημοσιοποίηση του περιστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση του υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, οι αρχικές εξετάσεις είχαν δώσει ενδείξεις παρουσίας λεγεωνέλλας σε δύο σημεία του δικτύου ύδρευσης του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου που συνδέεται με τη διερεύνηση.

Από φέτος έλεγχοι και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια

Η διευθύντρια του Κρατικού Χημείου αναφέρθηκε και στη διεύρυνση του προγράμματος ελέγχων για τη λεγεωνέλλα.

Όπως εξήγησε, τα μεγάλα νοσηλευτήρια περιλαμβάνονταν διαχρονικά στους ελέγχους, ενώ από φέτος έχει αρχίσει πρόγραμμα που καλύπτει και ιδιωτικά νοσοκομεία.

Η εφαρμογή του νέου προγράμματος ξεκίνησε από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές νοσηλευτικές μονάδες, με στόχο τη σταδιακή επέκτασή του σε ολόκληρη την Κύπρο.

Παράλληλα με τους προγραμματισμένους ελέγχους, υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης στοχευμένων εξετάσεων όταν προκύπτει σχετική ανάγκη.

Η κ. Κοκκινόφτα διευκρίνισε, πάντως, ότι το Κρατικό Χημείο δεν αναλαμβάνει το ίδιο τη δειγματοληψία. Τα δείγματα συλλέγονται και αποστέλλονται από την αρμόδια αρχή, ενώ το Χημείο έχει την ευθύνη της εργαστηριακής ανάλυσής τους.

Προτεραιότητα στις αναλύσεις για λεγεωνέλλα

Για την εξέταση δειγμάτων που σχετίζονται με πιθανή παρουσία λεγεωνέλλας εφαρμόζεται συγκεκριμένο πρωτόκολλο.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του Κρατικού Χημείου, οι αναλύσεις για το συγκεκριμένο βακτήριο αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα, λόγω της σημασίας τους για τη δημόσια υγεία.

Παρά την προτεραιοποίηση, η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς απαιτείται ο αναγκαίος εργαστηριακός χρόνος για την αξιολόγηση των ευρημάτων.

Η πρώτη ένδειξη αναμένεται σε διάστημα τεσσάρων έως πέντε ημερών, με την κ. Κοκκινόφτα να τοποθετεί χρονικά την αναμενόμενη ενημέρωση την Τετάρτη ή την Πέμπτη.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν πρόκειται να ανακοινωθεί αποτέλεσμα για το οποίο δεν θα υπάρχει επαρκής βεβαιότητα.