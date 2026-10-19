Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Κρίσιμη αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση του νεογνού το οποίο ανέπτυξε την περασμένη Παρασκευή συμπτώματα λεγεωνέλλας και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Παράλληλα, η προσοχή των αρμοδίων αρχών, εστιάζεται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες υποβάλλονται τα δείγματα που λήφθηκαν από το σύστημα υδροδότησης τόσο του νοσηλευτηρίου όσο και από το σπίτι της οικογένειας του νεογνού.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο επίπεδο συγκέντρωσης του βακτηρίου της λεγεωνέλας στο νερό αφού από τη συγκεκριμένη ένδειξη θα προκύψει και το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση του νεογνού, όπως ανέφερε στο philenews, το μέλος της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης του υπουργείου Υγείας, βιοπαθολόγος-μικροβιολόγος, Μιχάλης Μενδρής, «από την ενημέρωση που έχουμε, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση αλλά σταθερή».

Για τις εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται δείγματα νερού που λήφθηκαν τόσο από το νοσηλευτήριο όσο και από το σπίτι της οικογένειας του νεογνού, ο κ. Μενδρής ανέφερε ότι «αυτά αναμένεται ότι θα τα έχουμε τις επόμενες ημέρες» και εξήγησε ότι « συγκεκριμένη εξέταση παίρνει κάποιες μέρες για να ολοκληρωθεί αφού χρειαζόμαστε συγκεκριμένα δεδομένα για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα».

Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι οι πρώτες εργαστηριακές εξετάσεις έδωσαν ενδείξεις παρουσίας του βακτηρίου της λεγεωνέλλας σε δύο σημεία του δικτύου ύδρευσης του νοσηλευτηρίου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση και ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε η μόλυνση.

Ενημερώθηκαν γονείς – Δεν εντοπίστηκε άλλο σχετικό περιστατικό

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με γονείς νεογνών που είχαν φιλοξενηθεί στο νοσηλευτήριο κατά τις προηγούμενες ημέρες, ώστε να ενημερωθούν και να εξεταστεί το ενδεχόμενο άλλων περιστατικών.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε την παρουσία και άλλων νεογνών, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί πρόσθετο περιστατικό που να συνδέεται με το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο.

Όπως σημείωσε, «η διερεύνηση συνεχίζεται για να ξεκαθαρίσει η πηγή και οι συνθήκες της μόλυνσης. Επιτρέψτε μου να μην πω πού βρέθηκε, είναι πολύ τεχνικό το ζήτημα. Στις σωληνώσεις όπως αντιλαμβάνομαι. Επιβεβαιώνω όμως ότι υπήρχαν και άλλα νεογνά. Έχει γίνει επικοινωνία και δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο».

Στο επίκεντρο οι προηγούμενοι έλεγχοι και τα πιστοποιητικά

Σε σχέση με την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου, ο υπουργός ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που διαθέτει, στο νοσηλευτήριο πραγματοποιούνταν τακτικοί έλεγχοι, με τον τελευταίο να εκτιμά ότι είχε διενεργηθεί πριν από μερικούς μήνες.

Ειδικότερα, σημείωσε πως «εξ όσων πληροφορούμαι, γίνονταν τακτικοί έλεγχοι, έχω την αίσθηση ότι ο τελευταίος ήταν πριν μερικούς μήνες. Στα πλαίσια των ελέγχων που γίνονται από τους επιθεωρητές των νοσηλευτηρίων του Υπ. Υγείας που είναι επόπτης, μεταξύ άλλων ελέγχουν τα νοσηλευτήρια εάν προβαίνουν στους δικούς τους ελέγχους. Επίσης, κάθε δύο χρόνια εκδίδεται βεβαίωση από το το Υπουργείο Εργασίας, για την εφαρμογή κατάλληλου συστήματος ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων. Στα πλαίσια της έκδοσης αυτού του πιστοποιητικού, εξετάζονται και οι έλεγχοι που έγιναν από το νοσηλευτήριο».

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να αξιολογήσει το ενδεχόμενο συντόμευσης της διετούς περιόδου έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης.

Ενδεχόμενες κυρώσεις εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις

Το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων παραμένει ανοικτό, εφόσον από τη διερεύνηση προκύψει ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νομοθετικές υποχρεώσεις.

Ο Υπουργός απέφυγε να προκαταλάβει τα πορίσματα, επισημαίνοντας την τεχνική φύση της υπόθεσης, αλλά ξεκαθάρισε ότι «Σας διαβεβαιώ ότι εάν κάποιος δεν τήρησε σωστά τη νομοθεσία θα ληφθούν όλα τα δέοντα μέτρα».