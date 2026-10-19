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Φρικιαστικές εικόνες αντίκρισαν ερευνητές του FBI που βρέθηκαν στο διαβόητο «σπίτι του τρόμου» στη Φιλαδέλφεια, το οποίο συνδέεται με την εξαφάνιση επτά γυναικών, καθώς εντόπισαν οστά στην πίσω αυλή του, καθώς και ένα κρυφό χρηματοκιβώτιο κάτω από το ξύλινο δάπεδο του οικήματος.

Τα μακάβρια ευρήματα ήρθαν στο φως στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, καθώς οι αστυνομικές αρχές συνέχιζαν να ξηλώνουν τμήματα και να πραγματοποιούν ανασκαφές στο ερειπωμένο σπίτι, όπου διέμεναν ο καταδικασμένος για παραγωγή μεθαμφεταμίνης και δημιουργός πορνογραφικού υλικού, Ρέιμοντ «Ρ.Κ.» Χορς και ο γιος του, Γιουτζίν.

Ο Χορς, οι βίαιες ερωτικές ταινίες του οποίου, τα ανατριχιαστικά γραπτά και η τεράστια συλλογή πορνογραφικών εικόνων έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για τις εξαφανίσεις πολλών γυναικών, πέθανε πέρσι σε ηλικία 82 ετών.

Ο Ρέιμοντ Χορς

Το κρυφό χρηματοκιβώτιο εντοπίστηκε όταν οι ερευνητές αφαίρεσαν τμήματα των τοίχων και του δαπέδου. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο τι (και αν) περιείχε.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ειδικά κλιμάκια της εγκληματολογικής υπηρεσίας εντόπισαν οστά στην πίσω αυλή, με αποτέλεσμα να κληθεί στο σημείο η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Φιλαδέλφειας, σύμφωνα με το NBC10.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν εξακριβώσει εάν τα οστά είναι ανθρώπινα ή προέρχονται από κάποιο ζώο.

Τα νέα ευρήματα έχουν εντείνει το ενδιαφέρον γύρω από το σπίτι της οδού West Chew Avenue, όπου οι ερευνητές έχουν ήδη κατασχέσει μια ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα υλικού, το οποίο εξετάζουν εξονυχιστικά αναζητώντας στοιχεία.

Πράκτορες της Ομάδας Συλλογής Αποδεικτικών Στοιχείων του FBI λαμβάνουν δείγματα χώματος από διαφορετικά σημεία και βάθη, ενώ τα συνεργεία αναμένεται να επεκτείνουν τις έρευνές τους και στο μπροστινό τμήμα του οικήματος.

Ο Τζόζεφ Τζιακαλόνε, απόστρατος αστυνομικός του Τμήματος της Νέας Υόρκης, ο οποίος δεν συμμετέχει στην έρευνα, δήλωσε στο NBC10 ότι τα δείγματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν να διαπιστωθεί αν υπήρχαν χημικές ουσίες στο έδαφος. «Προς το παρόν, φαίνεται ότι πρόκειται για δείγματα χώματος», ανέφερε, εξηγώντας πως οι ερευνητές θα συλλέξουν υλικό από διαφορετικές περιοχές και βάθη για εργαστηριακή ανάλυση.

Παράλληλα, θα χρειαστεί ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα τελευταία ευρήματα συνδέονται με τις εξαφανισμένες γυναίκες.

Οι 600.000 φωτογραφίες, τα 70.000 βίντεο και οι καταγγελίες για ταινίες πραγματικών δολοφονιών

Οι νέες ανασκαφές αποτελούν την τελευταία εξέλιξη σε μια υπόθεση που γίνεται ολοένα πιο ανατριχιαστική από τον περασμένο Ιούνιο, όταν συνελήφθη ο Γιουτζίν Χορς.

Ο Γιουτζίν Χορς

Οι αρχές έχουν εντοπίσει στο ακίνητο δοχεία με άγνωστες ουσίες, παράνομα όπλα, πλαστά υπηρεσιακά έγγραφα των διωκτικών αρχών και πέντε τεφροδόχους που εκτιμάται ότι περιέχουν αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν ένα τεράστιο ψηφιακό αρχείο, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, περιλαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες φωτογραφίες, δεκάδες χιλιάδες βίντεο και χιλιάδες σελίδες με γραπτά κείμενα, χειρόγραφα και σχέδια.

Ανάμεσα στα πλέον ανατριχιαστικά ευρήματα περιλαμβάνονται ταινίες που φέρεται να περιέχουν καταγεγραμμένες πραγματικές δολοφονίες, γνωστές ως «snuff films». Σε ένα από τα βίντεο φέρεται να απεικονίζεται ο Χορς να στραγγαλίζει μια γυναίκα. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έχει διαπιστώσει εάν η γυναίκα που εμφανίζεται στο υλικό περιλαμβάνεται στις αγνοούμενες ούτε εάν το βίντεο καταγράφει πράγματι μια πραγματική ανθρωποκτονία.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης τον Αύγουστο, ο επιθεωρητής της Αστυνομίας της Φιλαδέλφειας Ρέιμοντ Έβερς αποκάλυψε ότι οι ερευνητές είχαν κατασχέσει περίπου 600.000 φωτογραφίες, 70.000 βίντεο και περισσότερες από 10.000 σελίδες γραπτού υλικού. Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί είχαν εξετάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή μόλις το 5% έως 7% του υλικού, το οποίο χαρακτήρισε «ωμό και σκοτεινό».

Ο τεράστιος όγκος των αποδεικτικών στοιχείων έχει αναγκάσει τους ερευνητές να αναλύουν μεθοδικά φωτογραφίες, καταγραφές και έγγραφα πολλών ετών, αναζητώντας οτιδήποτε θα μπορούσε να αποκαλύψει τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι.

Δύο εξαφανισμένες γυναίκες εμφανίζονται σε βίντεο ζωντανές

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα είναι φωτογραφίες και βίντεο που, σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνεται να απεικονίζουν δύο αγνοούμενες γυναίκες αρχικά ζωντανές μέσα στην κατοικία και αργότερα σε κατάσταση που παραπέμπει σε θάνατο.

Πρόκειται για τη Γκαμπριέλ Αμαράντο, η οποία εξαφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 σε ηλικία 22 ετών, και τη Μάριμπελ Φρέσες, που εθεάθη τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2018, όταν ήταν 27 ετών.

Η Γκαμπριέλ Αμαράντο

Η αστυνομία εκτιμά ότι και οι δύο γυναίκες είναι νεκρές, ωστόσο καμία από τις σορούς τους δεν έχει εντοπιστεί.

Χωρίς τις σορούς τους, οι ιατροδικαστικές αρχές δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν πότε, πού ή με ποιον τρόπο πέθαναν.

Η Μαριμπέλ Φρέσες

Οι αρχές δεν έχουν καταλήξει δημοσίως σε συμπέρασμα για το εάν δολοφονήθηκαν, πέθαναν από υπερβολική δόση ναρκωτικών ή έχασαν τη ζωή τους υπό άλλες συνθήκες. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει κατηγορηθεί για τις εξαφανίσεις ή τους πιθανολογούμενους θανάτους τους.

Οι αστυνομικοί ερευνούν επίσης την εξαφάνιση της Έιμι ΜακΧέιλ, πρώην συζύγου του Χορς, η οποία είχε συνεργαστεί μαζί του σε κινηματογραφικές και φωτογραφικές παραγωγές. Η ΜακΧέιλ εθεάθη για τελευταία φορά το 2016 στο ακίνητο της συνοικίας Όλνεϊ. Σύμφωνα με την οικογένειά της, το σπίτι αυτό ήταν το τελευταίο γνωστό σημείο όπου είχε βρεθεί.

Η Έιμι ΜακΧέιλ

Η εξαφάνιση της Μπλερ Τονζέλι και η σοκαριστική φωτογραφία που παρέμεινε αναρτημένη

Μία ακόμη εξαφάνιση που βρίσκεται εκ νέου στο μικροσκόπιο των αρχών είναι εκείνη της Μπλερ Τονζέλι, η οποία χάθηκε το 2022 και δηλώθηκε επισήμως ως αγνοούμενη τον Φεβρουάριο του 2023.

Η υπόθεσή της προκάλεσε νέα ερωτήματα όταν αποκαλύφθηκε ότι μια ιδιαίτερα ανησυχητική φωτογραφία της παρέμενε αναρτημένη στον ερωτικό ιστότοπο του Χορς ακόμη και μήνες μετά τη δήλωση της εξαφάνισής της.

Η Μπλερ Τονζέλι

Στην εικόνα, η 35χρονη εμφανιζόταν γυμνή, με σημάδι που έμοιαζε με μελανιά γύρω από το μάτι και αίμα να τρέχει από το κάτω χείλος της.

Σύμφωνα με αρχειοθετημένα διαδικτυακά στοιχεία που εξέτασε η εφημερίδα The Philadelphia Inquirer, η φωτογραφία εξακολουθούσε να εμφανίζεται στον ιστότοπο τον Σεπτέμβριο του 2023, επτά μήνες αφότου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της. Ο Χορς φέρεται να είχε αναρτήσει τη φωτογραφία γύρω στο 2020, αφού είχε γνωρίσει την Τονζέλι, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, στη συνοικία Κένσινγκτον της Φιλαδέλφειας, όταν εκείνη διέμενε σε σπίτι γνωστό για τη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών.

Ο δημιουργός του πορνογραφικού υλικού είχε παραδεχθεί ανοιχτά ότι στρατολογούσε γυναίκες που αντιμετώπιζαν προβλήματα εξάρτησης, προσφέροντάς τους ναρκωτικά ή χρήματα προκειμένου να συμμετέχουν στις παραγωγές του.

Στα δημιουργήματά του εμφανίζονταν συχνά σκηνές ακραίας βίας κατά γυναικών, αν και ο ίδιος υποστήριζε ότι όλες ήταν σκηνοθετημένες και πραγματοποιούνταν με τη συναίνεση των συμμετεχουσών.

Ο ιστότοπος έχει πλέον τεθεί εκτός λειτουργίας.

Το σκοτεινό παρελθόν του Ρέιμοντ Χορς

Ο Ρέιμοντ Χορς, ο οποίος πέθανε τον Μάιο του 2025 σε ηλικία 82 ετών, ήταν γνωστός στους κύκλους της ερωτικής φωτογραφίας και της πορνογραφίας για τις φωτογραφίες, τις ταινίες, τα μυθιστορήματα και τα περισσότερα από δώδεκα φωτογραφικά λευκώματα που είχε δημιουργήσει.

Μια μεγάλη έρευνα της εφημερίδας The Philadelphia Inquirer διαπίστωσε ότι το έργο του εκτεινόταν από συμβατικά ερωτικά πορτρέτα έως εξαιρετικά ανατριχιαστικές εικόνες, συχνά με έντονα βίαιη θεματολογία.

Το αρχειοθετημένο υλικό από τον ιστότοπό του φέρεται να περιλάμβανε χιλιάδες εικόνες που κάλυπταν αρκετές δεκαετίες, με τουλάχιστον 36 γυναίκες να εμφανίζονται στις παραγωγές του.

Ο Χορς είχε επίσης γράψει ιστορίες με πρωταγωνιστή έναν κατά συρροή δολοφόνο που σκότωνε ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει επιπλέον ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές θα πρέπει να αξιολογήσουν τα γραπτά και το μυθοπλαστικό υλικό που κατασχέθηκε από την κατοικία του.

Αρκετές γυναίκες που διέμεναν στο ακίνητο ή είχαν περάσει από αυτό πέθαναν αργότερα από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ανάμεσά τους ήταν η επί χρόνια σύντροφός του, Κρίστα Κίλεν, η οποία είχε εμφανιστεί σε ορισμένες από τις παραγωγές του και πέθανε το 2025.

Η σύλληψη του γιου του και η πλαστή ταυτότητα με το όνομα αγνοούμενης γυναίκας

Η έρευνα απέκτησε γρήγορα νέα δυναμική μετά τη σύλληψη του 44χρονου Γιουτζίν Άλμπερτ Χορς, στις 19 Ιουνίου, κοντά στο ιστορικό κτίριο Independence Hall της Φιλαδέλφειας.

Σύμφωνα με αστυνομικά έγγραφα που επικαλείται η Philadelphia Inquirer, ο Γιουτζίν εντοπίστηκε μέσα σε μια μαύρη BMW μαζί με μια γυναίκα, η οποία επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστή ταυτότητα με το όνομα της αγνοούμενης Μπλερ Τονζέλι. Η γυναίκα φέρεται να κατέθεσε αργότερα στους ερευνητές ότι ο Γιουτζίν είχε κατασκευάσει την ταυτότητα και την είχε συμβουλεύσει να τη χρησιμοποιήσει εάν αντιμετώπιζε προβλήματα με τις αρχές.

Κατά την αστυνομία, μέσα στο όχημα βρέθηκαν δύο παράνομα πιστόλια, μαχαίρια, ναρκωτικές ουσίες και ένα πλαστό σήμα της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), το οποίο έφερε τη φωτογραφία του Γιουτζίν.

Το περιστατικό οδήγησε τους ερευνητές να επιστρέψουν στην οικογενειακή κατοικία, όπου φέρεται να ανακάλυψαν επιπλέον πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης με το όνομα της Τονζέλι, καθώς και μία τραπεζική κάρτα της.

Οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν περισσότερο υλικό που απαιτεί εργαστηριακή εξέταση, μεταξύ των οποίων οι άγνωστες ουσίες, οι πέντε τεφροδόχοι και ένα τμήμα σωλήνα που αφαιρέθηκε από το ακίνητο προκειμένου να εξεταστεί.

Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν ανασκαφές σε τμήματα του χώρου τον Ιούλιο, ενώ η τελευταία επιχείρηση οδήγησε στον εντοπισμό των οστών και του κρυφού χρηματοκιβωτίου. Ορισμένες από τις ουσίες που κατασχέθηκαν στο σπίτι έχουν σταλεί σε εργαστήρια για ανάλυση, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ότι κάποια από αυτές έχει συνδεθεί οριστικά με τις εξαφανισμένες γυναίκες.

Ο Γιουτζίν Χορς παραμένει υπό ομοσπονδιακή κράτηση, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων.

Δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για πρόκληση βλάβης σε οποιαδήποτε από τις γυναίκες, ενώ οι ερευνητές δεν έχουν διευκρινίσει δημοσίως εάν συμμετείχε στην πορνογραφική δραστηριότητα του πατέρα του.

protothema.gr