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Κύκλωμα παράνομης εμπορίας ωαρίων με διασυνδέσεις στα κατεχόμενα, την Αλβανία και τη Γεωργία εξάρθρωσαν οι τουρκικές αρχές, πραγματοποιώντας ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 14 επαρχίες της Τουρκίας, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 36 άτομα.

Όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, από την έρευνα προέκυψε ότι 41 γυναίκες φέρονται να πούλησαν τα ωάριά τους συνολικά 811 φορές έναντι χρημάτων, ταξιδεύοντας στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό, μεταξύ των 53 υπόπτων περιλαμβάνονται ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, πέντε στελέχη του, 41 γυναίκες, δύο γυναικολόγοι και τέσσερα άτομα που οργάνωναν τις μετακινήσεις.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία στο σύστημα επικοινωνίας πολιτών με την τουρκική προεδρία (CİMER), ενώ εξετάστηκαν τραπεζικές συναλλαγές, τηλεφωνικές επικοινωνίες και στοιχεία ταξιδιών στο εξωτερικό.

Η τουρκική εφημερίδα Τουρκίγε αναφέρει ότι γυναίκες ταξίδευαν από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα, την Αλβανία και τη Γεωργία για την πώληση ωαρίων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για συγκεκριμένες κλινικές ή γιατρούς στα κατεχόμενα που ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση, ούτε έχει διευκρινιστεί πόσες από τις αναφερόμενες πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν εκεί.

Οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων υπόπτων.

ΚΥΠΕ