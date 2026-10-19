Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μια ατρόμητη 99χρονη γιαγιά από τη Βρετανία κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς πέταξε δεμένη πάνω στο φτερό αεροπλάνου και κατέκτησε μια θέση στα Ρεκόρ Γκίνες ως η γηραιότερη γυναίκα που έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο αεροπορικό ακροβατικό.

Η Βρετανίδα Χέλγκα Ντάφι -η οποία ζει σε οίκο ευγηρίας στο Wiltshire- έγινε η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο που τόλμησε μια τέτοια περιπέτεια, την οποία εμπνεύστηκε αφού είδε στις ειδήσεις την προηγούμενη κάτοχο του ρεκόρ, την 97χρονη Μπέτι Μπρομάζ, να πραγματοποιεί το ίδιο ακροβατικό.

Η Χέγκα, η οποία πλησιάζει τα 100ά γενέθλιά της, έλαβε το πιστοποιητικό των Ρεκόρ Γκίνες και συγκέντρωσε χρήματα που σκοπεύει να δωρίσει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η παράτολμη πτήση της

Στις 16 Οκτωβρίου 2026, η Ντάφι προσδέθηκε στο πάνω μέρος των φτερών ενός μικρού αεροσκάφους εν πτήσει στο αεροδρόμιο RFC Rendcomb στο Gloucestershire της Αγγλίας.

Με την πτήση αυτή, κατάφερε να συγκεντρώσει χρήματα για τη φιλανθρωπική οργάνωση Wiltshire and Bath Air Ambulance.

Παράλληλα, η 99χρονη Βρετανίδα κατέρριψε το επίσημο Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες ως η γηραιότερη γυναίκα wing walker στον κόσμο, ολοκληρώνοντας το παράτολμο επίτευγμά της σε ηλικία 99 ετών και 21 ημερών.

Το wing walking είναι ένα extreme αεροπορικό ακροβατικό στο οποίο ένα άτομο δένεται ή κινείται πάνω στα φτερά ενός αεροσκάφους ενώ αυτό βρίσκεται σε πτήση.

Το αεροπλάνο απογειώνεται και εκτελεί πτήση σε χαμηλό υψόμετρο, συνήθως με ταχύτητες που κυμαίνονται από 130 έως 210 χιλιόμετρα την ώρα. Ο ακροβάτης έρχεται αντιμέτωπος με τη δύναμη του ανέμου, τις δυνάμεις G και τον θόρυβο του κινητήρα, έχοντας πλήρη θέα 360 μοιρών.

Η ίδια πάντως δήλωσε ότι δεν φοβήθηκε καθόλου επειδή ήταν υπερβολικά ενθουσιασμένη.

iefimerida.gr