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Πίσω από ορισμένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό κρύβονται προσωπικές ιστορίες, βιώματα και στιγμές βαθιάς συγκίνησης. Μία τέτοια ιστορία συνοδεύει και το «Έρωτας Αρχάγγελος», ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια που ερμήνευσε ο σπουδαίος Δημήτρης Μητροπάνος για πρώτη φορά το 2007.

Σε στίχους του ποιητή Δημήτρη Λέντζου και μουσική του Χρήστου Λεοντή, το τραγούδι ήταν μέσα στον ομώνυμο δίσκο του συνθέτη, ο οποίος κυκλοφόρησε πριν από 19 χρόνια. Παρότι ο τίτλος του παραπέμπει στον έρωτα, η ιστορία πίσω από τους στίχους του είναι πολύ διαφορετική.

Πρόκειται για ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από τον πόνο ενός γιου, ο οποίος έβλεπε τη μητέρα του να δίνει τη δική της μάχη με τον καρκίνο, γνωρίζοντας ότι πλησίαζε η στιγμή που θα την αποχαιρετούσε για πάντα.

«Το έγραψα για τη μητέρα μου, στο νοσοκομείο»

Ο ίδιος ο Δημήτρης Λέντζος έχει μιλήσει για τη συγκινητική ιστορία πίσω από το τραγούδι, αποκαλύπτοντας σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ότι το έγραψε για τη μητέρα του, την περίοδο που εκείνη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, λίγο πριν χάσει τη μάχη με τον καρκίνο.

«Το έγραψα για τη μητέρα μου, στο νοσοκομείο, πριν πεθάνει από καρκίνο. Τραγουδούσε ωραία η μάνα μου. Το αγαπημένο της ήταν το “να ’χα νεράντζι να ’ριχνα στο πέρα παραθύρι…”. Με τρελαίνουν τα δημοτικά τραγούδια», είχε εξομολογηθεί ο ποιητής. Στη συνέχεια, είχε αναφερθεί στη λυτρωτική δύναμη της μουσικής, τονίζοντας πως το τραγούδι μπορεί να προσφέρει παρηγοριά ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής.

«Όταν οι Αθηναίοι έχασαν τον πόλεμο στη Σικελία, είχαν οικτρό θάνατο εκεί, ελάχιστοι γύρισαν. Τη γλίτωσαν μονάχα όσοι τραγουδάγανε τα τραγούδια του Ευριπίδη. Έτσι είναι το τραγούδι. Σε γλιτώνει, σε λυτρώνει. Είχα πολύ πόνο τότε», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

ΚλείσιμοΟ Δημήτρης Λέντζος είχε εξηγήσει επίσης ότι ο στίχος «Μάνα μη με δεις…» συμπυκνώνει ολόκληρο το νόημα του τραγουδιού, καθώς μέσα από αυτόν εξέφραζε την επιθυμία του να μη δει η μητέρα του πόσο είχε λυγίσει από τη θλίψη. «Αυτό το “Μάνα μη με δεις…” που έγραψα είναι όλο το τραγούδι. Σαν να έλεγα “μάνα μη με δεις τώρα που έχω λυγίσει από τον πόνο και τα έχω βάψει όλα μαύρα”», είχε εξομολογηθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά είχε κάνει και στην τελευταία συμβουλή της μητέρας του, την οποία ενσωμάτωσε στους στίχους, εξηγώντας ότι εκείνη ήταν ο άνθρωπος που του έδινε τη δύναμη να συνεχίσει ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

«Πονούσα πολύ. Μόνο μια μάνα μπορεί να πει σε έναν γιο να σταθεί όρθιος. Και το έκανε μέσα από αυτό το τραγούδι, εκεί που μου λέει “τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις, μου ’λεγες, να ’σαι ο Διγενής…”», είχε τονίσει.

Οι στίχοι του «Έρωτας Αρχάγγελος»

Σάββατο χαράματα μπρος στην Αχερουσία

χόρεψα ζεϊμπέκικο πάνω στην φωτιά

βήματα γενέθλια για την αθανασία

κι όλες οι αγάπες μου μία ξενιτιά

Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα

κι έβαψα τα ρούχα μου μάνα μη με δεις

την στερνή κουβέντα σου την θυμάμαι ακόμα

σαν χορεύεις μου ’λεγες, να ‘σαι ο Διγενής

Βλέμματα χαράξανε στις μαύρες τις οθόνες

κι οι τυφλοί προφήτες προδίδουν τους χρησμούς

έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες

κι ο χορός του κόσμου ραγίζει τους αρμούς

Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα

κι έβαψα τα ρούχα μου μάνα μη με δεις

την στερνή κουβέντα σου την θυμάμαι ακόμα

σαν χορεύεις μου ’λεγες, να ‘σαι ο Διγενής

Είναι τα τραγούδια μας ηφαίστεια που καίνε

σώματα κι αγάλματα βγάζουνε φτερά

τα αρχαία πάθη μας και τα φιλιά σου φταίνε

κοίτα αναστήθηκα για δεύτερη φορά

Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα

κι έβαψα τα ρούχα μου μάνα μη με δεις

την στερνή κουβέντα σου την θυμάμαι ακόμα

σαν χορεύεις μου ’λεγες, να ‘σαι ο Διγενής

protothema.gr