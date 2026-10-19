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Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο «The Voice» το βράδυ της Κυριακής (18/10), όταν ένας 21χρονος διαγωνιζόμενος μοιράστηκε την προσωπική του ιστορία, μιλώντας για την υιοθεσία του, την αναπηρία του και το πώς κατάφερε να αποφύγει την ολική τύφλωση.

Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Μουράτη, ο οποίος βρέθηκε στο σόου από τη Θεσσαλονίκη και συστήθηκε στους τηλεθεατές μιλώντας για την οικογένειά του και τα παιδικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας πως σε ηλικία εφτά ετών έμαθε πως είναι υιοθετημένος: «Εκτός από τη μουσική, τα παιδικά μου χρόνια είχαν άλλη μία έκπληξη. Σε ηλικία εφτά ετών, οι γονείς μου μου ανακοίνωσαν ότι με έχουν υιοθετήσει, πράγμα το οποίο πήρα πάρα πολύ καλά, γιατί πραγματικά αυτοί είναι οι γονείς μου. Γονείς δεν είναι μόνο αυτοί που σε φέρνουν στον κόσμο, αλλά και αυτοί που σε μεγαλώνουν. Και πραγματικά νιώθω πολύ χαρούμενος που έχω αυτούς τους ανθρώπους για οικογένειά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο νεαρός οδηγήθηκε προς τη σκηνή και εξομολογήθηκε στην κάμερα πως δεν μπορεί να δει καλά, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας: «Δεν θα δω 100% τη σκηνή. Φταίει το ότι δεν βλέπω πολύ καλά… Θα το προσπαθήσουμε. Έχω λίγο άγχος αλλά το’ χω», ανέφερε.

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Ο Κωνσταντίνος Μουράτης τραγούδησε τότε το «Έλα να με τελειώσεις» και κατάφερε να κάνει την Έλενα Παπαρίζου και την Πάολα να γυρίσουν. «Έχω πρόβλημα με τα μάτια και δεν σας βλέπω αυτή τη στιγμή», είπε στους coaches αμέσως μετά και καθώς ενδιαφέρθηκαν να μάθουν περισσότερα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ο ίδιος εξήγησε: «Έχω 85% αναπηρία. Είναι σπάνια ασθένεια. Υπήρχε περίπτωση μέχρι τα 30 μου για ολική τύφλωση, αλλά το γλίτωσα. Είναι σταθερά εκεί. Βλέπω σχήματα κα χρώματα, κυρίως μακριά δυσκολεύομαι, αλλά όταν γύρισε η Πάολα είδα το φως το αληθινό».

Ο 21χρονος, ο οποίος έδειξε την προτίμησή του από την πρώτη στιγμή, επέλεξε την Πάολα για να συνεχίσει το ταξίδι του στον διαγωνισμό, με τους κριτές να τον αγκαλιάζουν και να τον επικροτούν καθώς κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση.

protothema.gr