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Σε βαρύ κλίμα και χωρίς κοινό στο πλατό πραγματοποιήθηκε το πρώτο γύρισμα του «The Voice» μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του γνωστού τραγουδιστή, με τη συγκίνηση να είναι έντονη μεταξύ όσων βρέθηκαν στο στούντιο.

Στις καρέκλες των coaches επέστρεψαν η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Χρήστος Μάστορας, ενώ στην καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίστηκε ως guest κριτής η Πάολα, προσωπική φίλη επί χρόνια με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή.

Το σόου προγραμμάτιζε την έναρξη των γυρισμάτων του με τον Γιώργο Μαζωνάκη στην κριτική επιτροπή. Ο αιφνίδιος θάνατος του καλλιτέχνη ανέτρεψε πλήρως τον σχεδιασμό της παραγωγής, προκαλώντας σοκ στους συντελεστές και δημιουργώντας το ερώτημα για το ποιος θα αναλάβει τη θέση του στην κριτική επιτροπή του σόου.

Συγκινημένη στο γύρισμα η Πάολα

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα γυρίσματα, η Πάολα ήταν πολύ συγκινημένη στο γύρισμα, όπως και όλοι οι συμμετέχοντες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η λαϊκή τραγουδίστρια θα είναι η 4η κριτής στο talent show– αναμένεται ουσιαστικά η επίσημη ανακοίνωση της παραγωγής και του καναλιού.

Εκτός από το επεισόδιο – αφιέρωμα, χωρίς κοινό θα πραγματοποιηθούν και ορισμένα από τα επόμενα γυρίσματα, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τον «απόντα» Μαζωνάκη.

Ποιοι ανέβηκαν στη σκηνή

Στο επεισόδιο – αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη τραγούδησαν επίσης η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο NiVo και ο Απών, οι οποίοι μαζί με τους coaches ερμήνευσαν μεγάλες επιτυχίες από την πολυετή διαδρομή του.

Το κλίμα στο γύρισμα ήταν βαρύ, με όλους τους τραγουδιστές να μοιράζονται συγκινημένοι προσωπικές ιστορίες, στιγμές και περιστατικά από τη σχέση τους με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μάλιστα, λόγω της συναισθηματικής φόρτισης και των δακρύων των καλλιτεχνών, το γύρισμα κράτησε περίπου μέχρι στις 5:30 τα ξημερώματα.

Πότε θα προβληθεί το επεισόδιο

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο ΣΚΑΪ σκοπεύει να προβάλει το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη ως ξεχωριστό επεισόδιο και όχι μέσα στην κανονική ροή του The Voice.

Η προβολή αναμένεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου, πιθανότατα πριν την επίσημη πρεμιέρα του talent show.

iefimerida.gr