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Άμεσα μέτρα στήριξης των κυπριακών νοικοκυριών ζητά ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ), προειδοποιώντας ότι οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα καύσιμα περιορίζουν τη δυνατότητα των οικογενειών να ανταποκριθούν στις δόσεις των δανείων τους.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται, ενώ το κόστος κάλυψης βασικών αναγκών και οι μηνιαίες υποχρεώσεις αυξάνονται. Η κατάσταση, όπως σημειώνει, γίνεται οριακή για χιλιάδες οικογένειες, χαμηλοσυνταξιούχους και δανειολήπτες.

Κίνδυνος και για συνεπείς δανειολήπτες

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ προειδοποιεί ότι νοικοκυριά που μέχρι σήμερα εξυπηρετούσαν κανονικά τα δάνειά τους κινδυνεύουν να βρεθούν σε αδυναμία πληρωμής, καθώς οι καθημερινές δαπάνες απορροφούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους.

«Όταν η καθημερινότητα μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης και η δόση του δανείου γίνεται βάρος που ένα νοικοκυριό αδυνατεί να σηκώσει, τότε δεν μιλάμε πλέον απλώς για ακρίβεια», αναφέρει, κάνοντας λόγο για κοινωνική πίεση που απαιτεί άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση.

Τα μέτρα στήριξης που ζητά

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι η Πολιτεία πρέπει να διαθέτει εργαλεία που επιτρέπουν γρήγορη παρέμβαση όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Σε αυτά περιλαμβάνει προσωρινές φορολογικές ελαφρύνσεις και στοχευμένες επιδοτήσεις, ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών και μηχανισμούς στήριξης των δανειοληπτών.

«Η προστασία δεν πρέπει να έρχεται αφού το νοικοκυριό φτάσει στο όριο. Πρέπει να υπάρχει σχέδιο πριν φτάσουμε εκεί», τονίζει.

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ καλεί την Κυβέρνηση να ενεργοποιήσει άμεσα τον σχεδιασμό της και να παρουσιάσει συγκεκριμένες λύσεις στήριξης, χωρίς να αναμένει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ