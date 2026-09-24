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Εντός των επόμενων ημερών θα ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες για το κτήριο της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, που θ’ ανεγερθεί στην περιοχή Μακένζι (πλησίον του παλαιού αεροδρομίου Λάρνακας).

Ο δήμαρχος Λάρνακας υπέγραψε το πρωί της Πέμπτης (24/9) τη σχετική συμφωνία με την εταιρεία Cyfield Construction Ltd, στην παρουσία του προέδρου και του πρύτανη του ΤΕΠΑΚ. Η σύμβαση, με προϋπολογισμό €10.934.000, έχει διάρκεια 22 μηνών και το έργο αναμένεται να παραδοθεί τον Αύγουστο του 2028.

Από το Σάββατο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της εργοληπτικής εταιρείας, ο χώρος θα μετατραπεί σε εργοτάξιο και έπειτα θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Σημειώνεται πως στις 30 Οκτωβρίου ετοιμάζεται πανηγυρική εκδήλωση για την κατάθεση του θεμέλιου λίθου της σχολής, που θα γίνει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Τόσο ο δήμαρχος, Ανδρέας Βύρας, όσο και ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Ζαφείρης υπογράμμισαν την ανάγκη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, αφού ο στόχος είναι το φθινόπωρο του 2028 να ξεκινήσουν μαθήματα στη σχολή. Σημειώνεται πως η σχολή θα έχει δύο ακαδημαϊκά τμήματα αυτό των Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογίας και αυτό της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο κ. Ζαφείρης αποκάλυψε πως γίνονται ήδη ενέργειες από το ΤΕΠΑΚ, ώστε το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης να λειτουργήσει από το 2027. Υπάρχουν, σκέψεις, μάλιστα η σχολή να λειτουργήσει σε προσωρινή βάση, στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας. «Το Τμήμα των Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογίας θα χρειαστεί απαραίτητα το κτήριο, επειδή απαιτούνται εξειδικευμένα εργαστήρια. Για το πτυχιακό Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης υποβάλαμε πριν από μία εβδομάδα πρόταση στο ΔΙΠΑΕ (Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης) για να ξεκινήσουμε το 2027» ανέφερε ο κ. Ζαφείρης, υποδεικνύοντας πως άρχισαν οι προσλήψεις ακαδημαϊκών, ενώ αγοράστηκε φέτος και εξοπλισμός €1 εκατ.

Ο κ. Βύρας διευκρίνισε πως εάν τελικά το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης ξεκινήσει το 2027 στον Πολυδύναμο Πολυχώρο, δεν θα επηρεαστούν τα μαθήματα του Ανοικτού Σχολείου που γίνονται τα απογεύματα.

Η συνολική έκταση της σχολής του ΤΕΠΑΚ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ανέρχεται σε 4.960 τ.μ..

Το κτήριο θα είναι διώροφο και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες συνεδριάσεων, γραφεία προσωπικού και φοιτητών, εξειδικευμένα εργαστήρια, καθώς και προηγμένες υποδομές πληροφορικής και υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος του ΤΕΠΑΚ, Ανδρέας Καρακατσάνης, υπέδειξε πως η συγκεκριμένη σχολή ήρθε στη Λάρνακα λόγω και της παρουσίας του Κέντρου Αριστείας CMMI, με το οποίο το πανεπιστήμιο θα συνεργαστεί σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, με στόχο να καταστεί η Λάρνακα η «γαλάζια πρωτεύουσα της ευρύτερης περιοχής».

Προχωρούν εν τω μεταξύ και οι σχεδιασμοί για δημιουργία φοιτητικών εστιών σε τεμάχιο γης δίπλα από τον χώρο στον οποίο θ’ ανεγερθεί η σχολή του ΤΕΠΑΚ, καθώς και αυτές που θα ανεγείρει το ίδρυμα Νίκου και Δέσποινας Παττίχη στην οδό Παύλου Βαλδασερίδη, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης.

Σ’ ό,τι αφορά στις εστίες δίπλα από τη σχολή ο κ. Βύρας ανέφερε πως θα γίνει προσπάθεια να αντληθούν ευρωπαϊκά κονδύλια από τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034. «Θα προχωρήσουμε με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τις φοιτητικές εστίες, ώστε να είμαστε έτοιμοι το 2028 να πάρουμε χρηματοδότηση», ανέφερε. Διευκρίνισε, εξάλλου, πως επειδή θα είναι χαμηλός ο αριθμός των φοιτητών τα πρώτα χρόνια, θα γίνει προσπάθεια για ενοικίαση ιδιωτικών δωματίων, που θα χρησιμοποιηθούν ως προσωρινοί χώροι διαμονής των φοιτητών.