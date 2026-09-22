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Στο πόδι, άλλη μια φορά οι θαλασσαιμικοί της Κύπρου, καθώς και χθες κάποιοι ενημερώθηκαν ότι δεν υπήρχαν αποθέματα αίματος για τις μεταγγίσεις τους.

Ορισμένοι μάλιστα εξ αυτών, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαν υπομεταγγιστεί και πάλι ελλείψει αποθεμάτων, με αποτέλεσμα η υγεία τους να τίθεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο.

«Θεωρούμε ότι το πρόβλημα έχει πια φτάσει στο απροχώρητο και προειδοποιούμε ότι εάν δεν αντιμετωπιστεί, θα επηρεάσει δραματικά το σύστημα Υγείας στην ολότητά του πια και όχι μόνο τα άτομα με θαλασσαιμία», δήλωσε στον «Φ» ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Μίλτος Μιλτιάδους, λέγοντας παράλληλα ότι το Κέντρο Αίματος χρειάζεται προγραμματισμό και σύστημα.

«Ζητούμε άμεσα, την ενίσχυση του Κέντρου Αίματος με εξειδικευμένο προσωπικό που να είναι σε θέση να εφαρμόσει σύγχρονες στρατηγικές αιμοδοσίας, ετήσιο προγραμματισμό των αιμοδοσιών, με έμφαση στους καλοκαιρινούς και εορταστικούς μήνες», είπε.

Η ανεπάρκεια αίματος «εξακολουθεί να πλήττει τα άτομα με θαλασσαιμία, με αναβολές και υπομεταγγίσεις στις κλινικές. Τα τελευταία χρόνια, όσο πάει, μεγαλώνουν οι περίοδοι που εμφανίζεται το φαινόμενο, όπως έχουμε προειδοποιήσει και μαζί τους μεγαλώνει και η ανησυχία μας ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα και επηρεάζουν όχι μόνο τη θαλασσαιμία, αλλά και όλες τις ομάδες ασθενών».

Αυτή τη στιγμή, εξήγησε ο κ. Μιλτιάδους, «από τις περίπου 72.000 μονάδες αίματος που διατίθενται κάθε χρόνο, οι 25.000 δίνονται στα κέντρα θαλασσαιμίας, δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο, και για τα περίπου 650 πολυμεταγγιζόμενα άτομα με Θαλασσαιμία, το αίμα δεν είναι επιλογή, αλλά η μοναδική διαθέσιμη θεραπεία».

Η υπομετάγγιση, τόνισε, «δεν είναι λύση: κάθε αναβολή σημαίνει πτώση της αιμοσφαιρίνης, επιβάρυνση των συννοσηροτήτων, περισσότερες επισκέψεις στο νοσοκομείο και ανατροπή του οικογενειακού και επαγγελματικού προγραμματισμού».

«Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές αιμοδότες, που ανταποκρίνονται σε κάθε έκκληση και καλούμε όσους μπορούν να αιμοδοτήσουν τις επόμενες ημέρες», είπε ο κ. Μιλτιάδους, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «η επάρκεια αίματος δεν μπορεί να στηρίζεται σε εκκλήσεις της τελευταίας στιγμής, ούτε σε προσωπικές προσκλήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο πρόβλημα είχε προκύψει μόλις την περασμένη εβδομάδα όταν δόθηκαν αναβολές στις μεταγγίσεις θαλασσαιμικών, μεταξύ αυτών και παιδιών, στην επαρχία Λάρνακας, ενώ πολύ συχνά ο Σύνδεσμος Θαλασσαιμίας προβαίνει σε σχετικές δηλώσεις και ανακοινώσεις ζητώντας εκσυγχρονισμό του συστήματος.

«Παρά τις προειδοποιήσεις, τις προσπάθειες, τις εισηγήσεις, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας, η επάρκεια αίματος βρίσκεται σε δραματικά επίπεδα», είπε ο κ. Μιλτιάδους, προσθέτοντας ότι «λύσεις πρέπει να δοθούν χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Είμαστε ήδη στο σημείο μηδέν και για άλλη μια φορά απευθυνόμαστε στους συμπατριώτες μας εθελοντές αιμοδότες να μας βοηθήσουν. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος, οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να λάβουν δραστικά μέτρα».

Ως Σύνδεσμος, υπενθύμισε καταλήγοντας ο κ. Μιλτιάδους, «έχουμε καταθέσει γραπτώς τις εισηγήσεις μας, αλλά και δράσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, προκειμένου να καλυφθούν, τόσο οι ανάγκες των ατόμων με θαλασσαιμία, όσο και οι αυξημένες πλέον ανάγκες ολόκληρου του τομέα της Υγείας. Η σύγχρονη ιατρική απαιτεί μεγαλύτερα αποθέματα αίματος και ευτυχώς στη χώρα μας πλέον διενεργούνται πολύ περισσότερες, από ό,τι τις προηγούμενες δεκαετίες, περίπλοκες και εξειδικευμένες επεμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι για να καλυφθούν οι ανάγκες και των ατόμων που χρειάζονται μεταγγίσεις, όπως οι θαλασσαιμικοί, πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν, να ακολουθήσουμε σύγχρονες προσεγγίσεις».