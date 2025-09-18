Σε διαρκή ανασφάλεια βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς, μεταξύ των οποίων και τα άτομα με Θαλασσαιμία. Τα ραντεβού τους για μετάγγιση αίματος αναβάλλονται ή υπομεταγγίζονται λόγω μειωμένων αποθεμάτων, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται από τους ίδιους αλλά και τους γιατρούς τους, «δύσκολη αλλά και ασυνήθιστη για μήνα Σεπτέμβριο».

«Εδώ και αρκετές ημέρες παρατηρούνται αναβολές στις κλινικές θαλασσαιμίας, σχεδόν σε όλες τις ομάδες αίματος ενώ κάποιοι ασθενείς υπομεταγγίζονται. Δηλαδή, αντί να τους χορηγηθούν δύο φιάλες, όταν το χρειάζονται, τους χορηγείται μόνο μια φιάλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τη ζωή τους», ανέφερε στο philenews ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θαλασσαιμίας Μίλτος Μιλτιάδους.

«Όταν ένας άνθρωπος χρειάζεται δύο φιάλες για να καλύψει ο δικός του οργανισμός τις ανάγκες του ή όταν ένας χρειάζεται μετάγγιση για να ζήσει δεν γίνεται να του λέμε ότι το ραντεβού του αναβάλλεται. Δεν θα αναλύσουμε αυτή τη στιγμή τις επιπτώσεις που έχει στον οργανισμό του ασθενούς η αναβολή ή η υπομετάγγιση βεβαίως, αλλά κάποια πράγματα είναι ευκόλως εννοούμενα», τόνισε ο κ. Μιλτιάδους.

Δυστυχώς, εξήγησε, διαπιστώνουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο «βομβαρδίστηκαν τον Αύγουστο οι μόνιμοι αιμοδότες με μηνύματα για συνεχείς ανακοινώσεις για αιμοδοσία πριν τις διακοπές, έχει δημιουργήσει τώρα πρόβλημα αφού έχει επηρεαστεί σημαντικά η προσέλευση αιμοδοτών στις οργανωμένες αιμοδοσίες. Όταν ένας άνθρωπος έδωσε αίμα τον Αύγουστο δεν μπορεί να το επαναλάβει τον Σεπτέμβριο. Θα αιμοδοτήσει ξανά τον Νοέμβριο».

Οι διαδικασίες, πρόσθεσε, «πρέπει να αλλάξουν και σίγουρα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα στον τομέα της Υγείας. Δηλαδή, πρέπει να γίνεται προγραμματισμός στη βάση των χειρουργικών επεμβάσεων που διενεργούνται, ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί, αλλά και στη βάση των νέων αναγκών. Πλέον γίνονται πιο εξειδικευμένες χειρουργικές και άλλες επεμβάσεις οι οποίες προϋποθέτουν τη διαθεσιμότητα αίματος. Οι ανάγκες είναι διαρκείς, δεν αφορούν μόνο τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Αυτή τη στιγμή οι θαλασσαιμικοί πληρώνουν το τίμημα».

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των αποθεμάτων, είπε καταλήγοντας ο κ. Μιλτιάδους «πρέπει να αλλάξει. Έχουμε πιστούς, μόνιμους και πάντα έτοιμους για να βοηθήσουν, αιμοδότες, πρέπει να τους αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά και να τους πληθύνουμε, ώστε να μην ξεμένουμε από αποθέματα λόγω αυξημένων αναγκών και η εύκολη λύση να είναι πάντοτε η αναβολή στις μεταγγίσεις ή η υπομετάγγιση ασθενών οι οποίοι κινδυνεύουν, ταλαιπωρούνται και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σωστά στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα είναι και πρέπει να είναι ενεργοί πολίτες και τα όσα βιώνουμε, με τις αναβολές και την υπομετάγγιση, το κάνουν παρά πολύ δύσκολο».