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Με αλλαγή στη σύνθεση της κριτικής επιτροπής έκανε πρεμιέρα ο νέος κύκλος του «The Voice», που επέστρεψε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο Γιώργος Λιανός υποδέχθηκε στη σκηνή τους Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα και Έλενα Παπαρίζου, ενώ το νέο πρόσωπο της φετινής σεζόν είναι η Πάολα, η οποία πήρε τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αφού εμφανίστηκε στο πλατό και κατευθύνθηκε προς την καρέκλα της, οι άλλοι τρεις coaches και ο παρουσιαστής του The Voice έσπευσαν να την αγκαλιάσουν.

«Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Καλή σεζόν να έχουμε, με πάρα πολύ αγάπη» είπε η τραγουδίστρια.

Αμέσως μετά, ο Γιώργος Λιανός έδωσε το σήμα για να αρχίσει ο νέος κύκλος του μουσικού τάλεντ σόου λέγοντας στην Πάολα πως «η φωνή σου μας έχει συνοδεύσει στα πιο αμαρτωλά βράδια μας και δεν μας έφταναν. Οπότε θέλουμε κι άλλα να έχουμε εδώ μαζί σου».

protothema.gr