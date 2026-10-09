Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την υποβολή της σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης από τη μητέρα της, Ιωάννα Γάκα, η οποία έχει προφυλακιστεί, φέρεται να επιβεβαίωσε σήμερα η κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών, κατά την κατάθεσή της ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μάλιστα η νεαρή κοπέλα φέρεται να υποστήριξε ότι η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις.

Η 19χρονη κόρη του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών έμεινε περισσότερη από μία ώρα στο γραφείο του ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες κλήθηκε σε κατάθεση μετά από αίτημα του πατέρα της, Ηλία Θεοδωρόπουλου το οποίο είχε υποβληθεί πριν την απολογία του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η νεαρή κοπέλα ρωτήθηκε από τον ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απαντώντας η μάρτυρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως δεν είδε τον τραγουδιστή.

protothema.gr