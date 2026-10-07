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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι πρώτες τοξικολογικές εξετάσεις φέρεται να έδειξαν την παρουσία βενζοδιαζεπινών στον οργανισμό του. Οι Αρχές περιμένουν πλέον τις εξειδικευμένες αναλύσεις που θα δείξουν ποια ακριβώς ουσία εντοπίστηκε και σε ποια συγκέντρωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Live News, οι πρώτες αναλύσεις των δειγμάτων αίματος του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να ήταν θετικές για βενζοδιαζεπίνες, μια κατηγορία φαρμακευτικών ουσιών με κατασταλτική και αγχολυτική δράση.

Πρόκειται για το αρχικό στάδιο της τοξικολογικής διερεύνησης και, όπως αναφέρεται, αναμένονται πιο εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποια ουσία ανιχνεύθηκε και σε ποια ποσότητα.

Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες

Οι βενζοδιαζεπίνες είναι φαρμακευτικές ουσίες με αγχολυτική και κατασταλτική δράση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, μεταξύ άλλων, φάρμακα όπως το Xanax και το Stedon, ενώ το Dormicum περιέχει ως δραστική ουσία τη μιδαζολάμη.

Η ακριβής ταυτοποίηση της ουσίας και η συγκέντρωσή της στον οργανισμό θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση των τοξικολογικών ευρημάτων.

Στο μικροσκόπιο και η προποφόλη

Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται και στο ενδεχόμενο ανίχνευσης προποφόλης, μιας ισχυρής αναισθητικής ουσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται μεταξύ άλλων και αναφορά ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να είχε ζητήσει αντίδοτο, στοιχείο που αξιολογείται από τις Αρχές στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, το ενδεχόμενο να υπήρξε επίδραση από τον συνδυασμό διαφορετικών ουσιών. Οι ειδικοί καλούνται να αξιολογήσουν συνολικά τα ευρήματα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ουσίες που εντοπίστηκαν όσο και τις συγκεντρώσεις τους.

Ιατρικό λάθος ή προϋπάρχον καρδιολογικό πρόβλημα;

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο παραμένει το βασικό ερώτημα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην καρδιακή ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι ιατροδικαστές φέρεται να έχουν διαπιστώσει από την πρώτη εικόνα ισχαιμία του μυοκαρδίου, ωστόσο το τελικό πόρισμα αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της ιστοπαθολογικής εξέτασης.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών εάν η κατάρρευση του οργανισμού συνδέεται με τις ιατρικές παρεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ή εάν υπήρχε προϋπάρχον σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον 56χρονο, αλλά και οι ιατρικές πράξεις στις οποίες υποβλήθηκε, μεταξύ των οποίων η πλασμαφαίρεση και η υδροθεραπεία.

Οι ειδικοί καλούνται να συνδυάσουν τα ιατρικά και εργαστηριακά δεδομένα με το ιστορικό του ασθενούς, ώστε να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων που προηγήθηκαν της καρδιακής ανακοπής.

Τα επόμενα, πιο εξειδικευμένα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι του παζλ στην έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος.

tanea.gr