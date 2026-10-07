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Το μακιγιάζ των δύο κοριτσιών του φέρεται να αποτέλεσε αφορμή για τις απειλές που, σύμφωνα με την καταγγελία, εξαπέλυε εναντίον τους ο 46χρονος πατέρας τους, αραβικής καταγωγής. Η 19χρονη κόρη του, όπως καταγγέλλει, δεν άντεξε την ψυχολογική πίεση και προχώρησε σε καταγγελία εναντίον του, οδηγώντας την υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο 46χρονος παρουσιάστηκε σήμερα (7/10) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου κλήθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, τις οποίες δεν παραδέχεται. Η υπόθεση αφορά συνολικά έξι κατηγορίες και οδηγείται σε ακρόαση, η οποία έχει οριστεί για τα τέλη Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 19χρονης, ο πατέρας της φέρεται να μην έχει αποδεχθεί τον τρόπο ζωής τόσο της ίδιας όσο και της μικρότερης αδελφής της στη χώρα μας. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, το μακιγιάζ τους, το οποίο φέρεται να αποτελούσε αφορμή για απειλές.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του κατηγορητηρίου και τα όσα ανέφερε η παραπονούμενη στις Αρχές, ο 46χρονος πατέρας φέρεται να της απέστελλε, μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο. Όπως κατήγγειλε, απειλούσε τόσο την ίδια όσο και τη μικρότερη αδελφή της ότι θα τις έστελνε πίσω στην Ιορδανία.

Επίσης, τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με την παραπονούμενη, ο 46χρονος φέρεται να της απέστειλε βίντεο μέσω της ίδιας εφαρμογής, με αφορμή το μακιγιάζ τους. Σύμφωνα με την καταγγελία, στο βίντεο ανέφερε, «την επόμενη φορά που θα σας δω με make up στην κάμερα, θα δείτε τι θα σας κάνω, θα αναγκαστώ να σας πάρω με τα πτώματά σας πίσω στην Ιορδανία».

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει συνολικά έξι κατηγορίες, μεταξύ άλλων για παρενόχληση, απειλή, πρόκληση ψυχικής βλάβης, άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία. Σε σχέση με την τελευταία κατηγορία, μετά την καταγγελία της 19χρονης διαπιστώθηκε ότι ο 46χρονος παρέμενε παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026.

Συγκεκριμένα, βρισκόταν στην Κύπρο ως αιτητής ασύλου μέχρι τις 14 Ιουνίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία απορρίφθηκε η αίτησή του από την Υπηρεσία Ασύλου. Έκτοτε, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, παρέμενε παράνομα στη Δημοκρατία.Ο 46χρονος παραμένει υπόδικος, ενώ η υπόθεση ορίστηκε για αακρόαση στα τέλη Οκτωβρίου.