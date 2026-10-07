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Ο EMILIYAN YORDANOV, 17 ετών, από τη Βουλγαρία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του, στη Λευκωσία, από η ώρα 3 το απόγευμα σήμερα, 7 Οκτωβρίου, 2026

Ο 17χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,75μ. περίπου, με κοντά μαύρα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.