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Έρευνες προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες του χθεσινού σοβαρού τροχαίου στην περιοχή Προδρόμου διενεργεί η Τροχαία Λάρνακας. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας 30χρονου μοτοσικλετιστή από την Παλαιστίνη, με την Αστυνομία να έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος 34χρονου από τρίτη χώρα, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος που βρέθηκε στη σκηνή. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο εάν ήταν ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος εγκατέλειψε τη σκηνή πεζός.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, δεν έχει εντοπιστεί μαρτυρία για τις συνθήκες της τροχαίας σύγκρουσης, ενώ γίνονται προσπάθειες για να διαφανεί εάν αυτή καταγράφηκε από κάποιο κλειστό κύκλωμα της περιοχής. Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε σε σχέση με τις συνθήκες της οδικής σύγκρουσης, να επικοινωνήσει με την τροχαία Λάρνακας, ή με τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6:50 το απόγευμα της Κυριακής. Αυτοκίνητο που οδηγούσε άγνωστος άντρας στην οδό Ζακύνθου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 30χρονος κάτοικος Λάρνακας, με αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό του.

Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος σύμφωνα με τις εξετάσεις, έφερε προστατευτικό κράνος, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, αντί να παραμείνει στη σκηνή, εγκατέλειψε το σημείο πεζός, αφήνοντας πίσω του το όχημα, το οποίο εντοπίστηκε από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις πάντως φαίνεται πως ο οδηγός του οχήματος ανέκοψε την πορεία του μοτοσικλετιστή.