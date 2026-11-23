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Εξονυχιστικές είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για την τραγωδία στην Κακοπετριά με το θάνατο της 17χρονης μαθήτριας. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του philenews, εκείνο το οποίο έχει μέχρι στιγμής διαφανεί από όλους τους ελέγχους, είναι ότι δεν διαπιστώνεται οτιδήποτε ύποπτο στη συμπεριφορά της μαθήτριας, σε όλους τους χώρους στους οποίους κινήθηκε μαζί με τις φίλες της.

Αντιθέτως, διαπιστώνεται μόνο η ύπαρξη της αδιαθεσίας η οποία καταγράφεται από όλες τις μαρτυρίες καθώς και το ότι είχε περιοριστεί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για αρκετές ώρες όταν δεν ένιωσε καλά.

Την ώρα που οι ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των κινήσεων της ανήλικης, από την ημέρα της άφιξής της στην Κακοπετριά μέχρι τον εντοπισμό της νεκρής, η τραγωδία φέρνει στο προσκήνιο ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα: Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τις μαθητικές εκδρομές που πραγματοποιούνται χωρίς την εποπτεία των σχολείων;

Το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν εξονυχιστικά όσα προηγήθηκαν του εντοπισμού της 17χρονης. Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται οι καταθέσεις των φίλων της, οι οποίες βρίσκονταν μαζί της από την ημέρα άφιξής τους στο ορεινό χωριό, στο πλαίσιο της μαθητικής εκδρομής.

Η άφιξη και η αδιαθεσία από την Παρασκευή

Όπως πληροφορείται το philenews, η 17χρονη έφτασε στην Κακοπετριά μαζί με τις φίλες της το μεσημέρι της Παρασκευής. Στις καταθέσεις τους, οι φίλες της περιέγραψαν όσα έκαναν από την άφιξή τους στο ορεινό χωριό, τις βόλτες τους στην περιοχή, αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι τον εντοπισμό της 17χρονης νεκρής στο δωμάτιο του ξενοδοχείου το βράδυ του Σαββάτου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές τους για την κατάσταση της υγείας της ανήλικης. Σύμφωνα με όσα φέρονται να ανέφεραν στους ανακριτές, από την Παρασκευή η 17χρονη παρουσίαζε κατά διαστήματα αδιαθεσία και δεν αισθανόταν καλά. Οι αναφορές αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου της.

Πάντως, όπως μας αναφέρθηκε, από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις του ΤΑΕ Μόρφου δεν προκύπτουν ενδείξεις για οτιδήποτε ύποπτο στη συμπεριφορά της ανήλικης, ούτε καν για χρήση αλκοόλ. Η τελευταία της έξοδος, ήταν σε καφετέρια νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, όπου κατανάλωσε καφέ.

Η νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις

Καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου της 17χρονης, ωστόσο, θεωρείται η νεκροτομή που αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα επί της σορού της.

Οι ανακριτές αναμένουν τα ευρήματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν παθολογικά ή άλλα ιατρικά ευρήματα που ενδέχεται να οδηγήσουν στην εξακρίβωση της αιτίας θανάτου. Παράλληλα, θα ληφθούν δείγματα από τη σορό για εξειδικευμένες εργαστηριακές, ιστοπαθολογικές και γενετικές εξετάσεις, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, η αιτία θανάτου παραμένει υπό διερεύνηση.

Η τραγωδία φέρνει στο προσκήνιο τις εκδρομές χωρίς σχολική ευθύνη

Ο θάνατος της 17χρονης έχει συγκλονίσει το παγκύπριο, προκαλώντας ταυτόχρονα έντονο προβληματισμό σε εκατοντάδες γονείς για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και πραγματοποιούνται μαθητικές εκδρομές χωρίς την εποπτεία εκπαιδευτικών ή άλλων ενηλίκων.

Μάλιστα, αρκετοί γονείς επικοινώνησαν με το philenews, εκφράζοντας την ανησυχία τους, καθώς τα παιδιά τους έχουν προγραμματίσει εκδρομή στην Κακοπετριά το προσεχές Σαββατοκύριακο. Όπως ανέφεραν, τους ζητήθηκε να υπογράψουν έντυπο συγκατάθεσης για τη μετάβαση των παιδιών τους, στο οποίο αναφερόταν ότι η εκδρομή δεν διοργανώνεται από το σχολείο και ότι η ευθύνη δεν βαραίνει το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Πατέρας μαθητή, ο οποίος μίλησε στο philenews, περιέγραψε την εμπειρία του: «Ήρθε ο γιος μου και μου ζήτησε να του υπογράψω το συγκεκριμένο έντυπο. Μάλιστα, σε αυτό δεν ήταν καταχωρισμένο κανένα στοιχείο για το ποιο πρόσωπο διοργανώνει την εκδρομή ή ποιος φορέας βρίσκεται πίσω από αυτή. Όταν τον ρώτησα ποιος του το έδωσε, μου απάντησε ότι ήταν ο πρόεδρος του Μαθητικού Συμβουλίου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο έντυπο αναγραφόταν με μεγάλα γράμματα ότι η εκδρομή δεν διοργανώνεται από το σχολείο και ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ευθύνη από πλευράς του.

Ο πατέρας ανέφερε ακόμη ότι έδωσε στον γιο του το ποσό των €110 για τη διαμονή δύο βραδιών σε ξενοδοχείο στην Κακοπετριά. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, στο έντυπο δεν αναγραφόταν ούτε το όνομα του ξενοδοχείου, ενώ το ποσό αφορούσε διαμονή σε δωμάτιο με άλλα δύο άτομα.

Ποιος διοργανώνει, ποιος εισπράττει και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;

Το ζήτημα, όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες γονέων, δεν περιορίζεται μόνο στην ασφάλεια των μαθητών. Εγείρονται και ερωτήματα ως προς τη διοργάνωση των εκδρομών, τη διαχείριση των χρημάτων και την ενημέρωση των οικογενειών.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για το ποιος βρίσκεται πίσω από τη διοργάνωση, ποιο ξενοδοχείο έχει επιλεγεί, αλλά και ποιος είναι υπεύθυνος για τα παιδιά κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. «Πέραν από την ασφάλεια, που είναι το σημαντικότερο, υπάρχει προβληματισμός για το ποια συμφέροντα ενδεχομένως κρύβονται πίσω από αυτές τις εκδρομές. Εμείς πληρώσαμε, αλλά δεν πήραμε καμία απόδειξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας.

Χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ένδειξη που να συνδέει τη διοργάνωση της εκδρομής με τον θάνατο της 17χρονης, η τραγωδία της Κακοπετριάς φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ζητήματα που ζητούν απαντήσεις. Οι καταγγελίες γονέων για ελλιπή ενημέρωση, χρήματα που καταβάλλονται χωρίς αποδείξεις και εκδρομές χωρίς εποπτεία προκαλούν έντονο προβληματισμό. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν ανήλικοι μαθητές ταξιδεύουν και διαμένουν σε ξενοδοχεία;