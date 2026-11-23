Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Σχολικής Εφορείας Πολεμιδιών, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, με αφορμή τον αδόκητο θάνατο της 17χρονης μαθήτριας του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα το περασμένο Σάββατο στην Κακοπετριά, αποφασίστηκε η κήρυξη τριήμερου πένθους σε όλες τις σχολικές μονάδες της Εφορείας Πολεμιδιών.

Πρόκειται για μια απόφαση που λήφθηκε ως ένδειξη βαθιάς θλίψης και σεβασμού στη μνήμη της εκλιπούσας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Σχολικής Εφορείας Πολεμιδιών.

​Ως εκ τούτου, αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, ενώ οι σημαίες σε όλα τα σχολεία θα κυματίζουν μεσίστιες καθ’ όλη τη διάρκεια του τριήμερου πένθους.

​Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό της Σχολικής Εφορείας Πολεμιδιών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους και απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας, στους συγγενείς και στους οικείους της, καθώς και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

​