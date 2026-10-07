Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου εξελέγη η Μαρίνα Νεοφύτου. Η ανακοίνωση έγινε πριν από λίγο, από την Εφορευτική Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι για την Πρυτανεία ήταν πέντε. Εκτός της κ. Νεοφύτου, διεκδίκησαν το αξίωμα οι: Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού, Σωφρόνης Κληρίδης και Φώφη Κωνσταντινίδου. Η κ. Νεοφύτου και ο κ. Γιαπιντζάκης συγκέντρωναν τις περισσότερες ψήφους στις διαβαθμίσεις καθώς ο κάθε ψηφοφόρος έβαζε και τους πέντε υποψήφιους σε σειρά κατάταξης.

Τώρα, άρχισε με καθυστέρηση η ψηφοφορία για τους Αντιπρυτάνεις και ήδη στην αίθουσα υπάρχει αυξημένος αριθμός μελών του εκλογικού σώματος.

Ποια είναι η Μαρίνα Νεοφύτου

Σύμφωνα με το βιογραφικό της που είναι δημοσιευμένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, η Δρ. Μαρίνα Νεοφύτου είναι Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Μηχανικής και επικεφαλής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής (Environmental Fluid Mechanics – EFM Laboratory), Isle of Excellence, ενώ παράλληλα είναι η εκλεγμένη Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο 2023-2026.

Την ίδια περίοδο, ηγείται της ομάδας UCy-EFML σε τρία ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα: το TRIGGER – Mitigating Climate-Induced Health Threats, το οποίο χρηματοδοτείται από το Horizon Europe, το EnerCMed – Energy Community & Climate Resilience for Carbon Neutrality and Energy Poverty Shielding, που χρηματοδοτείται από το Interreg Euro-MED, και το CiROCCO – In-situ Environmental Observations across Under-sampled Deserts, επίσης χρηματοδοτούμενο από το Horizon Europe.

Μαζί με την ερευνητική της ομάδα, μελετά τον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή και η δυναμική των ρευστών επηρεάζουν τους πολίτες και την κοινωνία. Έχει επίσης προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη σε δικαστικές υποθέσεις που αφορούν περιβαλλοντικές διαφορές, ενώ υπό τον συντονισμό της έχουν πραγματοποιηθεί σειρά ερευνών και διαβουλεύσεων για περιβαλλοντικά ατυχήματα και υποθέσεις που σχετίζονται με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, για λογαριασμό κυβερνητικών και δημοτικών αρχών.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου την περίοδο 2021-2023. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, και με τη στήριξη του Συμβουλίου του Τμήματος, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του νέου προπτυχιακού προγράμματος Μηχανικής Περιβάλλοντος, του πρώτου αντίστοιχου προγράμματος στην Κύπρο, το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το 2025. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την αναγνώριση της Μηχανικής Περιβάλλοντος ως αυτοτελούς κλάδου μηχανικής από τον αρμόδιο επαγγελματικό φορέα μηχανικών της Κύπρου.

Διετέλεσε επίσης Διευθύντρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την περίοδο 2018-2020, καθώς και ιδρυτική Διευθύντρια του ίδιου προγράμματος την περίοδο 2012-2014. Παράλληλα, διετέλεσε Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος από το 2017 έως το 2019.

Έχει διατελέσει Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας ETH Zurich την περίοδο 2014-2015, καθώς και Επισκέπτρια Ερευνήτρια της UNESCO στο Massachusetts Institute of Technology (MIT) στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Los Alamos National Laboratory το 2019, στο πλαίσιο ερευνητικών αδειών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Τμήμα Μηχανικής και ειδικότερα στον τομέα Ρευστομηχανικής και Θερμοδυναμικής, αποκτώντας πτυχία BA Honours και MEng την περίοδο 1993-1997. Οι σπουδές της χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου μέσω υποτροφίας του Cambridge Commonwealth Trust.

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών εργάστηκε στο Schlumberger Cambridge Research Centre στο Cambridge του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Schlumberger-Dowell Research and Production Center στο Παρίσι της Γαλλίας. Για τη δραστηριότητά της αυτή έλαβε το ευρωπαϊκό βραβείο «Women in Technology».

Απέκτησε επίσης τους τίτλους MA και PhD το 2002 στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Ρευστοδυναμικής από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, με ακαδημαϊκές υποτροφίες και οικονομική στήριξη από το Schlumberger Cambridge Research Center. Από το 2003 έως το 2005 συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) του Ηνωμένου Βασιλείου, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση πειράματος απελευθέρωσης ιχνηθέτη στο Λονδίνο για τη μελέτη της διασποράς της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον.

Εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Λέκτορας το 2005, εξελίχθηκε σε Επίκουρη Καθηγήτρια το 2009, σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια το 2015 και σε Καθηγήτρια το 2020. Έκτοτε έχει εξασφαλίσει για το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής του Πανεπιστημίου Κύπρου εξωτερική χρηματοδότηση άνω των €3 εκατ.

Έπειτα από έγκριση πρότασης που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, το Εργαστήριο EFM ηγήθηκε συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Cambridge και το Massachusetts Institute of Technology, με στόχο τη δημιουργία πρωτοβουλίας για το Βιώσιμο Δομημένο Περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία αυτή εξελίχθηκε στη σημερινή Νησίδα Αριστείας «Urban Micro-Climate and the Design of Sustainable Built Environments», έπειτα από επιτυχή πρόταση στο πρόγραμμα Hubs of Excellence του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου. Στη συνεργασία συμμετέχει πλέον και το ETH Zurich.

Από το 2011, η Καθηγήτρια Νεοφύτου συνδιοργανώνει, μαζί με τον Καθηγητή J. Carmeliet εκ μέρους του ETH Zurich και τον Καθηγητή B. Blocken εκ μέρους του Eindhoven University of Technology, μια σχεδόν ετήσια σειρά θερινών/εκπαιδευτικών σχολείων με αντικείμενο την Αστική Φυσική (Urban Physics Schools).

Το Εργαστήριο EFM έχει επίσης αναπτύξει και υλοποιεί ενεργά ανταλλαγές ERASMUS με σειρά ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Eindhoven University of Technology στην Ολλανδία, το KTH Research School – University of Gävle στη Σουηδία και το University of Genoa στην Ιταλία.

Παράλληλα, το Εργαστήριο υλοποιεί σήμερα κοινό διδακτορικό πρόγραμμα με το Eindhoven University of Technology.